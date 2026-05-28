newspaper
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ακίνητα: Πώς επηρεάζει την αγορά κατοικίας η ενεργειακή κλάση – Οι αποκλίσεις στις τιμές
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Μαΐου 2026, 09:08

Ακίνητα: Πώς επηρεάζει την αγορά κατοικίας η ενεργειακή κλάση – Οι αποκλίσεις στις τιμές

Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ακίνητα από Αθήνα έως Γλυφάδα - Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επιδρά στις τιμές αγοράς η ενεργειακή απόδοση

Γιώργος Μανέττας
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Αντίο φούσκωμα! Τροφές που βελτιώνουν την πέψη και κάνουν το έντερό σας να λειτουργεί «ρολόι»

Αντίο φούσκωμα! Τροφές που βελτιώνουν την πέψη και κάνουν το έντερό σας να λειτουργεί «ρολόι»

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά κατοικίας έχει αποκτήσει η ενεργειακή απόδοση του ακινήτου. Και όσο η ζήτηση για σύγχρονα, αποδοτικά σπίτια ενισχύεται, τόσο η απόσταση ανάμεσα στα ακίνητα υψηλής και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης θα μεγαλώνει, ακόμη και στις ίδιες περιοχές.

Πρόκειται για το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση της Redataset, η οποία επεξεργάστηκε τις ζητούμενες τιμές κατοικιών σε εννέα δήμους της χώρας, από την Αθήνα και τη Γλυφάδα μέχρι την Πάτρα και το Περιστέρι.

Η αγορά κατοικίας και το χάσμα των €2.800 ανά τ.μ.

Σύμφωνα με την RedataSet, το ενεργειακό… premium είναι υπαρκτό και μετρήσιμο σε κάθε αγορά που εξέτασαν, ωστόσο το μέγεθός του δεν είναι το ίδιο σε όλες καθώς η τοποθεσία το ενισχύει ή το… συμπιέζει σημαντικά. Είναι ενδεικτικό ότι στις πιο premium αγορές, η διαφορά μεταξύ ενός ακινήτου ενεργειακής κλάσης Α+ και ενός κλάσης Η ξεπερνά τα 2.800 €/τ.μ.!

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα και όταν το ενδιαφέρον γίνεται πράξη και επιχειρείται αγοραπωλησία. Στα παλαιότερα και χαμηλότερης ενεργειακής κλάσης ακίνητα οι αγοραστές και πωλητές σπάνια συμφωνούν για την αξία του ενώ στις πιο περιζήτητες περιοχές, τα ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης διαπραγματεύονται σε σταθερές και προβλέψιμες τιμές.

H υψηλή ζήτηση για ακίνητα κορυφαίας ενεργειακής κλάσης ωθεί τις ζητούμενες τιμές στο μέγιστο δυνατό επίπεδο

αγορά κατοικίας

Από την Γλυφάδα των 10.000 ευρώ/τ.μ…

Ειδικότερα, στην Γλυφάδα τα ακίνητα κατηγορίας Α+ φθάνουν στο επίπεδο των 10.000 ευρώ/τ.μ. που είναι και το ανώτατο επίπεδο που έχει εντοπίσει η έρευνα της RedataSet. Και αυτό γιατί η υψηλή ζήτηση για ακίνητα κορυφαίας ενεργειακής κλάσης ωθεί τις ζητούμενες τιμές στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Στην Καλλιθέα παρατηρείται η μεγαλύτερη διαφορά τιμής μεταξύ των κατηγοριών Α+ και Η, η οποία ανέρχεται στα 2.852€/τ.μ. Παρά το σημαντικό αυτό χάσμα, το γενικότερο επίπεδο τιμών παραμένει συγκρατημένο, καθιστώντας την περιοχή μια από τις πιο προσιτές επιλογές για όσους αναζητούν αναβαθμισμένα ακίνητα.

… στον Πειραιά των 1.923 ευρώ/τ.μ και η αγορά κατοικίας

Η διάμεση τιμή για ακίνητα κατηγορίας Α+ στην Κηφισιά διαμορφώνεται στα 5.257 €/τ.μ., σχεδόν διπλάσια από εκείνη της κλάσης Η. Το γεγονός ότι τα κορυφαία αυτά ακίνητα διαπραγματεύονται σε ένα στενό και προβλέψιμο εύρος τιμών, καταδεικνύει μια βαθιά και ρευστή αγορά για premium ενεργειακά αποθέματα.

Όσον αφορά στον Πειραιάς, οι τιμές για ακίνητα κλάσης Δ ξεκινούν από τα 1.923 €/τ.μ. Η περιοχή προσφέρει το πιο προσιτό σημείο εισόδου στην αγορά. Σύμφωνα με την RedataSet, η πόλη διατηρεί το ευρύτερο φάσμα επιλογών, με πληθώρα παλαιότερων, χαμηλότερης ενεργειακής αξιολόγησης ακινήτων, παραμένοντας από τις πιο οικονομικές περιοχές της ανάλυσης.

Ακόμα και στην πιο προσιτή αγορά της Πάτρας, η ενεργειακή κλάση παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την αποτίμηση. Τα ακίνητα κατηγορίας Α+ πωλούνται σε τιμές που ξεπερνούν το διπλάσιο της διάμεσης τιμής των ακινήτων κλάσης Η, αποδεικνύοντας ότι η ενεργειακή αναβάθμιση προσθέτει αξία παντού.

