Η παρακάμερα για όλα όσα έγιναν στο ΣΕΦ: Η ερυθρόλευκη γιορτή για το 4ο και η αποθέωση του Πίτερς
Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέγραψε όσα έγιναν στο ματς με την ΑΕΚ και μπορείτε να δείτε τις μεγάλες στιγμές
Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ, επικρατώντας 94-77 της Ένωσης, γιορτάζοντας παράλληλα με τον κόσμο του την κατάκτηση του τέταρτου τροπαίου της Euroleague στην ιστορία του.
Η παρακάμερα του Ολυμπιακού κατέγραψε την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, την πρωτοφανή αποθέωση του Άλεκ Πίτερς, την παρουσία του τροπαίου αλλά και την ανάρτηση του λαβάρου από το θρυλικό επίτευγμα στο Telecom Center Athens.
Το ΣΕΦ ήταν εξαρχής σε εορταστικό mood, με τα highlights της βραδιάς να είναι αρκετά. Από τις μπλούζες των Εβάν Φουρνιέ και Κόρι Τζόσεφ, μέχρι την αποθέωση του Πίτερς με τον κόσμο να τραγουδά με τεράστια θέρμη το όνομά του ζητώντας του να ανανεώσει τη συνεργασία του με την ομάδα.
Δείτε την παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός
