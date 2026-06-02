«Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»

Έναν φόρο περιουσίας που στοχεύει στην εξάρθρωση του οικονομικού δικτύου ολιγαρχών που είχε συσταθεί υπό τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, σχεδιάζει η νέα Κυβέρνηση στην Ουγγαρία στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του φορολογικού.

Η πολιτική στοχεύει σε άτομα που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο φιορίνια, εφαρμόζοντας ετήσιο φόρο 1% στο μέρος των περιουσιών που υπερβαίνουν αυτό το όριο. Ο υπουργός Οικονομικών Άντρας Κάρμαν υποσχέθηκε να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την αναθεώρηση του φόρου έως τις 5 Ιουνίου.

Ο μεγιστάνας της διαφήμισης Μπαλάσι Γκιούλα, ένας από τους εξέχοντες δικαιούχους δημόσιων συμβάσεων κατά την εποχή Όρμπαν, πρόσφατα παρέδωσε τις εταιρείες του και ένα μέρος των ιδιωτικών του αποταμιεύσεων στο κράτος μέσω συμβολαιογραφικού εγγράφου.

«Στην τρέχουσα κατάσταση, δεν νομίζω ότι ο όμιλος εταιρειών μας έχει μέλλον», δήλωσε ο Μπαλάσι Γκιούλα, μεγιστάνας της διαφήμιση, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, του οποίου το κόμμα Tisza εξασφάλισε πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αντιμετώπιση οικονομικών ευκαιριών που προηγουμένως παρέχονταν με βάση την πολιτική αφοσίωση.

«Δεν πρόκειται για τιμωρία, αλλά για ένδειξη κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης σε μια λειτουργική και ανθρώπινη χώρα», δήλωσε ο Πέτερ Μαγυάρ, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.

«Η Ουγγαρία χρειάζεται επειγόντως έναν φόρο περιουσίας, για δύο λόγους»

Ο φόρος θα εφαρμόζεται σε ακίνητα, εταιρικές μετοχές, υπεράκτια περιουσιακά στοιχεία, γιοτ, ιδιωτικά τζετ, πολυτελείς πίνακες ζωγραφικής και σπορ αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε συζύγους και παιδιά, για την αποφυγή φοροαποφυγής.

«Η Ουγγαρία χρειάζεται επειγόντως έναν φόρο περιουσίας, για δύο λόγους», δήλωσε ο Ζόλταν Πογκάτσα, πολιτικός οικονομολόγος και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Ουγγαρίας.

Ο Πογκάτσα δήλωσε ότι οι υφιστάμενοι φόροι περιουσίας είναι ανεπαρκείς και ότι η νέα πολιτική θα βελτιώσει την οικονομική λογοδοσία σε ολόκληρη τη χώρα.

«Ο φόρος περιουσίας είναι ένας τρόπος επιστροφής δημόσιου χρήματος στα δημόσια ταμεία», δήλωσε ο Ζόλταν Πογκάτσα, πολιτικός οικονομολόγος.

Μια ανάλυση του Pogatsa για τους 50 πλουσιότερους Ούγγρους που κατατάχθηκαν από το Forbes έδειξε ότι 38 άτομα εξασφάλισαν την περιουσία τους μέσω δημόσιων συμβάσεων ή διαγωνισμών κατά τη διάρκεια της 16ετούς θητείας του Όρμπαν.

«Εδώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπεισέλθει ο φόρος περιουσίας, όπου είναι ανήθικος αλλά νόμιμος», δήλωσε ο Ζόλταν Πογκάτσα, πολιτικός οικονομολόγος.

Τι λέει η ελίτ

Η επιχειρηματική ελίτ περιλαμβάνει τον Lorinc Meszaros, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας Forbes με καθαρή περιουσία 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τον γαμπρό του Orban, Istvan Tiborcz, ο οποίος κατατάσσεται 27ος με 245 εκατομμύρια δολάρια.

«Οι πλούσιοι πληρώνουν φόρους και σε άλλες χώρες, και ο μέσος άνθρωπος πληρώνει αναλογικά πολύ περισσότερους φόρους – αυτό είναι άδικο και αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει».

