Η επόμενη πενταετία είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα φέρει νέα ρεκόρ ζέστης. με τον πλανήτη να βρίσκεται πλέον στο όριο των 1,5 βαθμών Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, προειδοποιεί έκθεση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, υπάρχει πιθανότητα 86% ότι τουλάχιστον ένα έτος της επόμενης πενταετίας θα ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ του 2024, της θερμότερης χρονιάς που έχει καταγραφεί ποτέ, η οποία ξεπέρασε για πρώτη φορά το κατώφλι των 1,5 βαθμών.

Το όριο αυτό είχε συμφωνηθεί από τη διεθνή κοινότητα στη Συμφωνία του Παρισιού το 2015. Η υπέρβασή του για ένα ή δύο έτη δεν σημαίνει ότι ο στόχος χάθηκε, αφού η συμφωνία αναφέρεται στον μέσο όρο μιας εικοσαετούς περιόδου.

Παρόλα αυτά, η συγκράτηση των θερμοκρασιών εντός του στόχου είναι πια εντελώς απίθανη, όπως προειδοποίησε πέρυσι το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP).Η

Η νέα ανάλυση επισημαίνει ακόμα ότι στην περιοχή της Αρκτικής η θερμοκρασία ανεβαίνει 3,5 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο και μέχρι το 2030 θα έχει ξεπεράσει κατά 2,8 βαθμούς Κελσίου -ένα δυσθεώρητο νούμερο- τον μέσο όρο της περιόδου 1850-190.

Μια τέτοια απότομη μεταβολή θα μπορούσε να διαταράξει περαιτέρω τα καιρικά συστήματα και να φέρει περισσότερα ακραία φαινόμενα, κυρίως στις βορειότερες περιοχές του κόσμου, δήλωσε στο Reuters η Μελίσα Σίμπρουκ της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (Met Οffice), η οποία συμμετείχε στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης.

Νέο ρεκόρ το 2027;

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, υπάρχει πιθανότητα 91% ότι η μέση επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη θα ξεπεράσει το όριο τουλάχιστον ένα έτος από το 2026 έως το 2030. Οι μέσες θερμοκρασίας της πενταετίας εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1,3 έως 1,9 βαθμούς πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Το ρεκόρ του θερμότερου έτους είναι πιθανό να ξεπεραστεί σύντομα λόγω του Ελ Νίνιου, ενός περιοδικού φαινομένου που αναμένεται να εκδηλωθεί φέτος στον Ειρηνικό Ωκεανό και να ανεβάσει τη μέση θερμοκρασία την επόμενη διετία.

«Για το τέλος του 2026 προβλέπεται ένα Ελ Νίνιο, το οποίο αυξάνει την πιθανότητα ότι το επόμενο έτος, το 2027, θα είναι η χρονιά που θα σπάσει το ρεκόρ» δήλωσε ο Λίον Χέρμανσον του Met Office, επικεφαλής της έκθεσης.

Ακραία καιρικά φαινόμενα

Μια δραματική μεταβολή αναμένεται έως το 2030 στην Αρκτική, καθώς η έκθεση εκτιμά ότι η Θάλασσα του Μπάρεντς, η Βερίγγειος Θάλασσα και η Οχοτσκική Θάλασσα θα μένουν χωρίς πάγο από τον μήνα Μάρτιο.

Για το βόρειο ημισφαίριο η έκθεση προβλέπει ασυνήθιστα βροχερούς χειμώνες στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, ενώ αντίθετα η πενταετία αναμένεται ξηρή στον Αμαζόνιο, ο οποίος απειλείται από τις πυρκαγιές έζησε τη χειρότερη ξηρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στο τροπικό δάσος, μια σημαντική φυσική άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Η έκθεση έρχεται την ώρα που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες –Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ισπανία, Ελβετία- ζουν έναν πρωτοφανή για την εποχή καύσωνα.

Πρόκειται για μια «σκληρή υπενθύμιση» των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε την Τετάρτη Σάιμον Στιλ, επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα.