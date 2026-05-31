Σημαντική είδηση:
31.05.2026 | 10:28
Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο ελληνικό πόλο
On Field 31 Μαΐου 2026, 13:02

Αυτή ήταν η 40η κατάκτηση πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό στο πόλο ανδρών με τον Εθνικό να έχει μείνει στα 38 με τελευταία φορά το 2006.

Δήμος Μπουλούκος
Oι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν του Παναθηναϊκού με 17-12 στο Παπαστράτειο, έκαναν το 3-0 στους τελικούς της Waterpolo League Ανδρών και κατέκτησαν το πρωτάθλημα για 40ή φορά στην ιστορία τους!

Αυτή ήταν η 14η συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Πειραιώτες, οι οποίοι διατήρησαν σερί που τρέχουν από το 2012. Ο Ολυμπιακός έχει σηκώσει 26 από τα 28 τελευταία πρωταθλήματα, με μοναδικές εξαιρέσεις αυτά του Εθνικού (2006) και της Βουλιαγμένης (2012).

Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη διαφορά

Ο Ολυμπιακός αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη στην ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης ανδρών και η απόσταση που τον χωρίζει από κάθε άλλο σύλλογο αποτυπώνεται στα τρόπαια που έχει κατακτήσει. Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της περιόδου 2025-26, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τα 40 πρωταθλήματα Ελλάδας, αριθμό-ρεκόρ για το ελληνικό πόλο, ενώ παράλληλα έχουν κατακτήσει 27 Κύπελλα Ελλάδας και 5 Σούπερ Καπ Ελλάδας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν κατακτήσει δύο Champions League (2002 και 2018) και ένα Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ.

Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το ελληνικό πρωτάθλημα σε προσωπική του υπόθεση, διαδεχόμενος τον Εθνικό που έχει 38 πρωταθλήματα, κατακτώντας αλλεπάλληλους τίτλους και δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες δυναστείες που γνώρισε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός.

Η χρονιά – ορόσημο

Η κορυφαία στιγμή στην ιστορία του τμήματος ήρθε το 2002. Εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός πέτυχε το απόλυτο, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Ελλάδας, το Κύπελλο Ελλάδας, το Champions League και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ολοκληρώνοντας ένα ιστορικό καρέ τίτλων. Η κατάκτηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη αποτέλεσε ορόσημο όχι μόνο για τον σύλλογο αλλά και για το ελληνικό πόλο συνολικά, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ελληνική ομάδα ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης στο άθλημα.

Το 2002 παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο λαμπρές χρονιές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Ο Ολυμπιακός δεν αρκέστηκε στην εγχώρια κυριαρχία, αλλά κατάφερε να επιβληθεί και απέναντι στις παραδοσιακές υπερδυνάμεις της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Σήμερα, με 40 πρωταθλήματα, 27 κύπελλα, 5 Σούπερ Καπ, 2 Champions League και 1 Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ο Ολυμπιακός διαθέτει την πιο πλούσια τροπαιοθήκη στην ιστορία του ελληνικού πόλο ανδρών. Οι αριθμοί αυτοί, σε συνδυασμό με τη συνεχή παρουσία του στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δικαιολογούν απόλυτα τον χαρακτηρισμό του ως του αδιαμφισβήτητου κυρίαρχου της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Η γλυκιά αλήθεια για το μέλι: Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα

Η γλυκιά αλήθεια για το μέλι: Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Νικόλαος Κώτσης
Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ
On Field 29.05.26

Οι ορισμοί των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου σε φιλικούς αγώνες Εθνικών ομάδων δείχνουν ότι δεν υπολογίζουν τις ΕΠΟ και ΚΕΔ στο εξωτερικό. Ο Παπαδόπουλος κρεμάει τη σφυρίχτρα του

Βάιος Μπαλάφας
Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας
On Field 28.05.26

Οι διαιτητές μένουν στους πίνακες ή προωθούνται με άγνωστα κριτήρια της ΚΕΔ, καθώς δεν ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, ενώ έχουν βάλει στον κανονισμό ότι οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής είναι εμπιστευτικοί!

