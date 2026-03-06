newspaper
06.03.2026 | 07:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών
Ελληνικές εξαγωγές: Το ρίσκο του πολέμου και οι νέες προκλήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Μαρτίου 2026, 07:06

Ελληνικές εξαγωγές: Το ρίσκο του πολέμου και οι νέες προκλήσεις

Λίβανος και Ισραήλ διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στις ελληνικές εξαγωγές - Η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή και ο κίνδυνος από τα Στενά του Ορμούζ

Αθανασία Ακρίβου
ΡεπορτάζΑθανασία Ακρίβου
Αυξημένες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εξαγωγές στις αγορές της Μέσης Ανατολής και των χωρών του Περσικού Κόλπου, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος και η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή δημιουργούν ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας για το διεθνές εμπόριο. Τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025 δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις διατηρούν ισχυρή παρουσία σε αρκετές από αυτές τις αγορές, ωστόσο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία των εξαγωγών τους επόμενους μήνες.

Ο σημαντικότερος προορισμός ελληνικών εξαγωγών στην περιοχή παραμένει ο Λίβανος, ο οποίος καταλαμβάνει τη 14η θέση μεταξύ των συνολικών εξαγωγικών αγορών της Ελλάδας. Η αξία των ελληνικών προϊόντων που κατευθύνθηκαν στη χώρα διαμορφώθηκε το 2025 στα 1,17 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ωστόσο μικρή υποχώρηση κατά 4,4% σε σχέση με το 2024. Παρά τη μείωση, η συγκεκριμένη αγορά εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς εμπορικούς προορισμούς για τα ελληνικά προϊόντα στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ελληνικές εξαγωγές και η κατάταξη

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Μέσης Ανατολής βρίσκεται το Ισραήλ, όπου οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε περίπου 996 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή αύξηση της τάξης του 1% σε ετήσια βάση. Η χώρα βελτίωσε μάλιστα τη θέση της στην κατάταξη των εξαγωγικών αγορών της Ελλάδας, ανεβαίνοντας στη 17η θέση από την 18η που κατείχε το προηγούμενο έτος.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς κόμβους της περιοχής, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 351,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή πτώση 4,5%. Πιο έντονη είναι η υποχώρηση που σημειώνεται στη Σαουδική Αραβία, όπου οι ελληνικές εξαγωγές περιορίστηκαν στα 291,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 30,5% σε σχέση με το 2024.

Μικρότερες αλλά σταθερές εμπορικές ροές καταγράφονται προς άλλες χώρες του Κόλπου. Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Κατάρ ανήλθαν σε 61,9 εκατ. ευρώ (-9,1%), προς το Κουβέιτ σε 30,3 εκατ. ευρώ (-13,4%), ενώ προς το Ιράν περιορίζονται στα 13,5 εκατ. ευρώ. Στη λίστα των προορισμών εμφανίζεται επίσης το Μπαχρέιν, με εξαγωγές ύψους 11,1 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η πορεία των ελληνικών εξαγωγών προς την περιοχή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η ένταση γύρω από τον Περσικό Κόλπο δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου για τις εμπορικές ροές, τόσο λόγω πιθανής επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας όσο και λόγω πιθανών διαταραχών στις μεταφορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η ασφάλεια της ναυσιπλοϊας

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε στρατηγικές θαλάσσιες οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου ενεργειακού και εμπορικού εμπορίου. Οποιαδήποτε κλιμάκωση που θα επηρεάσει περαιτέρω τη λειτουργία αυτών των διαδρόμων θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς, να προκαλέσει καθυστερήσεις στις παραδόσεις φορτίων και τελικά να επηρεάσει αρνητικά τις εξαγωγές.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες του Κόλπου παραμένουν σημαντικές, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο επιβράδυνσης εάν η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή παραταθεί. Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι, καθώς η εξέλιξη της σύγκρουσης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη σταθερότητα των εμπορικών διαδρομών και την πορεία των εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με μια από τις σημαντικότερες αγορές εκτός Ευρώπης.

Economy
Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Κόσμος
Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

inWellness
inTown
«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στέγαση: Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας
Αδιέξοδο 05.03.26

Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας και την υπερβολική επιβάρυνση κόστους στέγασης

Η στέγαση εξελίσσεται σε δομική και συστημική κρίση με την Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην ΕΕ και να είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ένωσης με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καθ’ οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς θα υποβάλετε ένσταση
ΑΑΔΕ 05.03.26

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα πρόστιμα και οι οφειλές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων

Σύνταξη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26

Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Ομάρ Χαμάντ και ο Ιμπραήμ Μασρί από τη Γάζα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη, ενόσω οι βόμβες έπεφταν δίπλα τους και μετρούσαν απώλειες αγαπημένων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης – Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του
Στην Κατερίνη 06.03.26

Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης - Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του

Μετά τις καταγγελίες για βίντεο που έδειχναν αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες - κλώνους, έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος παρακολουθούσαν τους λογαριασμούς του 17χρονου από την Κατερίνη

Σύνταξη
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
Βίντεο 06.03.26

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι οι ρέφερι δεν είναι έτοιμοι, παρά την άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, την οποία ο Λανουά αντιμετωπίζει με εκκωφαντική σιωπή. Κατέρρευσε το αφήγημα

Βάιος Μπαλάφας
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης – «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Νέες απειλές Τραμπ 06.03.26 Upd: 08:59

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης - «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο», λέει το Ιράν

Ο Τραμπ σε νέες του δηλώσεις μιλά για ισοπέδωση του Ιράν ενώ η Τεχεράνη δέχεται τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς - Χτύπημα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια εκτός του αμερικανικού στόλου και μόλις αποστέλλεται στην ανατολική Μεσόγειο μετά την έκρηξη του πολέμου με το Ιράν

Σύνταξη
