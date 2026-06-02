Σφαγή χαρακωμάτων στην Αριστερά – Οι μετακινήσεις που αλλάζουν το πολιτικό παιχνίδι

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ξεκινάμε με μια εβδομάδα κρίσιμη για την Αριστερά και ειδικά τη Νέα Αριστερά. Το κόμμα που γεννήθηκε σε μια απ’ τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και επιχείρησε να εκφράσει το χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς μπαίνει σε μια νέα περιπέτεια με αφορμή τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος.

Στροφή προς το κέντρο

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι – κατ΄αρχήν και … προς το παρόν! – ότι η ΕΛΑΣ του κ. Αλέξη Τσίπρα έχει κατορθώσει να φανεί πως μπορεί να ηγεμονεύσει στον χώρο της κεντροαριστεράς – και κυρίως από τα αριστερά. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που βγήκαν ως τώρα το καταγράφουν και όσες πρόκειται να ακολουθήσουν ως το τέλος της εβδομάδας θα το επιβεβαιώσουν. Όμως αυτή η εξέλιξη, όπως λογικό δημιουργεί σοβαρό θέμα πολιτικής στρατηγικής στο ΠΑΣΟΚ! Μου έλεγαν από την Χαριλάου Τρικούπη πως η μόνη επιλογή που έχει απομείνει στον κ. Νίκο Ανδρουλάκη είναι να δώσει έμφαση προς το κέντρο. Διότι είναι κι εκεί ευάλωτος.

Διπλή ήττα;

Εχει χάσει την μάχη στα αριστερά του και κινδυνεύει να του «λεηλατήσει» την περιοχή του κέντρου η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ως εκ τούτου, εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, η ήττα σε επίπεδο εκλογικής στρατηγικής θα είναι διπλή! Δεν γνωρίζω όμως με ποιο τρόπο θα το πετύχει αυτό πχ σε επίπεδο θέσεων – αν και η ρητορική που χρησιμοποιεί ο κ. Ανδρουλάκης είναι ιδιαίτερα σκληρή! Ως εκ τούτου, λοιπόν, αναβαθμίζεται το ειδικό βάρος πρωτίστως της κυρίας Αννας Διαμαντοπούλου και ακολούθως του ο κ. Παύλου Γερουλάνου, οι οποίοι ως γνωστόν κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Χάρης Δούκας

Όμως η πολιτική εξίσωση του ΠΑΣΟΚ έχει κι άλλες μεταβλητές – η πιο ισχυρή, εξ αυτών, είναι του δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα! Ετσι παράλληλα η εξ αριστερών ήττα του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι λογικό αποδυναμώνει τον κ. Δούκα στο εσωκομματικό οικοσύστημα του ΠΑΣΟΚ. Και ο δήμαρχος Αθηναίων πριν ακόμη γίνει η στροφή από τον κ. Ανδρουλάκη και τους περί αυτόν, φρόντισε να κάνει ηχηρή την παρουσία του – ακόμη μία φορά! Μιλώντας στο Mega είπε, μεταξύ των άλλων, πως μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου των εκλογών, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ θα πρέπει να κατέβουν μαζί με επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό – υπάρχει βέβαια η λεπτομέρεια, πως ο συνασπισμός κομμάτων δεν μπορεί να πάρει το bonus των βουλευτικών εδρών, σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, αλλά το αντιπαρέρχομαι αυτό.

Η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου

Αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι στη Χαριλάου Τρικούπη, εντός και εκτός, έγινε χαμός – χαμηλόφωνα όμως μην τους πάρουν … είδηση! Ποιος του απάντησε; Μα φυσικά η κυρία Διαμαντοπούλου – λέγοντας του ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίας πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν πολιτικό σύνορο μαζί μας»! Ετσι χθες ο κ. Δούκας επανήλθε με ανάρτηση του στο fb. Δεν αφίσταται της προηγούμενης αναφοράς του, αλλά τονίζει καμία συνεργασία μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία, και κάνει λόγο για «προγραμματικές συγκλίσεις»« με τις «προοδευτικές δυνάμεις». Η επισήμανση για τη Νέα Δημοκρατία είναι «μπηχτή» για την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία προσφάτως είχε δηλώσει πως ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολιτικός αντίπαλος μέχρι τις εκλογές – μετά; Η ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς περνάει κι από μέσα από το ΠΑΣΟΚ! Η Λεωφόρος Αμαλίας παρακολουθεί διακριτικά τα όσα συμβαίνουν και η κυρία Θεώνη Κουφονικολάκου έσπευσε να πάρει αποστάσεις από τα εσωκομματικά δρώμενα του ΠΑΣΟΚ. Λογικό!

