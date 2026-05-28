Μπαρτζώκας: «Ανησυχούσα πάρα πολύ για το ματς με την ΑΕΚ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ (94-77) και εξέφρασε ότι η ομάδα του ήταν αναμενόμενα… μέτρια, καθώς οι παίκτες βρίσκονται ακόμη σε γιορτινό mood μετά την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι η ΑΕΚ είναι μία πολύ καλή ομάδα και δήλωσε ότι ελπίζει πως ο Ολυμπιακός θα είναι πιο συγκεντρωμένος στο επόμενο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας

Για την εικόνα της ομάδας στην αναμέτρηση: «Αναμενόμενα μέτρια. Καταλαβαίνετε πως μέχρι και προχθές το βράδυ οι παίκτες ήταν σε ένα mood γιορτινό. Όλη μας η ομάδα και το καταλαβαίνω απόλυτα. Ήταν ο μεγάλος μας στόχος να πάρουμε την Ευρωλίγκα και το καταφέραμε με τον τρόπο που έγινε. Προφανώς η χαρά σε όλο τον οργανισμό είναι τεράστια.

Με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, το ξέρετε. Εγώ προσωπικά ανησυχούσα πάρα πολύ για το ματς. Λόγω της όχι καλής προετοιμασίας μας, τόσο τακτικά, όσο και προπονητικά. Το θεωρούσα πραγματικά επικίνδυνο παιχνίδι, ευτυχώς καταφέραμε και κερδίσαμε. Ελπίζω το Σάββατο να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι».