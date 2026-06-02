Κοινωνικός Τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για συνταξιούχους κι ελεύθερους επαγγελματίες
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Ιουνίου 2026, 18:50

Η διαδικασία υποβολής των ενστάσεων – Ποιες παροχές δίνει ο κοινωνικός τουρισμός

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπό της: www.dypa.gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.000.0000 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία των ενστάσεων

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από την Τετάρτη 03.06.2026 και ώρα 11:00 έως την Πέμπτη 04.06.2026 και ώρα 23:59 αποκλειστικά μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Η πλήρωση των προϋποθέσεων

Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών: https://www.dypa.gov.gr/storage/kt-syntaksiuxi-2026-2027/dhmosia-prosklhsh-2026-2027-ada-psh8n4691o2-01ks.pdf

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων με διάρκεια 13 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee

World
HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Οικονομία 02.06.26

Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

Σύνταξη
Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Αυξήθηκε τον Μάιο ο πλήθωρισμός στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 5%, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στην ευρωζώνη κατά 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Eurostat

Σύνταξη
Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Νέοι κλάδοι στην ασφάλιση – Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Σκύλος 95 ευρώ, γάτα στα... 70 - Για πρώτη φορά η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ κάνοντας ρεκόρ - Η ασφάλιση με τη μεγαλύτερη συμβολή

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα
Έρευνα GRECA 02.06.26

Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας αντανακλώνται και στις online αγορές. Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζουν οι ψηφιακές παραγγελίες έτοιμου φαγητού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά
On Field 02.06.26

Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρος, καθώς ο Καραπαπάς ψήφισε «όχι» στην παραμονή του Γάλλου, οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τον κράτησαν αν και είχαν παράπονα για φαλτσοσφυρίγματα

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιανόητο να έχει ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαία Επίτροπο για το ουκρανικό drone και να μην έχει υπάρξει στοιχειώδης ενημέρωση της Βουλής.

Σύνταξη
Ιράν: Στα μέσα Ιουνίου η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Τρεις ημέρες θα διαρκέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις
Δημοσία δαπάνη 02.06.26

Οι αρχές προγραμματίζουν τριήμερη κηδεία για αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον επί 37 χρόνια ανώτατο ηγέτη του Ιράν που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Στην κηδεία αναμένονται 15-20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων
Κύριος 02.06.26

Με ένα γράμμα του στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο σταρ του Χόλιγουντ Κιάνου Ριβς του ζητάει να δείξει επιείκεια στον σκηνοθέτη Καρλ Ρινς, που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Netflix

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Φουρνιέ του τελικού…
On Field 02.06.26

Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Μπαρτζώκας θέλει να δει τον Φουρνιέ του τελικού της Ευρωλίγκας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες
Επιχειρήματα Τραμπ 02.06.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)
Μπάσκετ 02.06.26

Την ώρα που όλοι θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την αποχώρησή του από το Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δηλώσεις του εξέφρασε τη διάθεση να παραμείνει κι άλλα χρόνια στην πόλη.

Σύνταξη
Μαρινάκης: Καμία ευνοϊκή ρύθμιση από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές
Interview 02.06.26

«Η ελληνική κυβέρνηση δεν αγόρασε ποτέ, ούτε πήρε στην κατοχή της με κανέναν τρόπο το Predator» είναι η «καθαρή απάντηση», όπως τονίζει, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, μετά και τις νέες ενοχοποιητικές για το Μαξίμου δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Στις επίμονες για το σκάνδαλο ερωτήσεις αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, επιμένει όμως να παραπέμπει στις έρευνες και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Απορρίπτει δε τα σενάρια περί ευνοϊκής ρύθμισης για τους καταγορούμενους για τις υποκλοπές. Απόσπασμα της συνέντευξης που θα δημοσιευθεί ολόκληρη την Τετάρτη

Σύνταξη
«Μανιακός ο Τραμπ, καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει», λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ
Κόσμος 02.06.26

«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτό τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα το πίστευε πως ένας παρόμοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκιρ

Σύνταξη
Πόλο: Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στις γυναίκες του Ολυμπιακού (vids)
Άλλα Αθλήματα 02.06.26

Σε πελάγη ευτυχίας οι ερυθρόλευκες. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε τη Βουλιαγμένη και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 16η φορά στην ιστορία της.

Σύνταξη
Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους Πειραιώτες κι επίσημα πλέον. Δείτε φωτογραφίες με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό από τα γραφεία της ομάδας να φορά τη νέα εμφάνιση.

Σύνταξη
Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Δεκάδες πτήσεις 02.06.26

Περισσότερες από 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά στο Βέλγιο ακυρώθηκαν απρογραμμάτιστα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέβηκαν σε αιφνιδιαστική απεργία.

Σύνταξη
ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Κόσμος 02.06.26

Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney

Σύνταξη
Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια
Global Sumud Flotilla 02.06.26

Στην προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οι Αυστραλοί καταγγέλλουν Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και κορυφαίους πολιτικούς για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια και συμπεριφορά σχετική με γενοκτονία.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

