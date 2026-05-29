28.05.2026 | 15:23
Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό
Μετρό Θεσσαλονίκης: Χωρίς δρομολόγια από σήμερα και για τρεις εβδομάδες – Οι αλλαγές στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
Ελλάδα 29 Μαΐου 2026, 09:53

Μετρό Θεσσαλονίκης: Χωρίς δρομολόγια από σήμερα και για τρεις εβδομάδες – Οι αλλαγές στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης για 22 ημέρες για εργασίες στην επέκταση του συρμού προς Καλαμαριά

Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το Μετρό Θεσσαλονίκης από το βράδυ της Πέμπτης (28 Μαΐου) και για 22 ημέρες, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών στο υπό επέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.

Ειδικότερα, η βασική γραμμή του μετρό θα παραμείνει προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, ενώ νέα δρομολόγια προστίθενται στα αστικά λεωφορεία για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού.

Κατά το διάστημα που το μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός εμπορικής λειτουργίας, ο ΟΑΣΘ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης, με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό.

Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό.

Λεωφορείο στη νοητή γραμμή του μετρό

Διαδρομή: Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (κίνηση στον νοητό άξονα του μετρό. Αντί της οδού Δελφών, θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου).

Συχνότητα και στόλος: Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα διέλευσης τα 7 λεπτά.

Ωράριο: Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5.00 τα ξημερώματα έως τις 12.00 τα μεσάνυχτα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι στάσεις της γραμμής Μ1 κατά τη μετάβαση θα είναι: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Κατά την επιστροφή, η γραμμή θα πραγματοποιεί τις παρακάτω στάσεις: Ζωγράφου, Πλατεία Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη (νέα προσωρινή στάση), Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη και 25ης Μαρτίου.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφορειακές γραμμές:

3: ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

31: Βούλγαρη – ΚΤΕΛ

39: Κηφισιά – Δικαστήρια

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την υλοποίηση του σχεδίου, ο ΟΑΣΘ, με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, προχωρά σε αναστολή των αδειών οδηγών και των απαραίτητων σταθμαρχών για όλο το χρονικό διάστημα που το μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.

Οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη φάση αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά και τη συνολική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

Πειραιάς: Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία
Λιμάνι Πειραιά 29.05.26

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία

Η επιβατική κίνηση καταγράφεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα προς τα νησιά εν όψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές
Ελλάδα 29.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις – Μιλάει στο in κτηνοτρόφος που είδε την κτηνιατρική υπηρεσία να τρέχει την περασμένη Κυριακή να καλύψει με χώμα, με καθυστέρηση ενός μήνα, προβληματικές ταφές

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;
Ελλάδα 29.05.26

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;

Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που μπαίνουν σταδιακά σε καλοκαιρινή «τροχιά», χωρίς ωστόσο να έχουν ζεσταθεί παντού το ίδιο, σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας
Ελλάδα 28.05.26

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας

Η 26χρονη μαζί με έναν 35χρονο που αναζητείται, διαχειρίζονταν ομάδα στο Viber που που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ της ΕΛΑΣ στην Κόρινθο

inStream - Ροή Ειδήσεων
Γεωργιάδης: Μην είστε λαϊκιστές – Τα χρέη της ΝΔ δεν θα πληρωθούν ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Γεωργιάδης: Μην είστε λαϊκιστές - Τα χρέη της ΝΔ δεν θα πληρωθούν ποτέ, μόνο θα αυξάνονται

Ο Γεωργιάδης δεν λαϊκίζει όταν θέτει ζήτημα οικονομικών της ΕΛΑΣ επειδή έκανε μία πετυχημένη εκδήλωση - Λαϊκίζουν όσοι επιμένουν να θυμούνται ότι η ΝΔ χρωστάει 530 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν θα αποπληρώσει ποτέ

Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
Επικαιρότητα 29.05.26

«Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών» - Μήνυμα Τσίπρα στους υποψήφιους

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής
Όνειδος 29.05.26

Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Με την εκεχειρία μόνο κατ’ όνομα και με την ειρηνευτική διαδικασία βαλτωμένη, στη Γάζα παγιώνεται μια κατάσταση αβεβαιότητας, με τα δεινά των άμαχων Παλαιστινίων μόνο να κορυφώνονται

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Στέψη στο ΟΑΚΑ για τους «ερυθρόλευκους» ή… παράταση
Άλλα Αθλήματα 29.05.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Στέψη στο ΟΑΚΑ για τους «ερυθρόλευκους» ή… παράταση

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (29/5, 18:00) στον τέταρτο τελικό της Handball Premier, με την Ένωση να θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά και τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στο 3-1 και την κατάκτηση του τίτλου.

Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει τα σημάδια δεκαετίες νωρίτερα – Τι έδειξε έρευνα
Ο αντίλογος 29.05.26

Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ δεκαετίες νωρίτερα - Τι έδειξε έρευνα

Τα υψηλά επίπεδα βιοδεικτών στο αίμα συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε βασικούς γνωστικούς τομείς, κάτι που δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευθεί η νόσος Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο

Πειραιάς: Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία
Λιμάνι Πειραιά 29.05.26

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία

Η επιβατική κίνηση καταγράφεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα προς τα νησιά εν όψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος

Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…
Editorial 29.05.26

Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση της ΕΛΑΣ και «σαν (αν)έτοιμοι από καιρό» διάφοροι αντί να βγουν να απαντήσουν σοβαρά και πολιτικά απλώς έδειξαν την αμηχανία και τον φόβο τους

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

