Συλλυπητήρια για τον Μάριο Οικονόμου από ΕΠΟ και Super League
Super League και ΕΠΟ εξέδωσαν ανακοινώσεις με αφορμή τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει συγκλονιστεί από τον πολύ πρόωρο θάνατο του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 33 ετών, με την ΕΠΟ, αλλά και τη Super League να εκδίδουν ανακοινώσεις προκειμένου να εκφράσουν τη λύπη τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών.
Ο εκλιπών ξεχώρισε καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής όχι μόνο για την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για το ήθος, τον επαγγελματισμό και το χαμόγελό του, στοιχεία που του χάρισαν την εκτίμηση και τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητών και φιλάθλων.
Ο Μάριος Οικονόμου κατέγραψε έξι συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα, ενώ σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε σε σημαντικούς συλλόγους της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Δανίας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, σε εγχώριο επίπεδο αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, στην ΑΕΚ και στον Παναιτωλικό και στη Serie A φόρεσε τη φανέλα των Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι, Σαμπντόρια, ενώ από το 2020 έως το 2022 αγωνίστηκε στη Δανία με τη φανέλα της Κοπεγχάγης.
Καλό σου ταξίδι, Μάριε…
Και η ανακοίνωση της Super League
Σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή
