Τα κινητά ως πολεμικό όπλο – Αμερικανές δυνάμεις μπήκαν στο στόχαστρο από τα δεδομένα τοποθεσίας

Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγουν τα κινητά τηλέφωνα πωλούνται συνήθως από διαφημιστές προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένες διαφημίσεις. Τώρα όμως κάποιοι ανησυχούν ότι το εμπόριο δεδομένων απειλεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Μέλη του αμερικανικού στρατιωτικό προσωπικό που έχουν αναπτυχθεί σε εμπόλεμες ζώνες στοχοποιείται με βάση το στίγμα των τηλεφώνων τους, προειδοποιεί η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι έχει λάβει «πολλαπλές αναφορές απειλών σχετικά με την εκμετάλλευση εμπορικών δεδομένων τοποθεσίας από αντιπάλους για τη στόχευση ή την παρακολούθηση αμερικανικού προσωπικού στο θέατρο επιχειρήσεων».

Το μήνυμα στάλθηκε στις 14 Απριλίου και δεν προσέφερε περαιτέρω λεπτομέρειες. Η περιοχή ευθύνης της CENTCOM περιλαμβάνει ωστόσο τον Περσικό Κόλπο, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τον ιρανικό στρατό γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Είναι η πρώτη αφορά που γίνεται γνωστό ότι αμερικανικές δυνάμεις στοχοποιούνται σε πολεμική ζώνη, δήλωσε μια διακομματική ομάδα γερουσιαστών σε επιστολή που εστάλη την Πέμπτη στο Πεντάγωνο.

«Τα εμπορικά δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να προσδιοριστεί πού συγκεντρώνονται οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και ποιες είναι οι καθημερινές τους δραστηριότητας, κάτι που μπορεί να αξιοποιηθεί από αντιπάλους για την πραγματοποίηση επιθέσεων» προειδοποιεί η επιστολή.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Όρεγκον Ρον Γουάιντεν, συνυπογράφων της επιστολής, δήλωσε ότι έχει έρθει η ώρα να «αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη βιομηχανία διαφημιστικής τεχνολογίας ως απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Το Πεντάγωνο δήλωσε σε email ότι θα απαντήσει απευθείας στους νομοθέτες αλλά δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις. Οι γερουσιαστές ανέφεραν στην επιστολή τους ότι οι προσπάθειές τους να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από στρατιωτικούς αξιωματούχους δεν είχαν αποτέλεσμα.

Πρακτορεία δεδομένων

Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται από κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές συλλέγονται από εφαρμογές και παρόχους υπηρεσιών και στη συνέχεια πωλούνται σε πρακτορεία δεδομένων, τα οποία τα μεταπωλούν σε διαφημιστικές εταιρείες, συχνά μέσω περίπλοκων δικτύων μεσαζόντων.

Η απειλή του εμπορίου δεδομένων για την ιδιωτικότητα είναι ένα ζήτημα που συζητείται εδώ και καιρό, ωστόσο το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας μόλις πρόσφατα μπήκε στο κάδρο.

Ήδη από το 2015, εργολάβος του αμερικανικού στρατού κατάφερε να παρακολουθήσει ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Συρία, όπως είχε αποκαλύψει η Wall Street Journal.

Πιο πρόσφατα, δημοσιογράφοι του Wired και δύο γερμανικών μέσων ενημέρωσης αξιοποίησαν δισεκατομμύρια συντεταγμένες από πρακορείο για να καταγράψουν με λεπτομέρεια τις μετακινήσεις που κινούνται γύρω από 11 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες πληροφοριών στη Γερμανία.

Η επιστολή των γερουσιαστών προς το Πεντάγωνο ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι θα έπρεπε να είχαν κινηθεί ταχύυερα για την προστασία του προσωπικού τους, για παράδειγμα απενεργοποιώντας τον μοναδικό διαφημιστικό αναγνωριστικό αριθμό που είναι συνδεδεμένο με συσκευές που εκδίδει ο στρατός, απενεργοποιώντας αυτόματα την κοινοποίηση τοποθεσίας στο πεδίο και αντικαθιστώντας τον bowser Chrome της Google με πιο ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις.

Την επιστολή συνυπογράφει Πατ Χάριγκαν, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Καρολίνα και πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ.

Όπως δήλωσε, οι browser όπως το Chrome «είναι σχεδιασμένοι από τη βάση τους για να συλλέγουν και να μοιράζονται δεδομένα χρηστών» και ότι κάθε μέρα που παραμένουν σε κρατικές συσκευές «είναι άλλη μια μέρα που δίνουμε στους αντιπάλους μας ένα όπλο εναντίον των ίδιων μας των στρατιωτών».

Σε ανακοίνωσή της, η Google δήλωσε ότι το Chrome έχει «ασφάλεια κορυφαίου επιπέδου στον κλάδο». Η εταιρεία πρόσθεσε ότι εδώ και καιρό υποστηρίζει αυστηρότερους κανόνες και δικλείδες ασφαλείας απέναντι στα πρακτορεία δεδομένων.