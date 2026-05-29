Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές
Ελλάδα 29 Μαΐου 2026, 06:00

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις – Μιλάει στο in κτηνοτρόφος που είδε την κτηνιατρική υπηρεσία να τρέχει την περασμένη Κυριακή να καλύψει με χώμα, με καθυστέρηση ενός μήνα, προβληματικές ταφές

Δήμητρα Τριανταφύλλου
O πρόχειρος, επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και γεμάτος παρατυπίες τρόπος, που όπως όλα δείχνουν, πραγματοποιούνται οι ταφές των ζώων στη Λέσβο στο πλαίσιο των μέτρων διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, έχει γίνει το βασικό θέμα συζήτησης στο νησί.

Ο κτηνοτρόφος Αποστόλης Γροσομανίδης ήταν από τους πρώτους που είδε τα ζώα του να θανατώνονται λόγω του αφθώδους πυρετού. Ο κ. Γροσομανίδης διατηρούσε δύο εκτροφές, μία με 236 πρόβατα στην περιοχή Κλαδερή και άλλη μία με 39 βοοειδή στη θέση Σαρακίνα.

Πριν από λίγες μέρες, ο ίδιος μιλώντας στο in, έλεγε πως κατέθεσε τις παρατυπίες και τις ελλείψεις στις δύο ταφές των ζώων του, στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί η εισαγγελέας Μυτιλήνης μετά από μηνύσεις κατοίκων για τις περιβαλλοντικά επιζήμιες ταφές.

Ο κ. Γροσομανίδης σημείωνε πως και οι δύο ταφές ήταν επιφανειακές, δεν τοποθετήθηκε γεωύφασμα πάνω από τα θανατωθέντα ζώα ενώ το χώμα ήταν λιγοστό. Το αποτέλεσμα ήταν σύμφωνα με τον ίδιο μετά από κάποιες μέρες, μέλη των θανατωθέντων ζώων να ξεπροβάλλουν στην επιφάνεια του εδάφους.

Ολα τα ζώα του κ. Γροσομανίδη θάφτηκαν στις 6 Απριλίου και όπως λέει ο ίδιος, λόγω της βαριάς ψυχολογικής του κατάστασης δεν περνούσε από τα σημεία όπου διατηρούσε τις εκτροφές του. «Μετά από 15 μέρες πήγα στη Σαρακίνα. Είδα να εξέχουν μέλη των αγελάδων στο έδαφος. Αλεπούδες είχαν σκάψει και είχαν ανοίξει τρύπες σε διάφορα σημεία. Η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη. Αυτή η κατάσταση παρέμεινε έτσι επί έναν μήνα».

Τα όσα ακολούθησαν της κατάθεσης του κ. Γροσομανίδη στην εισαγγελέα έχουν ενδιαφέρον, ειδικά μετά την έλευση αυτή την εβδομάδα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος από το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο της διερεύνησης του τρόπου που έγιναν οι ταφές στη Λέσβο.

Πλάτη απο βοοειδές ξεπρόβαλε στη ταφή που έκανε η κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας, στη Σαρακίνα. Τα ζώα του Αποστόλη Γροσομανίδη θάφτηκαν στις 6 Απριλίου και η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στις 15 Μαΐου. Επί έναν μήνα η συγκεκριμένη ταφή παρέμεινε σε αυτή την κατάσταση

Η ταφή στη Σαρακίνα ήταν τόσο επιφανειακή που γρήγορα στο σημείο και μετά και την εμφάνιση των αλεπούδων, η περιοχή γέμισε “τρύπες”

Εκτακτη επιχωμάτωση Κυριακή απόγευμα

Ο κ. Γροσομανίδης περιγράφει τι συνέβη τις μέρες μετά από την κατάθεση του.

«Την περασμένη Τρίτη, 26 Μαΐου, ήρθαν στην εκτροφή που είχα με τα βοοειδή στη Σαρακίνα για επιτόπιο έλεγχο, δύο επιθεωρητές περιβάλλοντος από το υπουργείο, από τη Θεσσαλονίκη όπου είναι η έδρα για το γραφείο στη Βόρεια Ελλάδα. Είχε προηγηθεί  μετά την κατάθεση μου στην εισαγγελέα έλεγχος κλιμακίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Προφανώς ο έλεγχος τους δεν κάλυψε την εισαγγελέα και έτσι κλήθηκε κλιμάκιο από το υπουργείο Περιβάλλοντος».

»Οταν τους ρώτησα, οι επιθεωρητές μου είπαν πως είχαν ειδοποιήσει για την επίσκεψη τους από την προηγούμενη Παρασκευή (22 Μαΐου) την κτηνιατρική υπηρεσία. Εγώ όμως έμαθα για την παρουσία τους στην εκτροφή μου, μόλις το ίδιο πρωί.

Και τότε κατάλαβα γιατί έτρεχαν Κυριακάτικα να καλύψουν τις τρύπες στην εκτροφή στη Σαρακίνα αλλά και στην Κλαδερή με τις τσάπες».

