Η Anthropic μπαίνει στο χρηματιστήριο – Πυρετός τρισεκατομμυρίων για την ΑΙ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα νέο κύμα δισεκατομμυρίων κινείται αθόρυβα στην Wall Street, εκεί όπου οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο για τεχνολογική υπεροχή αλλά και για το ποιος θα ανοίξει πρώτος την πόρτα του χρηματιστηρίου με αποτιμήσεις που αγγίζουν αστρονομικά ποσά. Η είσοδος στην αγορά κεφαλαίου μετατρέπεται σε στρατηγική επίδειξη ισχύος, με την Anthropic να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα σε μια κούρσα που ήδη μοιάζει ιστορική.

Η μυστική αίτηση της Anthropic

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι κατέθεσε εμπιστευτικά αίτηση για αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Reuters, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα προς μία από τις μεγαλύτερες πιθανές εισαγωγές όλων των εποχών. Η διαδικασία του “confidential filing” επιτρέπει στην εταιρεία να διαπραγματευτεί με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ πριν αποκαλύψει δημόσια οικονομικά στοιχεία και όρους.

Η κίνηση έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από έναν τεράστιο γύρο χρηματοδότησης 65 δισ. δολαρίων, που αποτίμησε την εταιρεία περίπου στα 900 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα.

Η Anthropic, δημιουργός του chatbot Claude, έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές της OpenAI στην παγκόσμια αγορά generative AI.

Η μάχη των κολοσσών τεχνητής νοημοσύνης

Η εταιρεία μπαίνει έτσι σε μια άτυπη αλλά εξαιρετικά επιθετική «κούρσα IPO», μαζί με δύο ακόμη τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η OpenAI, με αποτίμηση περίπου 852 δισ. δολάρια, προετοιμάζεται επίσης για αντίστοιχη δημόσια εγγραφή.

Την ίδια στιγμή, η SpaceX του Έλον Μασκ έχει ήδη καταθέσει ενημερωτικό δελτίο και στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 1,75 τρισ. δολαρίων .

H πιθανή ταυτόχρονη είσοδος των τριών εταιρειών στις αγορές θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα τεστ στην ιστορία των κεφαλαιαγορών, τόσο ως προς τη ρευστότητα όσο και ως προς τη ζήτηση για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης .

Αναλυτές που επικαλούνται διεθνή οικονομικά μέσα όπως το Reuters και το Investing.com σημειώνουν ότι η κατάσταση θυμίζει έντονα τη φάση πριν από μεγάλες τεχνολογικές «φούσκες», αλλά με μια κρίσιμη διαφορά: αυτή τη φορά η AI βρίσκεται ήδη ενσωματωμένη σε επιχειρησιακές διαδικασίες, cloud υπηρεσίες και βιομηχανική παραγωγή.

Η τελική εικόνα παραμένει αβέβαιη, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής: η αγορά δεν δοκιμάζει πλέον αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντική — δοκιμάζει πόσο κοστίζει…

Πηγή: OT.gr