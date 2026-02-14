newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα πρωταγωνιστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Φεβρουαρίου 2026, 07:51

Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα πρωταγωνιστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σημαντικά διψήφια ποσοστά αυξήσεων τόσο σε όγκο όσο και σε αξία καταγράφουν δημοφιλή προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μαρία Σιδέρη
Τρεις κατηγορίες προϊόντων, όλες από τον κλάδο των τροφίμων, πάτησαν «γκάζι» στις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, καταγράφοντας σημαντικά διψήφια ποσοστά αυξήσεων τόσο σε όγκο όσο και σε αξία.

Σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, γαλακτομικά προϊόντα, μέλι και αυγά, έκοψαν πρώτα το νήμα των εξαγωγών στο περσινό ενδεκάμηνο.

Ποια προϊόντα «είδαν» τη μεγαλύτερη αύξηση σε εξαγωγές

Ειδικότερα, η τριάδα αυτή των κατηγοριών προϊόντων κατέγραψε τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατά 42,55% σε αξία και κατά 54,92% σε όγκο. Οι εξαγωγές τους σε αξία ανήλθαν σε 218.553.513 λίρες και σε ποσότητα έφτασαν τα 67.374.963 κιλά.

Σε ποσοστιαία αύξηση εξαγωγών στο ενδεκάμηνο του 2025 ακολουθούν το αλουμίνιο και τεχνουργήματα από αλουμίνο (33,51% σε αξία και 17,96% σε όγκο) και τα πλαστικά και πλαστικά προϊόντα (13,94% σε αξία και 14,32% σε όγκο).

Σε δυναμική τροχιά οι εξαγωγές γιαουρτιού

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά το γιαούρτι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρείται από τις εμβληματικές για τις εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες με τη ΦΑΓΕ να είναι αυτή που εξήγαγε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 την πρώτη παρτίδα στραγγιστού γιαουρτιού. Είναι ενδεικτικό πως το 2024 οι πωλήσεις της ΦΑΓΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 49,2%.

Γρήγορα τα βήματά της ακολούθησαν κι άλλες γαλακτοβιομηχανίας βάζοντας σε προτεραιότητα το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως για παράδειγμα η Κρι – Κρι που καταγράφει υψηλές επιδόσεις και αναδεικνύεται σε ισχυρή αγορά της με τις εξαγωγές της το 2025 να αυξάνονται κατά 63%.

Ούτως ή άλλως οι εξαγωγές γιαουρτιού γενικότερα, μετά τη φέτα, εξελίσσονται σε σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για την γαλακτοβιοχανία. Πηγές του κλάδου αναφέρουν πως στην επόμενη πενταετία, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις και τη δυναμική της διεθνούς αγοράς, αναμένεται πως οι εξαγωγές του στραγγιστού γιαουρτιού θα «τρέχουν» με ετήσιο ρυθμό αύξησης 20% επί του όγκου των πωλήσεων.

Το διμερές εμπόριο

Γενικότερα, σύμφωνα με την έκθεση της πρεσβείας στο Λονδίνο, συνολικά στο ενδεκάμηνο του 2025 οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, κατέγραψαν ήπια πτώση 3,27% σε αξία, ανερχόμενες σε 1,43 δισ. λίρες και αύξηση κατά 11% σε όγκο.

Αντίθετα, οι εξαγωγές στην Ελλάδα παρουσίασαν άνοδο 5,92% σε αξία και μείωση 4,43% σε όγκο, βελτιώνοντας κατά 14,6% το παραδοσιακά ελλειμματικό διμερές εμπορικό ισοζύγιο του Ηνωμένου Βασιλείου με τη χώρα μας και διατηρώντας την αξία του διμερούς όγκου εμπορίου στα ίδια επίπεδα.

Στο ίδιο διάστημα σημαντική μείωση καταγράφηκε στα ορυκτά καύσιμα, ορυκτέλαια, τόσο στην αξία εισαγωγών κατά 51,29%, όσο και στον όγκο εισαγωγών κατά 36,74%, καθώς και στα ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμό 21,59% σε αξία και 34,32% σε όγκο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα φαρμακευτικά προϊόντα παρουσίασαν μείωση 15,83% της αξίας εισαγωγών, οι εισαγόμενες ποσότητες ωστόσο αυξήθηκαν κατά 18,79%.

Οι δέκα κυριότερες χώρες – προμηθευτές αγαθών του ΗΒ κατά την εξέταση περίοδο ήταν οι: ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία, Βέλγιο, Καναδάς, Ιταλία, Ισπανία και Νορβηγία.

Σημαντική αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσίασαν οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ (Ελβετία, Καναδάς, Νότια Αφρική, ΗΠΑ), ενώ μείωση σημείωσαν οι εισαγωγές από Τουρκία, Βέλγιο και Νορβηγία. Η Ελλάδα κατέλαβε στη σχετική κατάταξη τη 47η
θέση, έναντι της 46ης την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή ΟΤ