«Είμαι χαρούμενος αν πρέπει να πληρώνω πολλούς φόρους, επειδή αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα κερδίζουμε κι εμείς πολλά», δήλωσε ο Γκάμπορ Μπόγιαρ, επιχειρηματίας στον τομέα των φορτηγών και των μεταφορών.

Ο διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων Βίκτορ Ζσιντάι αντιτάχθηκε στη φορολογική μέθοδο, υποστηρίζοντας ότι ο αθέμιτος πλουτισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω ποινικών διώξεων και όχι μέσω φορολογίας.

«Θα ήταν καλό αν ο φόρος περιουσίας δεν αναμειγνυόταν στον δημόσιο διάλογο με την τιμωρία όσων έχουν αθέμιτο εισόδημα», γράφει ο Βίκτορ Ζσιντάι, διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων.

Ο Ζσιντάι σημείωσε ότι η Ουγγαρία λειτουργεί επί του παρόντος σχεδόν ως φορολογικός παράδεισος για πλούσιους ιδιώτες, αλλά προειδοποίησε ότι ο φόρος θα μπορούσε να θέσει σε μειονεκτική θέση τις εγχώριες επιχειρήσεις.

«Ένας φόρος περιουσίας θέτει τις ουγγρικές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση, καθώς η φορολογική τους επιβάρυνση είναι υψηλότερη από ό,τι οι εταιρείες που ανήκουν σε μη Ούγγρους υπηκόους», δήλωσε ο Βίκτορ Ζσιντάι, διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων.

«Αυτό σίγουρα δεν είναι αυτό που θέλει η κυβέρνηση, αλλά είναι μια προεκλογική υπόσχεση, οπότε δυστυχώς θα εφαρμοστεί», δήλωσε ο Βίκτορ Ζσιντάι, διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων.

«Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»

Η Ουγγαρία διατηρεί έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή εισοδήματος 15% και έναν εταιρικό φόρο 9%, ενώ χρησιμοποιεί συντελεστή ΦΠΑ 27%, ο οποίος είναι ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών.

«Αυτό πρέπει να αλλάξει», δήλωσε ο Ίστβαν Κάραγιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Blochamps Capital.

«Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας», δήλωσε ο Ίστβαν Κάραγιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Blochamps Capital.

Ο Κάραγιτς σημείωσε ότι το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών κατέχει το 35% όλων των περιουσιακών στοιχείων στην Ουγγαρία, αν και υποστήριξε ότι το όριο του 1 δισεκατομμυρίου φιορινιών είναι πολύ χαμηλό και θα μπορούσε να βλάψει τις μικρές και μεσαίες εγχώριες επιχειρήσεις.

«Αν έχετε δύο ακίνητα και μια μικρή εταιρεία, θα σας επιβληθεί ο φόρος. Δύο εκατομμύρια λίρες δεν είναι ο πλούτος του Τζεφ Μπέζος. Αυτός ο φόρος θα βλάψει τους Ούγγρους επιχειρηματίες με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», δήλωσε ο Ίστβαν Κάραγιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Blochamps Capital.

Το κόμμα Tisza σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα που προκύπτουν από τον φόρο περιουσίας για να χρηματοδοτήσει τη μείωση του βασικού συντελεστή φόρου εισοδήματος στο 9% και να μειώσει τους συντελεστές ΦΠΑ για τους εργαζόμενους με χαμηλότερο εισόδημα.

Στην Ευρώπη…

Η συζήτηση για τον φόρο περιουσίας είναι παγκόσμια, με την κυβέρνηση στη Βραζιλία και τα συνδικάτα στην Καλιφόρνια να πιέζουν για νομοθεσία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Πράσινο Κόμμα και πολλοί βουλευτές των Εργατικών υποστηρίζουν την ιδέα.

Στη Γαλλία, ο σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν εισήγαγε τον φόρο Impôt sur les Grandes Fortunes το 1982, μόνο και μόνο για να καταργηθεί υπό τον Εμανουέλ Μακρόν.

Πέρυσι, το γαλλικό κοινοβούλιο έφτασε πολύ κοντά στην επαναφορά του φόρου και είναι πιθανό να αποτελέσει ένα σημαντικό θέμα συζήτησης στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Προς το παρόν, ωστόσο, η Ουγγαρία φαίνεται έτοιμη να κινηθεί πρώτη.