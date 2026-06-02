newspaper
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σφαγή χαρακωμάτων στην Αριστερά – Οι μετακινήσεις που αλλάζουν το πολιτικό παιχνίδι

Confidential

Eμπιστευτικά
 02 Ιουνίου 2026, 08:00

Σφαγή χαρακωμάτων στην Αριστερά – Οι μετακινήσεις που αλλάζουν το πολιτικό παιχνίδι

Οι αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά που αλλάζουν το παιχνίδι στο χώρο της Κεντροαριστεράς. Η παγίωση στη δεύτερη θέση της ΕΛΑΣ και οι τριγμοί εντός του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ξεκινάμε με μια εβδομάδα κρίσιμη για την Αριστερά και ειδικά τη Νέα Αριστερά. Το κόμμα που γεννήθηκε σε μια απ’ τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και επιχείρησε να εκφράσει το χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς μπαίνει σε μια νέα περιπέτεια με αφορμή τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος.

Στροφή προς το κέντρο

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι – κατ΄αρχήν και … προς το παρόν! – ότι η ΕΛΑΣ του κ. Αλέξη Τσίπρα έχει κατορθώσει να φανεί πως μπορεί να ηγεμονεύσει στον χώρο της κεντροαριστεράς – και κυρίως από τα αριστερά. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που βγήκαν ως τώρα το καταγράφουν και όσες πρόκειται να ακολουθήσουν ως το τέλος της εβδομάδας θα το επιβεβαιώσουν.  Όμως αυτή η εξέλιξη, όπως λογικό δημιουργεί σοβαρό θέμα πολιτικής στρατηγικής στο ΠΑΣΟΚ! Μου έλεγαν από την Χαριλάου Τρικούπη πως η μόνη επιλογή που έχει απομείνει στον κ. Νίκο Ανδρουλάκη είναι να δώσει έμφαση προς το κέντρο. Διότι είναι κι εκεί ευάλωτος.

Διπλή ήττα;

Εχει χάσει την μάχη στα αριστερά του και κινδυνεύει να του «λεηλατήσει» την περιοχή του κέντρου η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ως εκ τούτου, εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, η ήττα σε επίπεδο εκλογικής στρατηγικής θα είναι διπλή! Δεν γνωρίζω όμως με ποιο τρόπο θα το πετύχει αυτό πχ σε επίπεδο θέσεων – αν και η ρητορική που χρησιμοποιεί ο κ. Ανδρουλάκης είναι ιδιαίτερα σκληρή! Ως εκ τούτου, λοιπόν, αναβαθμίζεται το ειδικό βάρος πρωτίστως της κυρίας Αννας Διαμαντοπούλου και ακολούθως του ο κ. Παύλου Γερουλάνου, οι οποίοι ως γνωστόν κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Χάρης Δούκας

Όμως η πολιτική εξίσωση του ΠΑΣΟΚ έχει κι άλλες μεταβλητές – η πιο ισχυρή, εξ αυτών, είναι του δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα! Ετσι παράλληλα η εξ αριστερών ήττα του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι λογικό αποδυναμώνει τον κ. Δούκα στο εσωκομματικό οικοσύστημα του ΠΑΣΟΚ. Και ο δήμαρχος Αθηναίων πριν ακόμη γίνει η στροφή από τον κ. Ανδρουλάκη και τους περί αυτόν, φρόντισε να κάνει ηχηρή την παρουσία του – ακόμη μία φορά! Μιλώντας στο Mega είπε, μεταξύ των άλλων, πως μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου των εκλογών, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ θα πρέπει να κατέβουν μαζί με επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό – υπάρχει βέβαια η λεπτομέρεια, πως ο συνασπισμός κομμάτων δεν μπορεί να πάρει το bonus των βουλευτικών εδρών, σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, αλλά το αντιπαρέρχομαι αυτό.

Η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου

Αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι στη Χαριλάου Τρικούπη, εντός και εκτός, έγινε χαμός – χαμηλόφωνα όμως μην τους πάρουν … είδηση! Ποιος του απάντησε; Μα φυσικά η κυρία Διαμαντοπούλου – λέγοντας του ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίας πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν πολιτικό σύνορο μαζί μας»! Ετσι χθες ο κ. Δούκας επανήλθε με ανάρτηση του στο fb. Δεν αφίσταται της προηγούμενης αναφοράς του, αλλά τονίζει καμία συνεργασία μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία, και κάνει λόγο για «προγραμματικές συγκλίσεις»« με τις «προοδευτικές δυνάμεις». Η επισήμανση για τη Νέα Δημοκρατία είναι «μπηχτή» για την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία προσφάτως είχε δηλώσει πως ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολιτικός αντίπαλος μέχρι τις εκλογές – μετά; Η ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς περνάει κι από μέσα από το ΠΑΣΟΚ! Η Λεωφόρος Αμαλίας παρακολουθεί διακριτικά τα όσα συμβαίνουν και η κυρία Θεώνη Κουφονικολάκου έσπευσε να πάρει αποστάσεις από τα εσωκομματικά δρώμενα του ΠΑΣΟΚ. Λογικό!