Ο κ. Γροσομανίδης περιγράφει πως την Κυριακή 24 Μαΐου, δύο μέρες πριν από την επίσκεψη των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η κτηνιατρική υπηρεσία έκανε και δεύτερη επιχωμάτωση με μπαλώματα στην ταφή στην Κλαδερή. Είχε προηγηθεί πολλά δημοσιεύματα γύρω από την εν λόγω ταφή

Ο κ. Γροσομανίδης περιγράφει πως το Σάββατο το απόγευμα στις 23 Μαΐου, δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν χειριστή μηχανήματος έργου (τσάπα).  Ο κτηνοτρόφος που έχασε όλα του τα ζώα ρωτήθηκε αν μπορεί ο χειριστής της τσάπας να έρθει την επόμενη μέρα Κυριακή, με μηχάνημα, στις ταφές σε Σαρακίνα κια Κλαδερή και να κάνει επιχωματώσεις.

Ο χειριστής ρώτησε τον κ. Γροσομανίδη αν θα είναι παρών ή αν θα άφηνε ανοιχτή την είσοδο για να μπει το μηχάνημα.

Επιπλέον χώμα στην αρχικά πολύ επιφανειακή ταφή στην Κλαδερή, έπεσε την Κυριακή 24 Μαΐου. Ο κ. Γροσομανίδης δεν ήταν ενήμερος για την επίσκεψη των επιθεωρητών περιβάλλοντος και το έμαθε μόλις την ίδια μέρα

«Μετά τις επιχωματώσεις που έγιναν την Κυριακή, το χώμα υψώθηκε και στις δύο ταφές ένα μέτρο, όλες οι τρύπες είχαν γεμίσει, όλα φαίνονταν εντάξει. Μπάζωσαν τους λάκκους για να μην φανεί η πρόχειρη δουλειά» σημειώνει ο κ. Γροσομανίδης.

Πιο γρήγορη η επιχωμάτωση όταν η ακατάλληλη ταφή βλέπει το φως της δημοσιότητας

Πιο γρήγορα ήταν όπως λέει ο κ. Γροσομανίδης τα αντανακλαστικά της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Λέσβου με τη ταφή των προβάτων στην τοποθεσία Κλαδερή.

«Στην Κλαδερή αίματα και άλλα ζουμιά βγήκαν γρήγορα στην επιφάνεια. Τα πρόβατα θάφτηκαν και αυτά στις 6 Απριλίου» λέει ο κτηνοτρόφος από τον Μανταμάδο.

Το πόδι μιας αγελάδας ξεπροβάλει από την πολύ επιφανειακή ταφή στη Σαρακίνα

Η συγκεκριμένη ταφή  στην Κλαδερή είναι κοντά στον δρόμο, δημοσιογράφοι και πολίτες έβγαλαν φωτογραφίες και το θέμα είδε το φως της δημοσιότητας.

Το αποτέλεσμα ήταν σύμφωνα με τον κ. Γροσομανίδη, στις 22 Απριλίου σε αυτή την επίσης πρόχειρη ταφή να γίνει μια επιχωμάτωση. Στις 24 Μαΐου έκαναν και τρίτη επιχωμάτωση στην Κλαδερή ενόψει της επίσκεψης του κλιμακίου των επιθεωρητών.

Η αμηχανία (;), ολιγωρία (;) της κτηνιατρικής υπηρεσίας απέναντι στο μείζον θέμα των ταφών, ήταν σύμφωνα με τον κ. Γροσομανίδη εμφανής από την αρχή.

«Οταν η κτηνιατρική είδε πως το θέμα της ταφής της Κλαδερής είχε πάρει διαστάσεις με κάλεσαν, στις 19 Απριλίου, να με ρωτήσουν τί να κάνουν. Δεν είχαν κάποιο σχέδιο. Τους είπα: “στείλτε μια τσάπα να κάνει επιχωμάτωση”. Με την ταφή στα βοοειδή δεν ασχολήθηκαν νωρίτερα γιατί για να φτάσει κάποιος στη Σαρακίνα πρέπει να περάσει από χωματόδρομο, να διανύσει χιλιόμετρα. Δεν είναι ταφή που φαίνεται».

Business
Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;
Ελλάδα 29.05.26

Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που μπαίνουν σταδιακά σε καλοκαιρινή «τροχιά», χωρίς ωστόσο να έχουν ζεσταθεί παντού το ίδιο, σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας
Η 26χρονη μαζί με έναν 35χρονο που αναζητείται, διαχειρίζονταν ομάδα στο Viber που που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ της ΕΛΑΣ στην Κόρινθο

Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα
Οι αδερφές του Νικήτα Γεμιστού που εκτελέστηκε με 6 σφαίρες διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του αδερφού τους λίγο πριν το 40νθήμερο μνημόσυνό του

Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια
Για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα βαρύνονται οι τρεις συλληφθέντες που εχθές (27.05.2026) προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ
Η εταιρεία που κατέχει το Iran International, έλαβε ελάφρυνση χρέους από τους μετόχους της τον Δεκέμβριο ύψους 650 εκατ. λιρών Αγγλίας σε μια συμφωνία που κρατήθηκε μυστική.

Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται
Ακόμα ένα από τα πιο ακριβά πυροτεχνήματα που έχουν ριχτεί ποτέ έζησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο πύραυλος της εταιρείας Blue Orign του μεγιστάνα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα, για τους λάτρεις των εκρήξεων.

Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;
Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που μπαίνουν σταδιακά σε καλοκαιρινή «τροχιά», χωρίς ωστόσο να έχουν ζεσταθεί παντού το ίδιο, σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

