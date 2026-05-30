sports
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι αθλητικές μεταδόσεις (30/5): Πού θα δείτε τον τελικό του Champions League και τους ημιτελικούς της GBL
Champions League 30 Μαΐου 2026, 08:31

Οι αθλητικές μεταδόσεις (30/5): Πού θα δείτε τον τελικό του Champions League και τους ημιτελικούς της GBL

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/5)

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σημαντικά ματς περιλαμβάνει το σημερινό (30/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.

Φυσικά, ξεχωρίζει ο μεγάλος τελικός του Champions League, στη Βουδαπέστη, ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί (19:00), ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/5)

07:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS10 Mt Kasagi 2

08:35 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS11 Ena 2

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

09:55 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS12 Obara 2

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:15 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS13 Fujioka 1

11:35 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS14 Fujioka 2

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00 Eurosport 2 Roland Garros Τένις

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Ιταλία (1ος Αγώνας)

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD UFC Fight Night 2026 Γιαντόνγκ Σονγκ – Ντέιβεσον Φιγκεϊρέδο

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:50 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Basket League 2025-26

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Tissot Sprint)

17:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Basket League

17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Ιταλία, Μουτζέλο – 1ος Αγώνας

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

19:00 MEGA-COSMOTE SPORT 1 HD /)Αρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League

20:30 COSMOTE SPORT 6 HDΜπεσίκτας – ΓαλατασαράιTurkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Βενέτσια Lega Basket Serie A

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Economy
Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ

Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
inTown
Stream sports
Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου

Από τον Τομ Χόλαντ και τον Idris Elba μέχρι τον DJ Snake και τη Ναταλί Πόρτμαν, ο μεγάλος τελικός του Champions League εξελίσσεται σε μία αναμέτρηση γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος αλλά και αστέρες της διεθνούς showbiz

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990
Champions League 28.05.26

Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990

Η Άρσεναλ παίζει το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο περιμένει μια νίκη που μπορεί να γράψει ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Champions League 23.05.26

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
On Field 17.05.26

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
The Expla-in Project | My precious… 
Expla-in 30.05.26

My precious… 

Η κούπα με τα «αυτιά» πολύτιμη, η «μάχη» στην πανέμορφη Βουδαπέστη έως τα… αστέρια - Άρσεναλ vs Παρί Σεν Ζερμέν και… 

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Δύο Ελληνες στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»
Τένις 30.05.26

Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τον αποκλεισμό του από τον Φονσέκα, τόνισε ότι έμεινε από δυνάμεις, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στο Παρίσι του χρόνου.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ
Καλή επιτυχία! 30.05.26

Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν τις Πανελλήνιες οι μαθητές των ΕΠΑΛ

Πρεμιέρα για τα ΕΠΑΛ κάνουν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις - Μαζί με τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι μαθητές διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας

Σύνταξη
Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου

Από τον Τομ Χόλαντ και τον Idris Elba μέχρι τον DJ Snake και τη Ναταλί Πόρτμαν, ο μεγάλος τελικός του Champions League εξελίσσεται σε μία αναμέτρηση γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος αλλά και αστέρες της διεθνούς showbiz

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ
Κέντρα-κολαστήρια 30.05.26

Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ

Η ICE επιδιώκει προεκλογικά να κρατήσει τη δράση της μακριά από τη δημόσια θέα, ενώ αυξάνονται οι θάνατοι, οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις για τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι κινήσεις Καραμανλή – Σαμαρά οξύνουν τη νευρικότητα του Μαξίμου – Από Φθινόπωρο το κόμμα Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Οι κινήσεις Καραμανλή – Σαμαρά οξύνουν τη νευρικότητα του Μαξίμου – Από Φθινόπωρο το κόμμα Σαμαρά

Με την αυτοδυναμία να φαντάζει μακρινό όνειρο και το πολιτικό σκηνικό να αλλάζει ραγδαία, η κυβέρνηση παρακολουθεί με όλο και μεγαλύτερη αμηχανία και εκνευρισμό τις παρεμβάσεις Καραμανλή - Σαμαρά. Την ίδια στιγμή ο Αντ. Σαμαράς εμφανίζεται να σχεδιάζει προσεκτικά τον χρόνο που θα «πατήσει το κουμπί» για το νέο κόμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό
Μεθώντας από ιστορία 30.05.26

Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό

Ο πρώην ηγέτης της ΕΣΣΔ διατηρούσε μια συλλογή από σπάνια κρασιά από τη Γαλλία και τη Γεωργία. Κάποια χρονολογούνται από το 19ο αιώνα. Τώρα η πατρίδα του Στάλιν, Γεωργία, θα τα εκπλειστηριάσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη
Στρατιωτικός τζόγος 30.05.26

Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η στρατιωτική δράση στην Κούβα δεν είναι πολύ πιθανή. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να κάνει επίδειξη ισχύος και οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Τέλος η ταλαιπωρία για μεταβιβάσεις σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
Μεταβιβάσεις ακινήτων 30.05.26

Γονικές παροχές και κληρονομιές - Τέλος η ταλαιπωρία σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες

Η υποβολή των δηλώσεων μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY για μεταβιβάσεις ακινήτων καλύπτει ένα κενό που σήμερα κρατά «ομήρους» τους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες στις εφορίες

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει
Ζοφερό επίτευγμα 30.05.26

Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει

Το τίμημα που πληρώνει η ισραηλινή κοινωνία εφαρμόζοντας το δόγμα του Νετανιάχου «μίσησε τον αντίπαλο, περισσότερο απ’ όσο αγαπάς τον ηγέτη σου»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τιμολόγια: Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά
Φαύλος κύκλος 30.05.26

Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά

Μόνο δύο στα τρία τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους - Η καθυστέρηση πληρωμών φέρνει μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις

Δήμητρα Σκούφου
Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν
Διπλωματικό τέλμα 30.05.26

Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε πως είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, όμως η ΕΕ δείχνει πως δεν εμπιστεύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies