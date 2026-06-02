Λανουά: Ανεπαρκής στην Γαλλία, ανανέωση συμβολαίου στην Ελλάδα!

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Προκαλεί εντύπωση ότι ο Λανουά δεν ορίζει διαιτητές από την πατρίδα του, την Γαλλία, στα δύσκολα ματς της Stoiximan Super League. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν θέλει να επηρεαστούν από την παρουσία και να «χρεωθεί» απευθείας λάθη υπέρ της μιας ή υπέρ της άλλης ομάδας! Όμως, πρόκειται για άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε καθώς προ Λανουά έρχονταν Γάλλοι διαιτητές και ήταν από τους καλύτερους.

Η αλήθεια είναι ότι ο Λανουά που η διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση στην ΕΠΟ εισηγήθηκε την παραμονή του για δυο ακόμη χρόνια είχε έρθει σε ρήξη με τους διαιτητές της πατρίδας του, της Γαλλίας, κατά τη θητεία τους ως επικεφαλής της επαγγελματικής διαιτησίας. Η ρήξη ήταν ανοιχτή, με αποκορύφωμα ότι είχαν στείλει επιστολή στην ομοσπονδία, μέσω της οποίας είχαν καταγγείλει ότι η εκπαίδευση που τους παρέχει δεν είναι επαρκής.

Η συγκεκριμένη επιστολή εστάλη τον Νοέμβριο του 2023 και αποκαλύφθηκε στις 6 Μαρτίου 2024, πριν η ομοσπονδία τον αποπέμψει από αρχιδιαιτητή στην Γαλλία. «Οι διαιτητές της Ligue 1 είχαν δώσει εντολή προς τον συνάδελφό τους Βίλι Ντελαζό (σ.σ. διεθνής ρέφερι της 1ης κατηγορίας της UEFA) να συντάξει επιστολή, ώστε να αποσταλεί προς την ομοσπονδία ποδοσφαίρου και να κοινοποιηθεί στους αρμόδιους παράγοντες Αντονι Γκοτιέ και Ερίκ Μποργκινί με την οποία θα τους καλούσε να παραστούν στο επόμενο σεμινάριό τους από τον Λανουά για να τους ενημερώσουν και δια ζώσης για το πρόβλημά τους και να διαπιστώσουν με τα μάτια τους πόσο ανεπαρκής είναι η εκπαίδευση που τους παρέχει ο Λανουά. Οι διαιτητές κατηγορούσαν τον Λανουά για το φτωχό περιεχόμενο των σεμιναρίων, για ασάφειες στη χρήση του VAR και για σχέσεις με προέδρους ομάδων», είχε αποκαλύψει η ιστοσελίδα La Voix Du Nord.

Tο ποτήρι στις σχέσεις των Γάλλων διαιτητών με τον Λανουά είχε ξεχειλίσει καθώς στις 13/3/24, λίγους μήνες πριν ο Λανουά έρθει στην Ελλάδα, η L’ Equipe είχε γράψει ότι ο νυν αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ απάντησε σε μήνυμα του προέδρου της Λιλ, Ολιβιέ Λετάνγκ την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο εκτός έδρας αγώνας της με την Μονπελιέ, «αναγνωρίζοντας ότι είχε υποδειχθεί λανθασμένα και πρόωρα ένα οφσάιντ, ανακόπτοντας υποσχόμενη επίθεση της Λιλ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Λιλ να πάει στα αποδυτήρια των διαιτητών στο ημίχρονο για να διαμαρτυρηθεί, επικαλούμενος και επιδεικνύοντάς στους διαιτητές το μήνυμα του Λανουά»!

Σύμφωνα πάντα με την L’ Eguipe ο Λανουά από τότε απομονώθηκε από τους ρέφερι της Γαλλίας και η απόλυσή του ήταν μονόδρομος. Μετά η ιστορία είναι γνωστή. Αυτοπροτάθηκε μέσω γνωστού στον πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση που έψαχνε αλλά δεν έβρισκε αρχιδιαιτητή. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΕΠΟ θεωρεί ότι προσέλαβε τον καλύτερο! Αν και σύμφωνα με πληροφορίες το συμβόλαιό του μπορεί να επεκτάθηκε για δυο ακόμη χρόνια, όμως σπάει ανά πάσα στιγμή.

Να προσθέσουμε ότι το ετήσιο κόστος λειτουργίας της ΚΕΔ (μισθοί των Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο, έξοδα διαμονής, μετακινήσει κτλ) έχει εκτιμηθεί σε έως και 1 εκατ. ευρώ.