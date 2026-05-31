ΠΑΣΟΚ: Ο «διμέτωπος» του Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μπορεί στη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένουν ότι ο αγώνας τους είναι «μονομέτωπος» απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, τα υψηλά «ντεσιμπέλ» απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα δείχνουν ότι η μάχη για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά θα είναι μέχρι τελικής πτώσης. Άλλωστε, η εκλογική «κούρσα» φαντάζει με μαραθώνιο, δεδομένου ότι ο πολιτικός χρόνος τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα συμβεί στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης «κάρφωσε» εκ νέου τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σε άρθρο του στα Νέα Σαββατοκύριακο μιλά για την «πολιτική αλλαγή», επισημαίνοντας ότι «αυτή η μάχη δεν μπορεί να δοθεί από αυτόκλητους “σωτήρες”, ούτε από αναξιόπιστα και ηθικά χρεοκοπημένα συστήματα εξουσίας που αναπαράγουν τις ίδιες παθογένειες».

«Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις

Την ίδια ώρα, η κόντρα για τις δημοσκοπήσεις συνεχίζεται. Ο Κώστας Τσουκαλάς επανήλθε στο ζήτημα. Εκτίμησε ότι με βάση τη νέα δημοσκόπηση της Alco, επιβεβαιώθηκε η προ ημερών κριτική του ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action24, ανέφερε ότι δεν νοείται δύο δημοσκοπήσεις, που δημοσιεύθηκαν με διαφορά τριών ημερών, να παρουσιάζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις.

«Η μία έδειχνε διαφορά οκτώ μονάδων και η άλλη μόλις μισής μονάδας. Προφανώς, μία από τις δύο έχει υποπέσει σε σφάλμα, είτε μεθοδολογικό είτε στο δείγμα, εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς, συμπληρώνοντας ότι «η χθεσινή δημοσκόπηση δικαίωσε αυτό το επιχείρημα, καθώς δεν αποτυπώθηκε διαφορά οκτώ μονάδων».

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταγγείλει «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας».

Η κριτική της Χαριλάου Τρικούπη εκκινεί από το γεγονός ότι ενώ υπάρχει μία καταρχήν συμφωνία να μην δημοσιοποιούνται δημοσκοπήσεις πριν από την επίσημη ίδρυση των κομμάτων, υπήρξαν μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και εν τέλει δημοσιεύθηκαν νωρίτερα.

Σημειώνεται ότι ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε πως όταν μια μέτρηση εμφανίζει διαφορά οκτώ μονάδων, δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε χειραγώγηση ενός μέρους της κοινής γνώμης, ώστε να καταγραφεί αυξημένη η διαφορά σε επόμενες δημοσκοπήσεις. «Αναφέρομαι σε εκείνους τους ψηφοφόρους που σκέφτονται “εγώ θέλω να συμπορευτώ με αυτόν που έχει πιθανότητες να κερδίσει”. Βλέποντας, λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα, οδηγούνται σε συγκεκριμένη επιλογή, ενώ τελικά η εικόνα που τους δόθηκε δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το εξώδικο κατά Δουδωνή

Ο Παναγιώτης Δουδωνής έκανε γνωστό ότι έλαβε εξώδικο από την εταιρεία RealPolls, αναρτώντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η RealPolls μού έστειλε εξώδικο, με το οποίο μου ζητά δήλωση μετανοίας. Θέλω να τους πω κάτι: δεν τα έχουν υπολογίσει καλά» ανέφερε στο σχετικό βίντεο. «Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας» τόνισε, συμπληρώνοντας ότι μπήκε στην πολιτική για να λέει «την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια».

Το ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα «βέλη» του και εναντίον του κυβερνώντος κόμματος, λέγοντας ότι σήμερα η ΝΔ εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ επειδή ασκεί κριτική στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, στελέχη του Κινήματος υπενθύμισαν ότι το 2022, ήταν η ίδια η Νέα Δημοκρατία που είχε εκδώσει καταγγελτική ανακοίνωση με φόντο δημοσκόπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Στάση αναμονής από τη Χαριλάου Τρικούπη

Στη Χαριλάου Τρικούπη, χωρίς να κρύβουν την ενόχλησή τους για τις δημοσκοπήσεις, επιλέγουν να στείλουν ένα μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Κύκλοι του κόμματος, μιλώντας για τις τελευταίες μετρήσεις στις οποίες το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στην τρίτη θέση, εξέφρασαν την άποψη πως όταν «θα κάτσει η σκόνη, θα είναι σαφή τα συμπεράσματα σε όλους». Πάντως, δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν δηκτικά ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στερείται, όπως λένε, ηγετικής ομάδας αλλά και προγράμματος. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές στηλίτευσαν δηλώσεις στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη μείωση του ΦΠΑ και τον έλεγχο των συμβάσεων μέσω ΑΙ.

Παραμένουν, δε, πεπεισμένοι πως το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς επειδή, κατά τους ίδιους, υπερτερεί τόσο σε πρόγραμμα όσο και σε στελέχη έναντι των πολιτικών του αντιπάλων, η δυναμική που καταγράφεται για τα νεοϊδρυθέντα κόμματα θα είναι παροδική.