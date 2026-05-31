Υποχώρηση εξαγωγών σε ένδυση και κλωστοϋφαντουργία – Προβληματισμός για την εγχώρια αγορά

Σε στενωπό βρίσκεται η αλυσίδα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας, η οποία φαίνεται ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, καθώς οι εξαγωγές στο πρώτο τρίμηνο του 2026 υποχώρησαν, ενώ προβληματισμό δημιουργούν και τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Μάρτιο.

Μειωμένες εξαγωγές σε ένδυση – κλωστοϋφαντουργία

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ) οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων στην εγχώρια αγορά παραμένουν υποτονικές, αφού σημείωσαν μικρή αύξηση 1,8% και ανήλθαν σε αξία σε 737 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη πλευρά οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας κατέγραψαν μείωση της τάξης του 8%, με τη συνολική αξία των εξαγωγών το πρώτο τρίμηνο του 2026 να ανέρχεται σε σε 417 εκατ. ευρώ έναντι 452 εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Μείωση εξαγωγών που προήλθε από την κλωστοϋφαντουργία. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ενδυμάτων παρέμειναν επί της ουσίας στάσιμες αφού η αύξηση ήταν στα επίπεδα του 0,4%, ενώ αντίθετα οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας παρουσίασαν πτώση 18% και οι εξαγωγές του βαμβακιού ήταν μειωμένες κατά 10,7%.

Στον αντίποδα, οι εισαγωγές κατέγραψαν επίσης μείωση σε ποσοστό 3,4%. Για το σύνολο της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε αξία σε 841 εκατ. ευρώ το 2026 έναντι 873 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η μείωση των εισαγωγών της κλωστοϋφαντουργίας ήταν μεγαλύτερη και ανήλθε σε 11,8% ενώ της ένδυσης ανήλθε σε 0,5%.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Μάρτιο ενισχύθηκε κατά 6,1%, στην κατηγορία ένδυση – υπόδηση υποχώρησε 2,3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και σε ετήσια βάση κατέγραψε μείωση 1,2%.

Σε ότι αφορά τον Γενικό Δείκτη Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) στο λιανικό εμπόριο κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, αυτός παρουσίασε αύξηση 3,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 αύξηση 0,7%.

Και σε επίπεδο όγκου η ένδυση – υπόδηση, ακολούθησε αντίστροφη πορεία. Ο όγκος πωλήσεων τον Μάρτιο κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση έναντι όλων των κλάδων της τάξης του 20,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ενώ σε ετήσια βάση παρουσίασε επίσης τη μεγαλύτερη πτώση κατά 3%.

Πηγή: ot.gr