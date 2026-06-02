Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Κέιν Πάρσονς έγινε ο νεότερος σκηνοθέτης που κατάφερε να φέρει μια ταινία στην πρώτη θέση του βορειοαμερικανικού box office με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο Backrooms.

Ο Πάρσονς, 20 ετών, είναι επτά χρόνια νεότερος από τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ, τον Τζος Τρανκ, ο οποίος ήταν 27 ετών όταν το ντεμπούτο του, Chronicle, σημείωσε έσοδα 22 εκατομμυρίων δολαρίων το 2011.

Το Backrooms εξέπληξε τα στελέχη της βιομηχανίας, συγκεντρώνοντας 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του στη Βόρεια Αμερική –κάτι που αποτέλεσε επίσης ρεκόρ για τη στούντιο παραγωγής του, την A24.

Εννοιολογική ταινία τρόμου

Το Backrooms, που περιγράφεται από τον επικεφαλής κριτικό του Guardian, Πίτερ Μπράντσο, ως «μια παγωμένα λαμπρή και πραγματικά ανησυχητική εννοιολογική ταινία τρόμου», βασίζεται στην ομώνυμη σειρά του Πάρσονς στο YouTube, εμπνευσμένη από το ομώνυμο «creepypasta», που αναφέρεται σε έναν φανταστικό χώρο με άπειρους, αλληλοσυνδεόμενους χώρους.

Haters gonna hate

Η ηλικία του Πάρσονς έχει οδηγήσει σε ισχυρισμούς στο διαδίκτυο ότι στην πραγματικότητα δεν σκηνοθέτησε την ταινία, με τον ηθοποιό Μαρκ Ντουπλάς να απαντά στα κακόβουλα γκόμπλιν: «Χμ, με όλο το σεβασμό, δεν θυμάμαι να σας είδα στο πλατό. Όταν ήμουν εκεί, ο Κέιν είχε τον απόλυτο έλεγχο. Περισσότερο από πολλούς σκηνοθέτες που είναι τριπλάσιοι σε ηλικία από αυτόν».

Ο ίδιος ο Πάρσονς σχολίασε επίσης τις φήμες, λέγοντας σαρκαστικά: «Αυτό είναι στην πραγματικότητα η απόλυτη αλήθεια. Δεν σας το λένε, αλλά το 96% όλων των ταινιών που κυκλοφορούν στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη σκηνοθετούνται στην πραγματικότητα από το ίδιο πρόσωπο. Τον αποκαλούν “Ο Ηλικιωμένος Κύριος”. Έχει όλο το Χόλιγουντ στο χέρι του εδώ και δεκαετίες».

Δείτε το τρέιλερ

Παιδί-θαύμα

Ο Πάρσονς παραδέχεται στους Los Angeles Times ότι αρχικά ανησυχούσε υπερβολικά για τη διαδικασία σκηνοθεσίας μιας παραγωγής τέτοιας κλίμακας.

«Στο πίσω μέρος του μυαλού μου, μια φωνή με ρωτούσε: “Το κάνω σωστά;” ή “Μήπως με κοιτάζουν περίεργα λόγω της ηλικίας μου;” ή “Μήπως μου διαφεύγει κάτι ουσιαστικό σε όλο αυτό;”», λέει. «Μου πήρε μερικές μέρες να καταλάβω ότι όλα πάνε όπως πρέπει. Παίρνω αυτό που θέλω, οπότε γιατί να αγχώνομαι;»

Πίσω από την ετικέτα του παιδιού-θαύματος που έχει κερδίσει, παραμένει ένας νεαρός άνδρας που προσπαθεί να βρει τον εαυτό του. Από τον πατέρα του, έναν προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών τον οποίο αποκαλεί εκκεντρικό, ο Πάρσονς κληρονόμησε την αγάπη για την επιστημονική φαντασία και τις «παράξενες ιστορίες». Η μητέρα του είναι ψυχολόγος, ενώ οι γονείς του χώρισαν όταν αυτός ήταν 7 ετών.

Ωστόσο, ο μικρότερος αδελφός του, 18 ετών, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να ακολουθήσει τα βήματά του. «Είναι πολύ φυσιολάτρης και αθλητικός τύπος», λέει. Αυτή τη στιγμή, ο Πάρσονς λαχταρά λίγη από αυτή την κανονικότητα.

«Στο πίσω μέρος του μυαλού μου, μια φωνή με ρωτούσε: “Το κάνω σωστά;” ή “Μήπως με κοιτάζουν περίεργα λόγω της ηλικίας μου;” ή “Μήπως μου διαφεύγει κάτι ουσιαστικό σε όλο αυτό;”»

Ίδιος αλλά αλλιώς

«Δεν έχω δει και πολύ τους φίλους μου τα τελευταία χρόνια» λέει στους Los Angeles Times στα μέσα του Μαΐου. «Υπάρχουν και στοιχεία απομόνωσης σε αυτό, αλλά δεν αντισταθμίζουν το πόσο θετική εμπειρία υπήρξε».

Αν και συχνά βρίσκεται να εξηγεί σε όσους δεν είναι μυημένοι τι μπορεί να σημαίνουν αυτά τα μυστηριώδη δωμάτια για τους ανθρώπους, του είναι ακόμα πιο δύσκολο να καταλάβει το διαδικτυακό κοινό στο οποίο οφείλει τη φήμη του και πώς θα αντιδράσει όταν το Backrooms βγει στις αίθουσες. Ο Πάρσονς προσπαθεί να μην το σκέφτεται πολύ.

«Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά η άμεση κυκλοφορία», λέει. «Θα είμαι περήφανος για αυτό σε 10 χρόνια; Αυτό είναι συνήθως αυτό που προσπαθώ να ρωτήσω τον εαυτό μου».

Τώρα, ο Πάρσονς θέλει να κάνει μια παύση και να δει και ο ίδιος μερικά πράγματα. Χρειάζεται ένα διάλειμμα.

«Δεν αφιερώνω πολύ χρόνο στον εαυτό μου», παραδέχεται ντροπαλά. «Τον Ιούνιο, θα ήθελα να διαβάσω αρκετά, να δω κάποια πράγματα και να καλύψω όλα τα θέματα που δεν είχα σκεφτεί τα τελευταία δύο χρόνια».

Είναι τόσο ο 20χρονος που απορροφά τα πάντα, όπως όλοι ήμασταν, όσο και κάποιος σαφώς διαφορετικός.

Η ταινία του κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου με 17,1 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Αμερική και έχει πλέον καταγράψει 104,7 εκατομμύρια δολάρια μετά από τέσσερις εβδομάδες

Τόπο στη φρέσκια ματιά

Η επιτυχία του Backrooms στα ταμεία ακολουθεί εκείνη μιας άλλης ταινίας τρόμου χαμηλού προϋπολογισμού, του Obsession, σε σκηνοθεσία του Κέρι Μπάρκερ. Ο Μπάρκερ, στα 26 του, είναι έξι χρόνια μεγαλύτερος.

Η ταινία του κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου με 17,1 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Αμερική και έχει πλέον καταγράψει 104,7 εκατομμύρια δολάρια μετά από τέσσερις εβδομάδες.

*Προπώληση εισιτηρίων inMore.gr

*Με στοιχεία από theguardian.com και latimes.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons