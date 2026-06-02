Η Anthropic μπαίνει στο χρηματιστήριο – Πυρετός τρισεκατομμυρίων για την ΑΙ
Τεχνολογία 02 Ιουνίου 2026, 10:45

Η Anthropic καταθέτει εμπιστευτικά αίτηση για IPO άνω του 1 τρισ. δολαρίων, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με OpenAI και SpaceX.

Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Ένα νέο κύμα δισεκατομμυρίων κινείται αθόρυβα στην Wall Street, εκεί όπου οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο για τεχνολογική υπεροχή αλλά και για το ποιος θα ανοίξει πρώτος την πόρτα του χρηματιστηρίου με αποτιμήσεις που αγγίζουν αστρονομικά ποσά. Η είσοδος στην αγορά κεφαλαίου μετατρέπεται σε στρατηγική επίδειξη ισχύος, με την Anthropic να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα σε μια κούρσα που ήδη μοιάζει ιστορική.

Η μυστική αίτηση της Anthropic

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι κατέθεσε εμπιστευτικά αίτηση για αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Reuters, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα προς μία από τις μεγαλύτερες πιθανές εισαγωγές όλων των εποχών. Η διαδικασία του “confidential filing” επιτρέπει στην εταιρεία να διαπραγματευτεί με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ πριν αποκαλύψει δημόσια οικονομικά στοιχεία και όρους.

Η κίνηση έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από έναν τεράστιο γύρο χρηματοδότησης 65 δισ. δολαρίων, που αποτίμησε την εταιρεία περίπου στα 900 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα.

Η Anthropic, δημιουργός του chatbot Claude, έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές της OpenAI στην παγκόσμια αγορά generative AI.

Η Anthropic, δημιουργός του Claude, έχει πλέον ξεπεράσει σε αποτίμηση την OpenAU (Reuters)

Η μάχη των κολοσσών τεχνητής νοημοσύνης

Η εταιρεία μπαίνει έτσι σε μια άτυπη αλλά εξαιρετικά επιθετική «κούρσα IPO», μαζί με δύο ακόμη τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η OpenAI, με αποτίμηση περίπου 852 δισ. δολάρια, προετοιμάζεται επίσης για αντίστοιχη δημόσια εγγραφή.

Την ίδια στιγμή, η SpaceX του Έλον Μασκ έχει ήδη καταθέσει ενημερωτικό δελτίο και στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 1,75 τρισ. δολαρίων .

H πιθανή ταυτόχρονη είσοδος των τριών εταιρειών στις αγορές θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα τεστ στην ιστορία των κεφαλαιαγορών, τόσο ως προς τη ρευστότητα όσο και ως προς τη ζήτηση για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης .

Αναλυτές που επικαλούνται διεθνή οικονομικά μέσα όπως το Reuters και το Investing.com σημειώνουν ότι η κατάσταση θυμίζει έντονα τη φάση πριν από μεγάλες τεχνολογικές «φούσκες», αλλά με μια κρίσιμη διαφορά: αυτή τη φορά η AI βρίσκεται ήδη ενσωματωμένη σε επιχειρησιακές διαδικασίες, cloud υπηρεσίες και βιομηχανική παραγωγή.

Η τελική εικόνα παραμένει αβέβαιη, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής: η αγορά δεν δοκιμάζει πλέον αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντική — δοκιμάζει πόσο κοστίζει…

Πηγή: OT.gr

Economy
Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Vita.gr
Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

inWellness
inTown
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
AI 28.05.26

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Αυξήθηκε τον Μάιο ο πλήθωρισμός στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 5%, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στην ευρωζώνη κατά 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Eurostat

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Επικαιρότητα 02.06.26

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή: Διαλύεται η ΚΟ – Παραιτήθηκε από βουλευτής η Αχτσιόγλου – Δραγασάκης στη θέση της
Πολιτική 02.06.26

Με επιστολές που έστειλαν στο πρόεδρο της Βουλής οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, αλλά και Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτιου ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίηση τους και μοιραία οδηγούν τη ΝΕΑΡ σε κοινοβουλευτική διάλυση. Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης ή ο κ. Βίτσας αν αρνηθεί την έδρα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Καταιγιστικός και με επιχειρήματα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Σακελλαρίδης: Λανθασμένη κίνηση η αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά
Πολιτική 02.06.26

Στη συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, ο κ. Σακελλαρίδης, ανέφερε πως η διάλυση της ΚΟ του κόμματος, «αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία»

ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει ώρα 13:00.

Βάιος Μπαλάφας
Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office
Παιδί-θαύμα 02.06.26

Η ταινία Backrooms του Κέιν Πάρσονς εξέπληξε τους παρατηρητές του κλάδου, συγκεντρώνοντας 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, ένα ρεκόρ για τη στούντιο A24.

Έφη Αλεβίζου
O Κουρτουά επενδύει στην Γκενκ του Καρέτσα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκτά μετοχικό ποσοστό στην Γκενκ μέσω της NXTPLAY, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τον σύλλογο όπου ξεκίνησαν όλα

Γιώργος Μαζιάς
Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος ΣΤ’)
Literature 02.06.26

Το λόγο του Λυσία «Κατά Αγοράτου» εκφωνεί στην Ηλιαία ο κουνιάδος και εξάδελφος του εκτελεσθέντος ταξιάρχου Διονυσόδωρου, ο οποίος ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στον Αγόρατο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Νέα Αριστερά 02.06.26

Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Άκης Στρατόπουλος
Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας
Ελλάδα 02.06.26

Με τις προτάσεις της εισαγγελέως επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η έβδομη δικάσιμος της δίκης των Τεμπών - Ποιοι κατηγορούμενοι δίνουν το παρών

Πάνος Τσίκαλας
Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα
Πολιτική 02.06.26

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» αναφέρουν στη δήλωσή τους η οποία επί τους ουσίας απευθύνεται και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όσοι υπογράφουν το κείμενο τονίζουν με νόημα ότι «ακούμε την κοινωνική απαίτηση το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία»

Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του
Διάδοση γενετικού υλικού; 02.06.26

Νέα έγγραφα από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν ότι ο χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σπέρμα σε τράπεζα κρυοσυντήρησης και είχε ορίσει τι θα συμβεί στο γενετικό του υλικό σε περίπτωση θανάτου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

