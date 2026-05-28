Ολυμπιακός: Αναρτήθηκε στον «ουρανό» του ΣΕΦ το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο στην Αθήνα και το Telecom Center νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό, σε έναν θρίαμβο που θα συζητιέται για πολλά χρόνια.

Το απόγευμα της Πέμπτης (28/5) οι ερυθρόλευκοι πρέπει να επιστρέψουν στα… πεζά, καθώς αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ στο φαληρικό γήπεδο για την ημιτελική φάση της Stoiximan GBL.

Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Ένωση ανέβηκε στον ουρανό του γηπέδου το λάβαρο για το τεράστιο επίτευγμα των Πειραιωτών απέναντι στη «Βασίλισσα» από την οποία πήρε και την «εκδίκησή» του για τον χαμένο τελικό του Κάουνας.

Δείτε το βίντεο με το λάβαρο στον ουρανό του ΣΕΦ