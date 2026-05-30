Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 30 Μαΐου 2026, 08:15

Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου

Από τον Τομ Χόλαντ και τον Idris Elba μέχρι τον DJ Snake και τη Ναταλί Πόρτμαν, ο μεγάλος τελικός του Champions League εξελίσσεται σε μία αναμέτρηση γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος αλλά και αστέρες της διεθνούς showbiz

Γιώργος Μαζιάς
Ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ δεν αποτελεί μόνο την κορυφαία ποδοσφαιρική αναμέτρηση της χρονιάς, αλλά και μία σύγκρουση δύο τεράστιων brands που έχουν καταφέρει να προσελκύσουν στο πλευρό τους μερικά από τα πιο γνωστά πρόσωπα της διεθνούς σκηνής. Στις εξέδρες της «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης αναμένεται να βρεθούν χιλιάδες φίλαθλοι, επιχειρηματίες, παράγοντες του ποδοσφαίρου, αλλά και διάσημοι ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέλα και influencers που δηλώνουν ανοιχτά την αγάπη τους για τις δύο ομάδες.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει μετατραπεί την τελευταία δεκαετία σε ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό και lifestyle φαινόμενο. Το Παρίσι, η μόδα, η μουσική και η κουλτούρα των social media έχουν συνδεθεί απόλυτα με τον γαλλικό σύλλογο. Στους πιο διάσημους υποστηρικτές της PSG συγκαταλέγεται ο Γάλλος superstar της ηλεκτρονικής μουσικής DJ Snake, ο οποίος έχει εμφανιστεί πολλές φορές στο «Παρκ ντε Πρενς» και διατηρεί στενές σχέσεις με ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ένθερμος φίλος της Παρί θεωρείται επίσης ο ηθοποιός Ομάρ Σι, ενώ συχνά σε αγώνες της ομάδας έχουν βρεθεί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Μπιγιονσέ μαζί με τον Jay-Z, αλλά και ο Τζάστιν Μπίμπερ.

Η επιρροή της Παρί έχει εξαπλωθεί έντονα και στον χώρο της μόδας. Μοντέλα όπως η Κένταλ Τζένερ και προσωπικότητες της παγκόσμιας fashion σκηνής έχουν φορέσει εμφανίσεις της PSG, ειδικά μετά τη συνεργασία του συλλόγου με την Jordan Brand. Το κλαμπ έχει εξελιχθεί σε fashion icon για τη νέα γενιά φιλάθλων, κάτι που αποτυπώνεται και στις τεράστιες πωλήσεις προϊόντων της ομάδας παγκοσμίως.

Στον αντίποδα, η Άρσεναλ διατηρεί μία πιο παραδοσιακή αλλά εξίσου ισχυρή σχέση με τις διασημότητες. Οι «κανονιέρηδες» έχουν τεράστια απήχηση στη βρετανική ποπ κουλτούρα και θεωρούνται διαχρονικά μία από τις πιο αγαπητές ομάδες καλλιτεχνών και ηθοποιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τους πιο γνωστούς οπαδούς της είναι ο ηθοποιός Idris Elba, ο οποίος δεν κρύβει ποτέ την αγάπη του για τον σύλλογο, αλλά και ο παγκοσμίως γνωστός ηθοποιός Daniel Kaluuya.

Μεγάλος φίλος της Άρσεναλ είναι και ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ, γνωστός από τον ρόλο του Spider-Man, ο οποίος έχει παρακολουθήσει αρκετές φορές αγώνες στο «Emirates Stadium». Στη λίστα των διάσημων υποστηρικτών των Λονδρέζων βρίσκονται επίσης η βραβευμένη ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ, η Ναταλί Πόρτμαν, αλλά και μουσικοί όπως ο Mick Jagger των Rolling Stones και ο rapper Stormzy.

Η πολιτιστική επιρροή της Άρσεναλ είναι ιδιαίτερα έντονη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αφρική και στην Ασία, όπου η ομάδα διαθέτει εκατομμύρια υποστηρικτές. Η παρουσία νεαρών ποδοσφαιριστών και το σύγχρονο, επιθετικό ποδόσφαιρο που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια έχει ανανεώσει σημαντικά το προφίλ του συλλόγου και έχει επαναφέρει την ομάδα στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.

Ο φετινός τελικός δεν είναι μόνο μία μάχη για το βαρύτιμο τρόπαιο. Είναι και μία σύγκρουση εμπορικής ισχύος, πολιτιστικής επιρροής και παγκόσμιας εικόνας. Η Παρί Σεν Ζερμέν εκπροσωπεί τη νέα εποχή του ποδοσφαίρου, όπου το άθλημα συνδυάζεται με τη μόδα, τη μουσική και τα social media. Η Άρσεναλ, από την άλλη, συνεχίζει να εκφράζει τη διαχρονική δύναμη της ιστορίας, της παράδοσης και της αυθεντικής ποδοσφαιρικής κουλτούρας.

Στη Βουδαπέστη αναμένεται πραγματική παρέλαση αστέρων. Οι VIP σουίτες της UEFA θα φιλοξενήσουν γνωστά ονόματα από όλο τον κόσμο, ενώ οι κάμερες θα είναι συνεχώς στραμμένες στις εξέδρες για να καταγράψουν τις αντιδράσεις των celebrities. Το βέβαιο είναι ότι ο τελικός Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ θα αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Θα είναι ένα παγκόσμιο υπερθέαμα όπου το ποδόσφαιρο, η showbiz και η διεθνής λάμψη θα συναντηθούν στο ίδιο γήπεδο.

Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α' 3μηνου

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990
Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
The Expla-in Project | My precious… 
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»
Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ
Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ
Οι κινήσεις Καραμανλή – Σαμαρά οξύνουν τη νευρικότητα του Μαξίμου – Από Φθινόπωρο το κόμμα Σαμαρά
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό
Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη
Ακίνητα: Τέλος η ταλαιπωρία για μεταβιβάσεις σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει
Τιμολόγια: Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

