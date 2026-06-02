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Η καζούρα είναι το αλατοπίπερο στον αθλητισμό και στην Κένυα το… πήγαν σε άλλο επίπεδο! Με αφορμή την ήττα της Άρσεναλ στον πρόσφατο χαμένο τελικό του Champions League με 1-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν εκατοντάδες Κενυάτες είχαν μια επική έμπνευση.

Οπως μπορείτε να δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες οπαδοί άλλων αγγλικών ομάδων που έχουν κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο βγήκαν στους δρόμους και με ένα ανοιχτό πούλμαν έκαναν τη δική τους παρέλαση. Το όχημα έφερε λογότυπα συλλόγων όπως η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ υπήρχε και η επιγραφή «πρωταθλητές Ευρώπης» από πάνω!

Οπως αναφέρει ο ξένος Τύπος η ιδέα αυτή αποδίδεται σε φιλάθλους της Γιουνάιτεντ, με έναν εξ αυτών να τονίζει πως «το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε την Παρί, αν το έπαιρνε η Άρσεναλ, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε ήσυχοι!».

Φυσικά οι σχετικές εικόνες έγιναν Viral στο διαδίκτυο και τα σχόλια πήραν «φωτιά».