Από τυπικό πιστοποιητικό σε ρόλο κλειδί

Σύμφωνα με τους αναλυτές της RedataSet, το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν αποτελεί πλέον απλώς μια τυπική υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά αποκτά ουσιαστικό ρόλο στην τιμολόγηση των κατοικιών. Η ενεργειακή κλάση επηρεάζει όλο και περισσότερο τις αποφάσεις αγοραστών, πωλητών και εκτιμητών. Και όσο το κόστος ενέργειας, οι ανακαινίσεις και οι απαιτήσεις βιωσιμότητας παραμένουν στο επίκεντρο, τόσο η αξία αυτού του παράγοντα αναμένεται να ενισχύεται στις μελλοντικές συναλλαγές.

Πηγή: ΟΤ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αντίο φούσκωμα! Τροφές που βελτιώνουν την πέψη και κάνουν το έντερό σας να λειτουργεί «ρολόι»

Αντίο φούσκωμα! Τροφές που βελτιώνουν την πέψη και κάνουν το έντερό σας να λειτουργεί «ρολόι»

Business
Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει
Παράταση 28.05.26

Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει

Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο αλλά με «ψαλιδισμένο» ποσό - Θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα: Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι «χαμένοι»
Οικονομία 28.05.26

Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα: Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι «χαμένοι»

Μετά την πτώση στην κατανάλωση καυσίμων, καθοδικά κινείται και ο τζίρος στην εστίαση. Ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις και για τις διακοπές του καλοκαιριού. Η ακρίβεια χτυπάει τις «ελαστικές» δαπάνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στους μισθούς – Eνσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας… στο παρά πέντε
Ευρωπαϊκή οδηγία 27.05.26

Νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στους μισθούς – Eνσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας… στο παρά πέντε

Το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών οφείλει να έχει ψηφιστεί ως τις 7 Ιουνίου - όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Πόσο έτοιμες όμως είναι οι επιχειρήσεις να το εφαρμόσουν;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έρευνα ENA: Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο
Iνστιτούτο ΕΝΑ 27.05.26

Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27.05.26

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα – Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα – Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές

Μητσοτάκη και Τσίπρα έθεσε στο στόχαστρο του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή είπε, αποκλείοντας εκ νέου συνεργασία με τη ΝΔ

Σύνταξη
«Νόμιζα πως παθαίνει εγκεφαλικό»: Τι λέει η Τζιλ Μπάιντεν για το μοιραίο ντιμπέιτ του άντρα της το 2024
ΗΠΑ 28.05.26

«Νόμιζα πως παθαίνει εγκεφαλικό»: Τι λέει η Τζιλ Μπάιντεν για το μοιραίο ντιμπέιτ του άντρα της το 2024

Μετά τη τηλεμαχία του Ιουνίου του 2024, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασταθή απόδοση του προέδρου Μπάιντεν στη συζήτηση.

Σύνταξη
Κάρπαθος: «Ανέγγιχτος παράδεισος» – Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει ως διεθνής πόλος έλξης ποιοτικού τουρισμού
Συγκριτική έρευνα 28.05.26

«Ανέγγιχτος παράδεισος» - Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει ως διεθνής πόλος έλξης ποιοτικού τουρισμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους προορισμούς που προωθούν μορφές αυθεντικής ταξιδιωτικής εμπειρίας, σύμφωνα με την τουριστική ιστοσελίδα Travel & Tour World - Διεθνής αναγνώριση για το νησί της Καρπάθου

Σύνταξη
Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα
Κόσμος 28.05.26

Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα

Οι επιστροφές μεταναστών από την ΕΕ αυξάνονται, αλλά ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις; - «Στρίβειν» δεξιότερα με το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λιγότερα όπλα, πολλά μέτωπα – Το στρατηγικό αδιέξοδο της Ουάσιγκτον και το στοίχημα των 1,45 τρισ. δολαρίων
Πολεμική φθορά 28.05.26

Λιγότερα όπλα, πολλά μέτωπα – Το στρατηγικό αδιέξοδο της Ουάσιγκτον και το στοίχημα των 1,45 τρισ. δολαρίων

Με τα αμερικανικά αποθέματα σε όπλα και πυρομαχικά να έχουν μειωθεί δραματικά, ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει πολλές «γύμνιες» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της – Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»
Αληθινή 28.05.26

Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της - Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»

Η 68χρονη ηθοποιός Ρέιτσελ Γουόρντ, γνωστή από το σήριαλ Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο φαίνεται όντως 68 ετών –κάτι που αποτελεί αιτία για διαδικτυακή κακοποίηση, στις μέρες μας.

Σύνταξη
Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
AI 28.05.26

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid - Τι έδειξε μελέτη με AI

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη – Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο
Στο Κερατσίνι 28.05.26

Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη - Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

Ο μοτοσικλετιστής παρέσυρε την ανήλικη τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε πεζή τον δρόμο - Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης επί της Σαλαμίνος στο Κερατσίνι

Σύνταξη
Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Πολιτική 28.05.26

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Σύνταξη
Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ, λένε Φρουροί
Κρίσιμες ώρες 28.05.26

Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ, λένε Φρουροί

Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή. Επιθέσεις με drones δέχεται το Κουβέιτ

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Cookies