Τίτλοι τέλους…

Επανέρχονται στο θέμα της Νέας Αριστεράς. Σήμερα αναμένεται επτά από τους βουλευτές της σημερινής κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς να ανεξαρτητοποιηθούν. Πρόκειται για τους κκ Αλέξη Χαρίτση, Οζγκιουρ Φερχάτ, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Νάσο Ηλιόπουλο και τις κυρίες Μερόπη Τζιούφα, Θεανώ Φωτίου και Εφη Αχτσιόγλου. Και θα παραμείνουν στο κόμμα οι κκ Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θοδωρής Δρίτσας και οι κυρίες Σία Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα. Όμως δεν αποχωρούν μόνο οι βουλευτές. Σε ευρεία σύσκεψη που έκανε η τάση του κ. Αλέξη Χαρίτση προ ημερών, αποφασίστηκε τελικά να αποχωρήσουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων. Πρόκειται δηλαδή για μία κλασσική διάσπαση. Ακούγεται ως φήμη -απλώς την καταγράφω γιατί δεν την θεωρώ απίθανη – πως η κυρία Αχτσιόγλου μάλλον θα παραιτηθεί κι από την βουλευτική της έδρα!

Θα διώξουν τον … κ. Φάμελλο;

Όμως τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου είναι πιο σύνθετα. Την Πέμπτη συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα από τα θέματα που θα δώσει και τον τόνο είναι αν θα συμμετέχει ο κ. Παύλος Πολάκης ή όχι. Ο κ. Σωκράτης Φάμελλος το απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο – ο κ. Νίκος Παππάς αντιθέτως τάχθηκε υπέρ του χανιώτη βουλευτή. Καταλαβαίνετε ότι η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κι ακόμη δυσκολότερη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μαθαίνω πως αρκετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ήδη παραιτούνται – περισσότερα από δέκα ως τώρα, κυρίως κατευθυνόμενα για το νέο κόμμα. Αυτό όμως επηρεάζει τους συσχετισμούς εντός του σώματος. Ο στόχος της μειοψηφίας είναι σε δεύτερο χρόνο να συγκαλέσουν την Κεντρική Επιτροπή μαζεύοντας υπογραφές και διώξουν τον … κ. Φάμελλο!

Κερδίζουν από την αποχή;

Στις τελευταίες δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν καταγράφεται ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα. Το βρήκε και η Alco και η Opinion Poll. Η ΕΛΑΣ αλλά και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρυστιανού, «μαζεύουν» μικρά ποσοστά από την … αποχή! Μεγαλύτερο η κυρία Καρυστιανού, μικρότερο ο κ. Τσίπρας, αλλά και τις δύο εισροές τις βρίσκουν οι δημοσκόποι. Εφόσον η κίνηση αυτή διευρυνθεί και καταγραφεί ως τάση αξιόλογη, τότε είναι βέβαιο ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αυτομάτως και χωρίς μετακινήσεις θα μειωθεί! Μένει να φανεί. Είναι νωρίς ακόμη…. Να σας επισημάνω ακόμη ότι οι επιτελείς του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά προσβλέπουν στην μείωση του ποσοστού της αποχής! Δηλαδή σε δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας του 2019 ή του 2023, που απομακρύνθηκαν χωρίς να ψηφίσουν τους υπάρχοντες δεξιούς και ακροδεξιούς σχηματισμούς, ότι μπορεί να επανέλθουν ψηφίζοντας το νέοι κόμμα του κ. Σαμαρά!