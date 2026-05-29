29.05.2026 | 14:21
Τραγωδία στον Βόλο - 47χρονος πέθανε την ώρα που η κόρη του έδινε πανελλαδικές
Expla-in 29 Μαΐου 2026, 14:50
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project | Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, μετά και την επίσημη πρεμιέρα της ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζεται για μία σκληρή πολιτική αναμέτρηση στο χώρο της κεντροαριστεράς.

ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Eικονοληψία: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου πολιτικής πόλωσης στον προοδευτικό χώρο. Άλλωστε, άπαντες, εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζουν ότι η επικείμενη εκλογική «μάχη» αποτελεί ταυτόχρονα και μία «μάχη» για την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μάλιστα, κατέστησε σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να κρατήσει χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Κατά την ομιλία του στην πρώτη εκδήλωση που πραγματοποίησε στο λεκανοπέδιο η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του Κινήματος, εξαπέλυσε αιχμές για τη στρατηγική που ακολουθεί το νέο κόμμα Τσίπρα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από κανέναν one man show, ούτε από ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας».

Το πρόγραμμα ως «όπλο»

Στο επιτελείο του ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι το βασικό πλεονέκτημα του κόμματος απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους παραμένει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζουν ότι, σε αντίθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία, την εργασία και το κοινωνικό κράτος.

«Εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε καταθέσει μία σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Παράταξης, Παύλος Χρηστίδης, επιχειρώντας να αναδείξει τη διαφορά πολιτικής συγκρότησης ανάμεσα στα δύο κόμματα.

Την ίδια ώρα, στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η επιστροφή Τσίπρα ενδέχεται να επηρεάσει και τα κεντρώα ακροατήρια που το προηγούμενο διάστημα προσέγγιζαν το ΠΑΣΟΚ. Για τον λόγο αυτό, επεξεργάζονται μία στρατηγική που θα αποτρέπει, όπως εκτιμούν, την επανασυσπείρωση ψηφοφόρων γύρω από τη Νέα Δημοκρατία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε την εκτίμηση ότι «η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι δεν μπορεί να νικήσει με θετικό αφήγημα και μόνο αν στήσει ένα εμφυλιοπολεμικό, διχαστικό κλίμα, μπορεί από την αντισυσπείρωση που γεννά ο πρώην πρωθυπουργός, να διατηρήσει την ηγεμονία της».

Τα «κλειδιά» για το ρετιρέ της κεντροαριστεράς

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά για το νέο κόμμα Τσίπρα, προκαλούν έντονο εκνευρισμό στο ΠΑΣΟΚ. Επίσημα, σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για «μεθοδευμένες μετρήσεις», υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία προσπάθεια διαμόρφωσης πολιτικού κλίματος υπέρ της κυβέρνησης.

Με φόντο το συγκρουσιακό κλίμα των τελευταίων ημερών, στο ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζουν ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα θα επιφέρει ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, εκτιμούν ότι πρόκειται για μία συγκυριακή δυναμική, επιμένοντας ότι τα προσωποπαγή κόμματα έχουν περιορισμένη πολιτική αντοχή στον χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση οι επόμενες βουλευτικές εκλογές δεν αργούν και εκεί θα φανεί ποια πολιτική δύναμη θα εξασφαλίσει τα «κλειδιά» στο ρετιρέ της προοδευτικής πολυκατοικίας.

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

The Expla-in Project | Μια νύχτα σαν και αυτή…
Expla-in 29.05.26

Μια νύχτα σαν και αυτή…

Η ανάμνηση του τελικού της Νέας Φιλαδέλφειας, δύο χρόνια πριν. Και όμως, είναι σαν χθες…

Σύνταξη
The Expla-in Project | Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας
Περί πολιτικής ουδετερότητας 27.05.26

The Expla-in Project | Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας

Ισραήλ, Ρωσία, Ιράν, αποχωρήσεις και διαδηλώσεις μετέτρεψαν τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας σε «καθρέφτη» των μεγάλων γεωπολιτικών συγκρούσεων

Ευγενία Κοτρώτσιου
The Expla-in Project | ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;
Expla-in 21.05.26

ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το κλίμα στη Βουλή να βαραίνει. Η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ αποκτά χαρακτηριστικά θεσμικής «μετωπικής» σύγκρουσης.

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
Expla-in 15.05.26

ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Γιάννης Μπασκάκης
The Expla-in Project | Το ΠΑΣΟΚ γράφει κυβερνητικό πρόγραμμα;
Εκλογές 09.05.26

Το ΠΑΣΟΚ γράφει κυβερνητικό πρόγραμμα;

Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επενδύει στην κοινωνική ατζέντα, τη θεσμική αντιπολίτευση και τη μετωπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία

The Expla-in Project| Οι άνθρωποι του Έπσταϊν: Ποιοι εκτέθηκαν, πώς «την πάτησαν» και γιατί;
The Expla-in Project 08.05.26

Οι άνθρωποι του Έπσταϊν: Ποιοι εκτέθηκαν, πώς «την πάτησαν» και γιατί;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο πολλοί βρέθηκαν εκτεθειμένοι για όσα μοιράστηκαν, απέκρυψαν ή συνέχισαν να κάνουν με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή μετά το 2008

Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Οι φίλοι την έλεγαν ΜΜ 29.05.26

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Λουκάς Καρνής
Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική 29.05.26

Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»

Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Εκκλησία και Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε κοινό πεδίο ευθύνης: τον άνθρωπο. Σε αυτό το πεδίο η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς».

Βουλγαρία: Δίνει διορία για την παραμονή αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Τι ζητά ως αντάλλαγμα
Ένα μήνα 29.05.26

Η Βουλγαρία δίνει διορία στις ΗΠΑ για την παραμονή στρατιωτικών αεροσκαφών της στη χώρα - Τι ζητά ως αντάλλαγμα

Περιθώριο ενός μήνα δίνει η Βουλγαρία στις ΗΠΑ για την παραμονή των στρατιωτικών της αεροσκαφών στη χώρα, εφόσον δεν ικανοποιήσει το αίτημά της

Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε
Πτώση drone 29.05.26

Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε

Οι ένοπλες δυνάμεις στη Ρουμανία δεν πρόλαβαν να καταρρίψουν το drone που φέρεται να προέρχεται από τη Ρωσία και χτύπησε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες

Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Τι θα κάνει ο Τραμπ 29.05.26

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Βανς - «Παραμένουν διαφωνίες στις διατυπώσεις» - Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

To μουσείο ως χώρος παιδείας
Συμμετοχή και γνώση 29.05.26

To μουσείο ως χώρος παιδείας

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

Παναγιώτης Σωτήρης
O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Αθλητισμός & Σπορ 29.05.26

O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
