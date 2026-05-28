Ολυμπιακός: Αναρτήθηκε στον «ουρανό» του ΣΕΦ το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα (vid)
Το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο Final Four της Αθήνας, πήρε τη θέση του «ουρανό» του ΣΕΦ, πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού με την ΑΕΚ.
- Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
- Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
- Την Παρασκευή η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης – Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν
- Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό του Ισραήλ να καταλάβει το 70% της Γάζας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο στην Αθήνα και το Telecom Center νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό, σε έναν θρίαμβο που θα συζητιέται για πολλά χρόνια.
Το απόγευμα της Πέμπτης (28/5) οι ερυθρόλευκοι πρέπει να επιστρέψουν στα… πεζά, καθώς αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ στο φαληρικό γήπεδο για την ημιτελική φάση της Stoiximan GBL.
Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Ένωση ανέβηκε στον ουρανό του γηπέδου το λάβαρο για το τεράστιο επίτευγμα των Πειραιωτών απέναντι στη «Βασίλισσα» από την οποία πήρε και την «εκδίκησή» του για τον χαμένο τελικό του Κάουνας.
Δείτε το βίντεο με το λάβαρο στον ουρανό του ΣΕΦ
- Θερμή υποδοχή του Πίτερς από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού
- Ολυμπιακός: Δείτε τη… μαγεία στο ΣΕΦ, μεγάλη ερυθρόλευκη γιορτή για την κατάκτηση της Euroleague(pics)
- ‘Εκλεψαν την παράσταση τα μπλουζάκια της ευρωκούπας των Φουρνιέ και Τζόσεφ (pics)
- Χαμός στο ΣΕΦ για τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)
- LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός: Αναρτήθηκε στον «ουρανό» του ΣΕΦ το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα (vid)
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 114-102 παρ. (96-96 κ.δ): Δυσκολεύτηκε, αλλά έκανε το 1-0 (vid)
- LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις