Η Τουρκία «πατάει γκάζι» στις εξαγωγές της αμυντικής βιομηχανίας

«Η Τουρκία έχει εκμεταλλευθεί τη θέση της στο ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του ΝΑΤΟ, για να δημιουργήσει μια εθνική αμυντική βιομηχανία», ήταν τα λόγια του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού, Δημήτρη Χούπη, στο OT FORUM, στις 6 Νοεμβρίου.

Όπως είχε αναφέρει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ η Ελλάδα δεν χρειάζεται να συγκρίνεται με την Τουρκία σε αυτή τη φάση.

Και αυτό γιατί «τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Είμαστε σε διαδικασία ευρωπαϊκών προϋποθέσεων και ευρωπαϊκής λειτουργίας κάποιων πραγμάτων, σε σχέση με τις προμήθειες και το δίκαιο γενικότερα».

Είχε επεισημάνει δε ότι «η Τουρκία, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έχει εκμεταλλευθεί τη θέση της μέσα στο ΝΑΤΟ προκειμένου να κάνει μια εθνική αμυντική βιομηχανία χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του ΝΑΤΟ και τις τυποποιήσεις μέσα από το ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει γενικότερα, ότι τα οπλικα συστήματα που γίνονται με διαδικασίες και τυποποιήσεις μέσα από τις νατοικες δομές πολλές φορές μπορούν να βρεθούν και σε χώρες οι οποίες είναι εκτός του μηχανισμού αποδοχής των αρχών και των διαδικασιών που εκφράζει το βορειοατλαντικό σύμφωνο».

Την θέση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ επιβεβαιώνει και το ρεκόρ εξαγωγών που παρουσιάζει η τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Η Τουρκία αυξάνει τις εξαγωγές

Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορούν την τουρκική εταιρεία τεθωρακισμένων οχημάτων Otokar η οποία σημειώνει σημαντική άνοδο τόσο στην παραγωγή της όσο και στις εξαγωγές της.

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, προχωρά στην υλοποίηση σύμβασης για παραγωγή και παράδιση 1.059 οχημάτων τύπου COBRA II 4×4 σε διάστημα 5 ετών. Η σύμβαση είναι της τάξης των 857 εκατομμυρίων ευρώ και έχει συναφθεί με τη Ρουμία, η οποία θεωρείται ότι δίνει ώθηση στην είσοδο της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα ε τις ίδιες πηγές τα οχήματα θα παραχθούν σε διαφορετικές εκδοχές, με την παραγωγή να ξεκινά στην Τουρκία και στη συνέχεια να περνάει στη Ρουμανία, σε μία περίοδο που η Τουρκία επιδιώκει την είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στα οχήματα που περιλαμβάνει η σύμβαση είναι οχήματα μεταφοράς προσωπικού, οχήματα αναγνώρισης, αντιαρματικά οχήματα, φορείς όλμου 120 χιλ. και 81 χιλ., ακόμα και ασθενοφόρο.

Η Ρουμανία είναι ο έννατος ευρωπαίος πελάτης της Otokar, η οποία πουλά σε πάντω από 40 χώρες μεταξύ αυτών και κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ.

Επένδυση στην εξωτερική πολιτική η αμυντική βιομηχανία

Η Άμυνα και δη η επένδυση στην αμυντική βιομηχανία άλλωστε αντιμετωπίζεται από την Τουρκία ως μία επένδυση στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής καθώς και μία σημαντική πηγή εσόδοων.

Οι τουρκικές εξαγωγές σε οπλικά συστήματα ξεπερνούν τα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σε 111 χώρες με την Τουρκία να έχει θέσει στόχο να περάσει τα 10 δισεκατομύρια τα επόμενα χρόνια.

Η Τουρκία εμφανίζεται ως έτοιμη από καιρό να διεκδικήσει μερίδιο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, θέλοντας να περάσει και σαν μία λύση στον τομέα του επανεξοπλισμού της Ευρώπης. Μία λύση η οποία μπορεί να αποτελέσει έναν σταθερό και αξιόπιστο εταίρο εταιρειών στην ΕΕ, για την παραγωγή και ανάπτυξη συστημάτων.

Σε αυτό το περιβάλλον η Αθήνα κάνει τα πρώτα της βήματα με στόχο να καλύψει το χαμένο έδαφος στην αμυντική βιομηχανία με την υψηλή τεχνολογία να μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική ευκαιρία, παράλληλα με την πρόβλεψη για συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε όλα τα εξοπλιστικά σε ποσοστό 25%.