Κουφονικολάκου: Ψευδές το ότι ο Τσίπρας αρνήθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές – Η οικονομική ατζέντα της ΕΛΑΣ

Για τις προτεραιότητες της ΕΛΑΣ στην οικονομία, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου του νέου φορέα, Θεώνη Κουφονικολάκου, ενώ ταυτόχρονα χαρακτήρισε ως «ψευδές» ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε πρόταση του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ να φορολογήσει τους εφοπλιστές το 2015.

Η δήλωση που έγινε από τον Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό» που είναι αφιερωμένο στα γεγονότα του 2015, αξιοποιήθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη που μίλησε για «αποκάλυψη» που «καταρρίπτει τον μύθο ότι ο πολιτικός χώρος του Αλέξη Τσίπρας ήταν μονοπωλιακά υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων».

Η κ. Κουφονικολάκου υπερασπίστηκε τις επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της οικονομικής κρίσης και διευκρίνισε ότι ο Γιούνκερ δεν πρότεινε αυτοτελώς τη φορολόγηση των εφοπλιστών αλλά ένα πακέτο το οποίο ταυτόχρονα δεν περιείχε καμία δέσμευση για αναδιάρθρωση χρέους και προέβλεπε πολλά δισεκατομμύρια επιβάρυνσης για τη μεσαία τάξη, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. «Αυτό το πακέτο αρνήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και διαπραγματευόμενος δυναμικά πέτυχε μικρότερους δημοσιονομικούς στόχους και τη σχετική δέσμευση».

Δήλωσε ακόμα ότι η φορολόγηση του κλάδου της ναυτιλίας συνδέεται με ειδικό συνταγματικό και νομικό καθεστώς και ότι η σχετική συζήτηση απαιτεί βαθύτερες θεσμικές αλλαγές.

«Έχω ξαναπεί ότι χρειάζεται μια ειδική αλλαγή νομικού καθεστώτος, πιθανότατα αναθεώρηση του Συντάγματος του άρθρου 107, προκειμένου να καταστεί εφικτή η φορολόγηση, διότι στους εφοπλιστές, στις ναυτιλιακές η φορολόγηση δεν είναι η παραδοσιακή.

Υπάρχει μόνο ένας ειδικός φόρος χωρητικότητας, ο οποίος σχετίζεται με τη χωρητικότητα του πλοίου και την ηλικία του πλοίου. Καταλαβαίνω τις ενοχές για το τρομακτικό κοκτέιλ μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν στην ελληνική κοινωνία πριν από το 2015, αλλά δεν μπορεί να εκφράζεται με αυτό τον τρόπο».

Σε άλλο σημείο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καμώνεται ότι κόπτεται για το συμφέρον των συνταξιούχων και διερωτήθηκε «γιατί δεν τους επιστρέφουν αυτά τα 7 δις που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας με την 13η σύνταξη».

Οι τέσσερις άξονες στην οικονομία

Σε σχέση με την οικονομική ατζέντα της ΕΛΑΣ, η κ. Κουφονικολάκου δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα ο νέος φορέας θα παρουσιάσει πλήρως εξειδικευμένες και κοστολογημένες προγραμματικές προτάσεις για τη φορολογία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Η ίδια προσδιόρισε τέσσερις προγραμματικούς άξονες αναφορικά με την οικονομική πολιτική: τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Όπως εξήγησε, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στέγαση, στη μείωση των τιμών στο βασικό καλάθι των νοικοκυριών και στο ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο, όπως είπε, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων με υψηλό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των εξαγγελιών, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι οι προτάσεις θα συνοδεύονται από συγκεκριμένες ποσοτικοποιήσεις.

Ανέφερε ότι μέρος των πόρων θα μπορούσε να προέλθει από ειδική εισφορά σε επιχειρηματικούς ομίλους και εταιρείες με πολύ υψηλή κερδοφορία, καθώς και από αλλαγές στη φορολόγηση εισοδημάτων από κινητή περιουσία, όπως οι τόκοι και τα μερίσματα.

Σε ό,τι αφορά τα μερίσματα, σημείωσε ότι η πρόθεση είναι να εφαρμοστεί ένα προοδευτικότερο σύστημα φορολόγησης, το οποίο θα προστατεύει τα χαμηλά εισοδήματα από μερίσματα και θα επιδιώκει μεγαλύτερη σύγκλιση με τη φορολογία εισοδήματος που ισχύει για τους μισθωτούς.

Ανοιχτή η πόρτα σε πρόσωπα που θέλουν να συμμετάσχουν – Δεν θα υπάρξει προνομιακή μεταχείριση

Για τις υψηλές πτήσεις που καταγράφει η ΕΛΑΣ στις δημοσκοπήσεις, η κ. Κουφονικολάκου έκανε λόγο για θετική εικόνα, ωστόσο υπογράμμισε ότι η προσπάθεια βρίσκεται ακόμη στην αρχή και πως βασική επιδίωξη είναι η οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες μέσω ενός διαφορετικού μοντέλου πολιτικής εκπροσώπησης και διαβούλευσης.

Αναφορικά με τη συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, η κ. Κουφονικολάκου απέφυγε να σχολιάσει και υπογράμμισε ότι η ΕΛΑΣ επιδιώκει να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις και να απευθυνθεί απευθείας στην κοινωνία.

«Επιθυμούμε την ανασυγκρότηση και την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες προκλήσεις, όπως οι διεθνείς συγκρούσεις, η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε αυτό λογοδοτεί και ο τρόπος λειτουργίας του νέου φορέα όπως και η συμμετοχή νέων προσώπων που δεν αποτελεί επικοινωνιακή επιλογή αλλά έκφραση της επιθυμίας του Αλέξη Τσίπρα να διευρύνει την απεύθυνση προς την κοινωνία, ανέφερε. Όπως είπε, στόχος είναι η αξιοποίηση ανθρώπων με επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση και σύγχρονη αντίληψη για τις προκλήσεις της χώρας.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ΕΛΑΣ δεν επιδιώκει τη διάλυση ή την απορρόφηση άλλων πολιτικών σχηματισμών, ενώ άφησε ανοιχτή την πόρτα σε πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα πολιτική προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν προνομιακές μεταχειρίσεις ή ειδικές διευθετήσεις.

Κλείνοντας, απέφυγε να σχολιάσει πληροφορίες περί επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών από άλλους πολιτικούς χώρους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες άλλων κομμάτων.