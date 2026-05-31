«Ο Χάρπερ είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού για αντί-Σορτς»

Λίγες μέρες πριν από το τζάμπολ των τελικών της Stoiximan GBL, φαίνεται πως υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα στον Παναθηναϊκό αναφορικά με το μέλλον του Τι Τζέι Σορτς.

«Μπορώ να πω ότι ο Τι Τζέι Σορτς αναμένεται να φύγει από τον Παναθηναϊκό», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Άρελ Γκίνσμπερ και στη συνέχεια συμπλήρωσε και το φαβορί να τον αντικαταστήσει.

«Ο Τζάρεντ Χάρπερ είναι ένας από τους κορυφαίους υποψήφιους για την ενίσχυση της περιφέρειας», αποκάλυψε ο Ισραηλινός.

Τι λένε στο εξωτερικό για τον αντικαταστάτη του Σορτς στον Παναθηναϊκό

🚨🚨I can tell that TJ Shorts is expected to leave Panathinaikos, and Jared Harper is one of the top candidates to strengthen the backcourt! Harper is one of the Greek club’s leading targets to replace Shorts, as they’re expected to put a big offer on the table to make it happen pic.twitter.com/phY2RyyR2B — Arel Ginsber (@ArelGinsber8) May 30, 2026

«Ο Χάρπερ είναι ένας από τους κύριους στόχους του ελληνικού συλλόγου για να αντικαταστήσει τον Σορτς, καθώς αναμένεται να βάλουν στο τραπέζι μεγάλη προσφορά για να το κάνουν πραγματικότητα», πρόσθεσε, την ώρα που στο εξωτερικό ρεπορτάζ επιβεβαιώνουν την εν λόγω πληροφορία.

Η περίπτωση του Χάρπερ απασχολεί έντονα το τελευταίο διάστημα, με ισραηλινά ρεπορτάζ να αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του.