Ανοίγουν Ασκό του Αιόλου στη διαιτησία: Οι ανεπιθύμητοι ρέφερι στους «ειδικούς VAR»
Ποδόσφαιρο 28 Μαΐου 2026, 08:16

Ανοίγουν Ασκό του Αιόλου στη διαιτησία: Οι ανεπιθύμητοι ρέφερι στους «ειδικούς VAR»

Παρωδία πέρσι, παρωδία και φέτος με τον πίνακα των «ειδικών VAR». Χωρίς ίχνος ντροπής τον στελέχωσαν με δυο άτομα και αν μείνουν οι Λανουά, Βαλέρι σχεδιάζουν να τον εμπλουτίσουν με τους μη αρεστούς

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Με… όχημα τον πίνακα των «ειδικών του VAR» θα επιδιώξουν να κάνουν επίδειξη δύναμης στη διαιτησία, χωρίς να υπολογίζουν ότι έτσι ανοίγουν τον Ασκό του Αιόλου. Πέρσι η ΚΕΔ των Λανουά, Βαλέρι τον στελέχωσε με δυο άτομα (τον Κουμπαράκη της ΕΠΣ Κυκλάδων και τον Πουλικίδη της ΕΠΣ Δράμας) και φέτος θέλουν να στείλουν τους ανεπιθύμητους στον έλεγχο των φάσεων μέσω της τεχνολογίας. Είναι ένας ακόμη λόγος να φύγουν οι Λανουά, Βαλέρι.

Είναι διαφορετικό ένας διαιτητής να κλείνει τον κύκλο του και να μετακομίζει στον πίνακα των «ειδικών VAR» με την θέλησή του και παράλληλα ακραίο να βάλουν «με το έτσι θέλω» διαιτητές που δεν είναι καλύτεροι από αυτούς τους οποίους θα κρατήσουν για να σφυρίζουν αγώνες. Έτσι θα βγάλουν άρωμα εκδίκησης για λάθη που έγιναν ενώ το κριτήριο θα έπρεπε να είναι η αγωνιστική εικόνα του κάθε διαιτητή, τα ίσα μέτρα και ίσα σταθμά.

Ναι, κυκλοφορούν και ονόματα διαιτητών που θέλουν να τους «εξορίσουν» λόγω αποφάσεων υπέρ ή κατά συγκεκριμένων ομάδων που αν επιβεβαιωθούν θα δείξουν ότι δεν θέλουν το 50-50 στη διαιτησία. Αν και ένας ακόμη λόγος για να φύγουν οι Λανουά, Βαλέρι είναι ότι υπήρξαν φάλτσα και με την ανοχή του VAR.

Τρία παραδείγματα:

1) Στο σεμινάριο του Οκτωβρίου ο υπεύθυνος του VAR Πάολο Βαλέρι παραδέχθηκε ότι οι Έλληνες ρέφερι υπολείπονται σε σχέση με όσα απαιτεί η UEFA, ενώ πρόσθεσε ότι «η UEFA «θέλει» μια παρέμβαση VAR ανά τρία παιχνίδια. Εμείς είμαστε πάνω από τον μέσο όρο της UEFA και πρέπει να βελτιωθούμε».

2) Ενώπιον όλων διαιτητών, συγκεκριμένα σε εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη, οι Λανουά Βαλέρι ανακοίνωσαν ότι ο Γερμανός Γκούντερ Περλ δεν θα έρθει ξανά στην Ελλάδα. Οι δυο παράγοντες της διαιτησίας παραδέχθηκαν ότι ο Περλ δεν υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι του για τον πρώτο γύρο της Stoiximan Super League με τον Παναθηναϊκό, στο γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπως και, σύμφωνα πάντα με την ΚΕΔ, υπέρ του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον Αρη στο «Κλ. Βικελίδης».

3) Στο ματς της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ  τίτλου της Stoiximan Super League δεν συνεργάστηκαν ο Ιταλός διαιτητής του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Σιμόνε Σότσα με τους συμπατριώτες του στο VAR Λούκα Παϊρέτο και Φρανσέσκο Φουρνέου (VAR και AVAR, αντίστοιχα) με αποτέλεσμα να «κουρελιάσουν» το πρωτόκολλο του VAR, με αποτέλεσμα να μετρήσει γκολ του ΠΑΟΚ.

Για να συνοψίσουμε: Ο σωστός δρόμος είναι να στελεχώσουν τον πίνακα των «ειδικών VAR» με παρατηρητές διαιτησίας που έχουν γνώση του VAR, παρά να δώσουν την εντύπωση ότι «εξορίζουν» διαιτητές από τον πίνακα της σεζόν 2025/16 επειδή θα τους οδηγήσουν στο να κάνουν κάτι που δεν θέλουν. Ο πίνακας των ειδικών VAR πρέπει να είναι κίνητρο για τους διαιτητές, ώστε να έχουν καλή απόδοση στο χορτάρι και εφόσον το επιθυμούν και δεν έχουν προκαλέσει να κάνουν το επόμενο βήμα.

