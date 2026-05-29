«Ερυθρόλευκη» τρέλα: Ο Φουρνιέ και η κούπα έγιναν τατουάζ (pic)
Ένας οπαδός του Ολυμπιακού αποφάσισε να κάνει ένα ξεχωριστό τατουάζ με τον Εβάν Φουρνιέ και το τρόπαιο της Euroleague.
- Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
- Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
- Πώς τα 21 μίλια των Στενών του Ορμούζ άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
- Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP του Final Four της Euroleague όντας ένας από τους πρωταγωνιστές των «ερυθρόλευκων» στην κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού της ιστορίας τους.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει αναπτύξει μία ξεχωριστή σχέση με τον κόσμο του Ολυμπιακού και ένας φίλαθλος των Πειραιωτών αποφάσισε να τον… τιμήσει κάνοντας τον τατουάζ με την κούπα της Euroleague.
Ο οπαδός του Ολυμπιακού επέλεξε να κάνει τατουάζ στο πόδι τον Εβάν Φουρνιέ, σε ένα εκπληκτικό σχέδιο που αποτυπώνει τον Γάλλο γκαρντ να κρατάει την κούπα.
Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό και οι φωτογραφίες με το τατουάζ έχουν γίνει viral στα social media.
Δείτε το τατουάζ με τον Φουρνιέ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- ΑΕΚ: Πένθος και στήριξη στην Φλιώνη που έχασε τον πατέρα του (pic)
- Για πρώτη φορά στην ιστορία η τελετή της «Χρυσής Μπάλας» θα διεξαχθεί μακριά από το Παρίσι
- Η παρακάμερα για όλα όσα έγιναν στο ΣΕΦ: Η ερυθρόλευκη γιορτή για το 4ο και η αποθέωση του Πίτερς
- Μέσω της Πάφου ξεκαθάρισαν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League
- Champions League: Ο τελικός που μπορεί να αλλάξει την ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου
- H ανάρτηση – απάντηση του Ολυμπιακού μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού (vid)
- Ανακοίνωση του Παναθηναϊκού κατά του Μπαρτζώκα
- «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να παίζει μέχρι τα 45»!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις