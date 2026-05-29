«Ερυθρόλευκη» τρέλα: Ο Φουρνιέ και η κούπα έγιναν τατουάζ (pic)

Ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP του Final Four της Euroleague όντας ένας από τους πρωταγωνιστές των «ερυθρόλευκων» στην κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού της ιστορίας τους.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει αναπτύξει μία ξεχωριστή σχέση με τον κόσμο του Ολυμπιακού και ένας φίλαθλος των Πειραιωτών αποφάσισε να τον… τιμήσει κάνοντας τον τατουάζ με την κούπα της Euroleague.

Ο οπαδός του Ολυμπιακού επέλεξε να κάνει τατουάζ στο πόδι τον Εβάν Φουρνιέ, σε ένα εκπληκτικό σχέδιο που αποτυπώνει τον Γάλλο γκαρντ να κρατάει την κούπα.

Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό και οι φωτογραφίες με το τατουάζ έχουν γίνει viral στα social media.

Δείτε το τατουάζ με τον Φουρνιέ