newspaper
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.06.2026 | 17:51
Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγορά εργασίας: Τι αλλάζει για τους εργοδότες από τις 7 Ιουνίου
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Ιουνίου 2026, 16:44

Αγορά εργασίας: Τι αλλάζει για τους εργοδότες από τις 7 Ιουνίου

Νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας – Οι νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ζήτημα χρόνου θεωρείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής Οδηγίας 2023/970 για τη διαφάνεια των μισθών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Μία από τις κυριότερες, που φέρνει η ευρωπαϊκή ρύθμισης είναι στις αγγελίες εργασίας, αφού πλέον καθιστά υποχρεωτική την ενημέρωση των υποψηφίων για το ύψος του μισθού πριν από τη συνέντευξη.

Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας

Τούτο σημαίνει ότι οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν ξεκάθαρα τον αρχικό μισθό ή το μισθολογικό εύρος της θέσης ήδη από την προκήρυξη ή, το αργότερο, πριν από τη διαδικασία συνέντευξης.

Με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία, αποφεύγοντας να μπαίνουν σε πολύωρες διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς να έχουν σαφή εικόνα για το οικονομικό σκέλος της θέσης.

Επιπλέον, οι εργοδότες δεν θα μπορούν να ζητούν από τους υποψηφίους πληροφορίες για το μισθολογικό τους ιστορικό, με το μέτρο στοχεύει στην εξάλειψη των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας.

Οι προβλέψεις της Οδηγίας

Τις αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσουν έως τις 7 Ιουνίου 2026 και εν συνεχεία θα πρέπει να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών.

Οι εργοδότες που υποχρεούνται να υποβάλλουν μισθολογικά στοιχεία θα πρέπει, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, να προχωρούν σε κοινή αξιολόγηση αμοιβών όταν διαπιστώνεται διαφορά τουλάχιστον 5% στις αποδοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ίδια κατηγορία εργαζομένων.

Η αξιολόγηση είναι υποχρεωτική όταν η διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με αντικειμενικά, ουδέτερα, ως προς το φύλο κριτήρια και δεν έχει διορθωθεί εντός έξι μηνών από την υποβολή των στοιχείων.

Επίσης, οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως πληροφορίες για το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους, καθώς και για τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στα κριτήρια που καθορίζουν τις αμοιβές και τη μισθολογική εξέλιξη.

Για τις περιπτώσεις που εργοδότες δεν συμμοφώνονται, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμα, υπολογισμένα βάσει του ετήσιου κύκλου εργασιών ή του συνολικού κόστους μισθοδοσίας κάθε εργοδότη.

Οι εξαιρέσεις

Οι εργοδότες με 250 ή περισσότερους εργαζομένους θα πρέπει έως τις 7 Ιουνίου 2027, και στη συνέχεια κάθε έτος, να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Εκείνοι με 150 έως 249 εργαζομένους θα υποβάλλουν τα στοιχεία έως τις 7 Ιουνίου 2027 και ακολούθως ανά τριετία, ενώ οι επιχειρήσεις με 100 έως 149 εργαζομένους έως τις 7 Ιουνίου 2031 και επίσης ανά τριετία.

Για τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 εργαζομένους, η υποβολή στοιχείων θα γίνεται σε εθελοντική βάση.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Κόσμος
Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Αλλαγή... εποχής 01.06.26

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια - Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών

Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα
Έρευνα Αllianz 31.05.26

Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα

H ακραία ζέστη και οι καύσωνες συνιστούν οικονομική απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει έκθεση της Αllianz. H Eλλάδα κινδυνεύει με σωρευτικές απώλειες 4,1% του ΑΕΠ, σε βάθος πενταετίας

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πήρε παράταση 31.05.26

«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων

Σύνταξη
Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες
Ακρίβεια 31.05.26

Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες

Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ, οι τιμές σε νησιωτικούς προορισμούς είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο

Σύνταξη
Έρευνα ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Έρευνα ΕΚΤ 31.05.26

Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Με νωπές τις μνήμες της κρίσης του 2022-23, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φοβούνται διπλά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Έρευνα της ΕΚΤ αναλύει το «οικονομικό τραύμα» των νοικοκυριών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Του ΕΣΠΑ 31.05.26

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας, με στόχο την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και αναφέρθηκε στις πιθανότητες επιβίωσης που του έχει δώσει ο γιατρός του.

Σύνταξη
Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Επικαιρότητα 01.06.26

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν

Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Σύνταξη
Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Νέο βιβλίο 01.06.26

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της

Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015

Η Κάγια Κάλας υποστηρίζει ότι η ΕΕ είχε καθοριστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση της αρχικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, λέει, μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της εκεχειρίας και την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα
Αυτοκίνητο 01.06.26

Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα

Οι πιο συχνές παραβάσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη αφορούν στάθμευση εκτός καθορισμένων θέσεων, διπλοπαρκαρίσματα και κατάληψη θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ – Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε
Κόσμος 01.06.26

Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ στον Λίβανο - Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε

Το Μποφόρ, γνωστό στα αραβικά ως Καλαάτ αλ-Σακίφ, είναι ένα κάστρο 900 ετών - Το Ισραήλ απέκτησε «τακτικό πλεονέκτημα έναντι της Χεζμπολάχ» - Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών σε τροχαίο δυστύχημα, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βιογραφικό του.

Σύνταξη
Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες
Ελλάδα 01.06.26

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες

Ο καλοκαιρινός καιρός και η αργία του Αγίου Πνεύματος οδήγησαν πολλούς στις παραλίες της Αττικής και όχι μόνο - Πώς θα εξελιχθεί η καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύνταξη
Ιράν: Διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ
Ραγδαίες εξελίξεις 01.06.26

Το Ιράν διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

Τι μεταδίδει το Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Το Ιράν καταγγέλλει τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα και την παραβίαση της εκεχειρίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»
ΕΟΔΑΣΑΑΜ 01.06.26

Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»

Η Νέα Αριστερά, με αφορμή το ρεπορτάζ του in για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, αλλά και την υποστελέχωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να δώσει εξηγήσεις και να προχωρήσει στην άμεση ενίσχυσή του.

Σύνταξη
Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»
Τι μας περιμένει; 01.06.26

Θα έρθει η λύτρωση; Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»

Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ζεντάγια, είχε δηλώσε ότι πίστευε ότι το Euphoria θα τελείωνε μετά την 3η σεζόν. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία

Ο Ράφα Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε στην εθνική Ιταλίας, την ώρα που η ομοσπονδία αναζητά τον άνθρωπο που θα οδηγήσει την επιστροφή της χώρας στην κορυφή μετά από μία ακόμη οδυνηρή αποτυχία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και πέθανε μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία
Διπλωματία 01.06.26

Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία

Σε δηλώσεις του για το περιστατικό στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κρατική βία αλλά για ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Σύνταξη
Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ
Μετά τη συμφωνία 01.06.26

Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να διαπραγματευτεί συμφωνία στο Ιράν και δήλωσε την ετοιμότητα της Γαλλίας για να συμβάλει στην ασφάλεια της επόμενης μέρας

Σύνταξη
Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο

Χιλιάδες πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση, έχουν ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, αριθμός που αυξάνεται ραγδαία στον δικτυακό τόπο myelas.gr. Οι 300 + 1 υπογραφές που επιλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες, να κατατεθούν μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη στον Αρειο Πάγο, απόδειξη της πολυσυλλεκτικότητας και της πλατιάς απεύθυνσης της ΕΛΑΣ

Σύνταξη
Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα
Για τον Λίβανο 01.06.26

Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί έκανε το παραπάνω σχόλιο αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε επίθεση κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπύργιου της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή
Πολιτική 01.06.26

Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή

Ο Α. Πάνας, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-κόμματος Τσίπρα - Είπε ότι αυτό δεν απασχολεί προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες»

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Cookies