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει
On Field 27.05.26

Η τύχη του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του κρίνεται στις 2 Ιουνίου, όμως η αποτυχία του στη διαιτησία είναι δεδομένη. Ερωτηματικά για τα κριτήρια του Γκαγκάτση

Βάιος Μπαλάφας
Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα
On Field 27.05.26

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει την τεράστια αγάπη του για την ομάδα του λιμανιού και τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα και τη νέα σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
On Field 27.05.26

Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Μπάσκετ 27.05.26

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Γιάκομπ Νίστρουπ: Οι τακτικές του, οι σχέσεις με τους παίκτες, αλλά και η κριτική
On Field 27.05.26

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και καλείται να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τεχνικούς του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου

Δήμος Μπουλούκος
Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

Δήμος Μπουλούκος
Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Κάσος: Σεισμός 3,5 βαθμών Ρίχτερ το μεσημέρι της Κυριακής
Ελλάδα 31.05.26

Είχε προηγηθεί σεισμός 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κάσου, τα ξημερώματα του Σαββάτου

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Σούπερ μάρκετ: Ανοιχτά του Αγίου Πνεύματος – Τι ισχύει για λοιπά καταστήματα και επιχειρήσεις
Οι αμοιβές 31.05.26

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες για τον ιδιωτικό τομέα - Το λιανεμπόριο δεν επηρεάζεται αλλά βάσει τοπικών αποφάσεων ενδέχεται να κλείσουν κάποια σούπερ μάρκετ

Περιφερειακή Υμηττού: Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες – «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»
Ελλάδα 31.05.26

Οι επιβάτες, εμφανώς σοκαρισμένοι αλλά χωρίς να έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο όχημα, και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στο αεροδρόμιο.

Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova – «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»
Φακός 31.05.26

Στο τελευταίο της έργο, με τίτλο «Unbewitched», η φωτογράφος Kristina Rozhkova «δημιουργεί παραμυθένιες πραγματικότητες» για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)
Champions League 31.05.26

Ο Λουίς Ενρίκε έγραψε ιστορία ξανά με την Παρί Σεν Ζερμέν, κατέκτησε δεύτερο σερί Champions League και δικαιώθηκε απόλυτα με τον Κιλιάν Εμπαπέ – Η αλλαγή φιλοσοφίας και η δήλωση που άλλαξε τα πάντα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Βόλος: Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή – Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)
Στον Βόλο 31.05.26

Τον πανικό στους διερχόμενους οδηγούς έσπειρε φορτηγό που κινούνταν στην Ε.Ο. Βόλου - Νεοχωρίου, όταν βγήκε μπροστά τους από το αντίθετο ρεύμα σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα

Μητσοτάκης: Επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας με επιδόματα ψίχουλα – «Τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί»
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένει σε μέτρα «κοροϊδία» και επιδόματα που δεν λύνουν το πρόβλημα, με στόχο την επικοινωνιακή διαχείριση της δυσαρέσκειας των πολιτών

Ο Λούκα Ντόντσιτς επενδύει στην Ευρώπη: Νέα μπασκετική δύναμη γεννιέται στη Ρώμη
NBA 31.05.26

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, Λούκα Ντόντσιτς επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην εξαγορά ιταλικού συλλόγου που μεταφέρεται στη Ρώμη, με φιλόδοξο στόχο την ένταξη στη μελλοντική διοργάνωση του NBA στην Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Σενάρια για Κονατέ και Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 31.05.26

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ εμφανίζεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο, με τη φημολογία γύρω από το μέλλον του να αναζωπυρώνεται και αρκετούς στη Γαλλία να θεωρούν πως αποτελεί ιδανική επιλογή για την άμυνα της Παρί Σεν Ζερμέν

Γιώργος Μαζιάς
«Ελλάδα 2.0»: Κίνδυνος το «τρένο» μετασχηματισμού της οικονομίας να προσπεράσει – Τα «κλειδιά» που θα άλλαζαν την κατεύθυνση
Αγώνας δρόμου 31.05.26

Με τυμπανοκρουσίες παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» όμως πριν πέσει η καρό σημαία του τερματισμού τα ελαστικά μοιάζουν αρκετά φθαρμένα και ο κίνδυνος να βρεθούμε εκτός διαδρομής είναι υπαρκτός. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης πριν την τελική ευθεία.

Στράτος Ιωακείμ
Ντίσκο, αλουμινόχαρτο και χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Το παρασκήνιο της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο
Φτηνή παραγωγή 31.05.26

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο λέει ότι το εμβληματικό σκηνικό της ντίσκο στην ταινία ήταν απίστευτα «χαμηλού προϋπολογισμού» και φαινόταν «απαίσιο» με τα φώτα αναμμένα.

Έφη Αλεβίζου
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Γιούρι Κοσιούκ 31.05.26

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Αναστάτωση 31.05.26

Οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αθήνα πέριξ του κέντρου καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις

