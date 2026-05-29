Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές

O πρόχειρος, επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και γεμάτος παρατυπίες τρόπος, που όπως όλα δείχνουν, πραγματοποιούνται οι ταφές των ζώων στη Λέσβο στο πλαίσιο των μέτρων διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, έχει γίνει το βασικό θέμα συζήτησης στο νησί.

Ο κτηνοτρόφος Αποστόλης Γροσομανίδης ήταν από τους πρώτους που είδε τα ζώα του να θανατώνονται λόγω του αφθώδους πυρετού. Ο κ. Γροσομανίδης διατηρούσε δύο εκτροφές, μία με 236 πρόβατα στην περιοχή Κλαδερή και άλλη μία με 39 βοοειδή στη θέση Σαρακίνα.

Πριν από λίγες μέρες, ο ίδιος μιλώντας στο in, έλεγε πως κατέθεσε τις παρατυπίες και τις ελλείψεις στις δύο ταφές των ζώων του, στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί η εισαγγελέας Μυτιλήνης μετά από μηνύσεις κατοίκων για τις περιβαλλοντικά επιζήμιες ταφές.

Ο κ. Γροσομανίδης σημείωνε πως και οι δύο ταφές ήταν επιφανειακές, δεν τοποθετήθηκε γεωύφασμα πάνω από τα θανατωθέντα ζώα ενώ το χώμα ήταν λιγοστό. Το αποτέλεσμα ήταν σύμφωνα με τον ίδιο μετά από κάποιες μέρες, μέλη των θανατωθέντων ζώων να ξεπροβάλλουν στην επιφάνεια του εδάφους.

Ολα τα ζώα του κ. Γροσομανίδη θάφτηκαν στις 6 Απριλίου και όπως λέει ο ίδιος, λόγω της βαριάς ψυχολογικής του κατάστασης δεν περνούσε από τα σημεία όπου διατηρούσε τις εκτροφές του. «Μετά από 15 μέρες πήγα στη Σαρακίνα. Είδα να εξέχουν μέλη των αγελάδων στο έδαφος. Αλεπούδες είχαν σκάψει και είχαν ανοίξει τρύπες σε διάφορα σημεία. Η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη. Αυτή η κατάσταση παρέμεινε έτσι επί έναν μήνα».

Τα όσα ακολούθησαν της κατάθεσης του κ. Γροσομανίδη στην εισαγγελέα έχουν ενδιαφέρον, ειδικά μετά την έλευση αυτή την εβδομάδα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος από το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο της διερεύνησης του τρόπου που έγιναν οι ταφές στη Λέσβο.

Εκτακτη επιχωμάτωση Κυριακή απόγευμα

Ο κ. Γροσομανίδης περιγράφει τι συνέβη τις μέρες μετά από την κατάθεση του.

«Την περασμένη Τρίτη, 26 Μαΐου, ήρθαν στην εκτροφή που είχα με τα βοοειδή στη Σαρακίνα για επιτόπιο έλεγχο, δύο επιθεωρητές περιβάλλοντος από το υπουργείο, από τη Θεσσαλονίκη όπου είναι η έδρα για το γραφείο στη Βόρεια Ελλάδα. Είχε προηγηθεί μετά την κατάθεση μου στην εισαγγελέα έλεγχος κλιμακίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Προφανώς ο έλεγχος τους δεν κάλυψε την εισαγγελέα και έτσι κλήθηκε κλιμάκιο από το υπουργείο Περιβάλλοντος».

»Οταν τους ρώτησα, οι επιθεωρητές μου είπαν πως είχαν ειδοποιήσει για την επίσκεψη τους από την προηγούμενη Παρασκευή (22 Μαΐου) την κτηνιατρική υπηρεσία. Εγώ όμως έμαθα για την παρουσία τους στην εκτροφή μου, μόλις το ίδιο πρωί.

Και τότε κατάλαβα γιατί έτρεχαν Κυριακάτικα να καλύψουν τις τρύπες στην εκτροφή στη Σαρακίνα αλλά και στην Κλαδερή με τις τσάπες».

Ο κ. Γροσομανίδης περιγράφει πως το Σάββατο το απόγευμα στις 23 Μαΐου, δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν χειριστή μηχανήματος έργου (τσάπα). Ο κτηνοτρόφος που έχασε όλα του τα ζώα ρωτήθηκε αν μπορεί ο χειριστής της τσάπας να έρθει την επόμενη μέρα Κυριακή, με μηχάνημα, στις ταφές σε Σαρακίνα κια Κλαδερή και να κάνει επιχωματώσεις.

Ο χειριστής ρώτησε τον κ. Γροσομανίδη αν θα είναι παρών ή αν θα άφηνε ανοιχτή την είσοδο για να μπει το μηχάνημα.

«Μετά τις επιχωματώσεις που έγιναν την Κυριακή, το χώμα υψώθηκε και στις δύο ταφές ένα μέτρο, όλες οι τρύπες είχαν γεμίσει, όλα φαίνονταν εντάξει. Μπάζωσαν τους λάκκους για να μην φανεί η πρόχειρη δουλειά» σημειώνει ο κ. Γροσομανίδης.

Πιο γρήγορη η επιχωμάτωση όταν η ακατάλληλη ταφή βλέπει το φως της δημοσιότητας

Πιο γρήγορα ήταν όπως λέει ο κ. Γροσομανίδης τα αντανακλαστικά της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Λέσβου με τη ταφή των προβάτων στην τοποθεσία Κλαδερή.

«Στην Κλαδερή αίματα και άλλα ζουμιά βγήκαν γρήγορα στην επιφάνεια. Τα πρόβατα θάφτηκαν και αυτά στις 6 Απριλίου» λέει ο κτηνοτρόφος από τον Μανταμάδο.

Η συγκεκριμένη ταφή στην Κλαδερή είναι κοντά στον δρόμο, δημοσιογράφοι και πολίτες έβγαλαν φωτογραφίες και το θέμα είδε το φως της δημοσιότητας.

Το αποτέλεσμα ήταν σύμφωνα με τον κ. Γροσομανίδη, στις 22 Απριλίου σε αυτή την επίσης πρόχειρη ταφή να γίνει μια επιχωμάτωση. Στις 24 Μαΐου έκαναν και τρίτη επιχωμάτωση στην Κλαδερή ενόψει της επίσκεψης του κλιμακίου των επιθεωρητών.

Η αμηχανία (;), ολιγωρία (;) της κτηνιατρικής υπηρεσίας απέναντι στο μείζον θέμα των ταφών, ήταν σύμφωνα με τον κ. Γροσομανίδη εμφανής από την αρχή.

«Οταν η κτηνιατρική είδε πως το θέμα της ταφής της Κλαδερής είχε πάρει διαστάσεις με κάλεσαν, στις 19 Απριλίου, να με ρωτήσουν τί να κάνουν. Δεν είχαν κάποιο σχέδιο. Τους είπα: “στείλτε μια τσάπα να κάνει επιχωμάτωση”. Με την ταφή στα βοοειδή δεν ασχολήθηκαν νωρίτερα γιατί για να φτάσει κάποιος στη Σαρακίνα πρέπει να περάσει από χωματόδρομο, να διανύσει χιλιόμετρα. Δεν είναι ταφή που φαίνεται».