Τίτλοι τέλους…

Επανέρχονται στο θέμα της Νέας Αριστεράς. Σήμερα αναμένεται επτά από τους βουλευτές της σημερινής κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς να ανεξαρτητοποιηθούν. Πρόκειται για τους κκ Αλέξη Χαρίτση, Οζγκιουρ Φερχάτ, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Νάσο Ηλιόπουλο και τις κυρίες Μερόπη Τζιούφα, Θεανώ Φωτίου και Εφη Αχτσιόγλου. Και θα παραμείνουν στο κόμμα οι κκ Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θοδωρής Δρίτσας και οι κυρίες Σία Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα. Όμως δεν αποχωρούν μόνο οι βουλευτές. Σε ευρεία σύσκεψη που έκανε η τάση του κ. Αλέξη Χαρίτση προ ημερών, αποφασίστηκε τελικά να αποχωρήσουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων. Πρόκειται δηλαδή για μία κλασσική διάσπαση. Ακούγεται ως φήμη -απλώς την καταγράφω γιατί δεν την θεωρώ απίθανη – πως η κυρία Αχτσιόγλου μάλλον θα παραιτηθεί κι από την βουλευτική της έδρα!

Θα διώξουν τον … κ. Φάμελλο;

Όμως τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου είναι πιο σύνθετα. Την Πέμπτη συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα από τα θέματα που θα δώσει και τον  τόνο είναι αν θα συμμετέχει ο κ. Παύλος Πολάκης ή όχι. Ο κ. Σωκράτης Φάμελλος το απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο – ο κ. Νίκος Παππάς αντιθέτως τάχθηκε υπέρ του χανιώτη βουλευτή. Καταλαβαίνετε ότι η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κι ακόμη δυσκολότερη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μαθαίνω πως αρκετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ήδη παραιτούνται – περισσότερα από δέκα ως τώρα, κυρίως κατευθυνόμενα για το νέο κόμμα. Αυτό όμως επηρεάζει τους συσχετισμούς εντός του σώματος. Ο στόχος της μειοψηφίας είναι σε δεύτερο χρόνο να συγκαλέσουν την Κεντρική Επιτροπή μαζεύοντας υπογραφές και διώξουν τον … κ. Φάμελλο!

Κερδίζουν από την αποχή;

Στις τελευταίες δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν καταγράφεται ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα. Το βρήκε και η Alco και η Opinion Poll. Η ΕΛΑΣ αλλά και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρυστιανού, «μαζεύουν» μικρά ποσοστά από την … αποχή! Μεγαλύτερο η κυρία Καρυστιανού, μικρότερο ο κ. Τσίπρας, αλλά και τις δύο εισροές τις βρίσκουν οι δημοσκόποι. Εφόσον η κίνηση αυτή διευρυνθεί και καταγραφεί ως τάση αξιόλογη, τότε είναι βέβαιο ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αυτομάτως και χωρίς μετακινήσεις θα μειωθεί! Μένει να φανεί. Είναι νωρίς ακόμη…. Να σας επισημάνω ακόμη ότι οι επιτελείς του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά προσβλέπουν στην μείωση του ποσοστού της αποχής! Δηλαδή σε δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας του 2019 ή του 2023, που απομακρύνθηκαν χωρίς να ψηφίσουν τους υπάρχοντες δεξιούς και ακροδεξιούς σχηματισμούς, ότι μπορεί να επανέλθουν ψηφίζοντας το νέοι κόμμα του κ. Σαμαρά!

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Απ’ το Θησείο στο… ταμείο – Δεύτερη θέση για την ΕΛΑΣ
in Confidential 28.05.26

Απ’ το Θησείο στο… ταμείο – Δεύτερη θέση για την ΕΛΑΣ

Το κόμμα Τσίπρα και οι αντιδράσεις, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά ή το κέντρο. Το Μαξίμου υπολογίζει τον πρώην πρωθυπουργό περισσότερο απ' όσο δείχνει. Τα άγχη του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα βγαίνει μπροστά γιατί την Ελλάδα 2.0 του Μητσοτάκη ο λαός την πλήρωσε και την πληρώνει ακριβά
in Confidential 27.05.26

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα βγαίνει μπροστά γιατί την Ελλάδα 2.0 του Μητσοτάκη ο λαός την πλήρωσε και την πληρώνει ακριβά

Ο Μητσοτάκης πήγε να ξορκίσει με «pass» τον ερχομό Τσίπρα, αλλά ο τελευταίος ανακοίνωσε την ΕΛΑΣ και ο στόχος του Κυριάκου είναι να φύγεις, αλλού να πας

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας επιστρέφει και το πολιτικό σκηνικό αγριεύει
in Confidential 26.05.26

Ο Τσίπρας επιστρέφει και το πολιτικό σκηνικό αγριεύει

Μάλλον προκαλεί φόβο στους αντιπάλους και δη της κυβέρνησης η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Η Ιστορία ωστόσο αποτελεί σύνολο και όχι απόσπασμα. Ο λαός ξέρει ποιος χρεοκόπησε τη χώρα και ποιος την έβγαλε από τα Μνημόνια.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό
in Confidential 25.05.26

Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό

Έχει μπλέξει άσχημα το Μαξίμου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από κοντά τώρα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. που έρχεται για ελέγχους. Μόνο άνετοι δεν είναι στο επιτελείο Μητσοτάκη. Πρεμιέρα Τσίπρα αύριο...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Βορίδη η κυβέρνηση «θάβει» ξανά τις υποκλοπές, η ΝΔ συνεχίζει τις θεσμικές εκτροπές
in Confidential 22.05.26

Με Βορίδη η κυβέρνηση «θάβει» ξανά τις υποκλοπές, η ΝΔ συνεχίζει τις θεσμικές εκτροπές

Η κυβέρνηση αναμένεται να θάψει και πάλι το θέμα των υποκλοπών για να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση. Ανακοίνωσε το νέο κίνημα η Μαρία Καρυστιανού, ποιο είναι το πλαίσιο που το περιβάλλει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σε ομηρία το κράτος Δικαίου και η κοινή λογική, η Καρυστιανού στέλνει μήνυμα με περιστέρι και η Αριστερά περιμένει ο Τσίπρας τι θα φέρει
in Confidential 21.05.26

Σε ομηρία το κράτος Δικαίου και η κοινή λογική, η Καρυστιανού στέλνει μήνυμα με περιστέρι και η Αριστερά περιμένει ο Τσίπρας τι θα φέρει

Χωρίς ασπίδα προστασίας στην ασυδοσία της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ εξετάζει πρόταση δυσπιστίας, και στην Αριστερά αντιμετωπίζουν εκ νέου περίπτωση δυστοκίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;
in Confidential 20.05.26

Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;

Την έκανε με... ελαφρά πηδηματάκια ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου και αρνείται να παραστεί ενώπιον των εκπροσώπων του λαού στο ναό της Δημοκρατίας. Τι σχεδιάζει η ΝΔ για την εξεταστική και ποια η στάση της αντιπολίτευσης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»

Τα απόνερα του συνεδρίου της ΝΔ, οι σύνεδροι και η προσπάθεια του ανιψιού να έχει ρόλο. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ώρα της αλήθειας στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα
in Confidential 18.05.26

Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα

Το συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε σε χειροκροτήματα που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τα σενάρια διαδοχής αλλά ούτε και τη δυσαρέσκεια πολλών για τις επιδόσεις του κόμματος. Πρεμιέρα και για το κίνημα Καρυστιανού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
in Confidential 15.05.26

Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές

Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
in Confidential 13.05.26

Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός
in Confidential 12.05.26

Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός

Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
in Confidential 11.05.26

Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι

Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Οικονομία 02.06.26

«Τα παράδοξα της προσιτότητας της στέγασης στην Ελλάδα» - Αύξηση κατά 85% στις τιμές των κατοικιών την τελευταία δεκαετία

Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

Σύνταξη
Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίχαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»
Χριστουγέννα του 2013 02.06.26

Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίχαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»

Ο Γιανίκ Νταϊνέζε, ο πιλότος που συμμετείχε στη διάσωση του Σουμάχερ στο βουνό, αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα και τις συνέπειές του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών
Επικαιρότητα 02.06.26

ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών

«Όταν ο κ. Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα, γεγονότα και διαδρομές της υπόθεσης και ταυτόχρονα εξαπολύει προειδοποιητικές βολές προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών
Πολιτική 02.06.26

ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών

«Δέκα μέρες μετά την κυβερνητική φιέστα, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους», αναφέρει το ΚΚΕ σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε στον ΗΣΑΠ

Σύνταξη
Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του ως προς την «γαλάζια» πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, μιλάει πάλι για τις «προσφιλείς» του «παθογένειες δεκαετιών», αλλά και για «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», τονίζοντας την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών ενώ ο ίδιος και η κυβέρνησή του «μπάζωσαν» κάθε προσπάθεια απόδοσης ευθυνών για Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Πέθανε η αγωνίστρια της Αριστεράς, Ελένη Πορτάλιου
Ελλάδα 02.06.26

Πέθανε η αγωνίστρια της Αριστεράς, Ελένη Πορτάλιου

Από την περίοδο της δικτατορίας, κατά την οποία είχε υποστεί διώξεις, η Ελένη Πορτάλιου παρέμεινε συνεπής στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες ενώ ταυτόχρονα είχε επιδείξει σημαντικό επιστημονικό έργο

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα
Επιστήμες 02.06.26

Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν «κλινικές, ηθικές, επιχειρησιακές και νομικές ανησυχίες», ενώ στην Κένυα, όπου οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα, ξέσπασαν διαδηλώσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής

«Η Αττική οφείλει να πρωταγωνιστεί στη νέα ψηφιακή εποχή - και τα ψηφιακά άλματα της εκπαίδευσής μας είναι ψηφιακά άλματα ολόκληρης της κοινωνίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Σύνταξη
Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Αυξήθηκε τον Μάιο ο πλήθωρισμός στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 5%, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στην ευρωζώνη κατά 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Eurostat

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Επικαιρότητα 02.06.26

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies