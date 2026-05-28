ΑΑΔΕ: Άνοιξαν οι τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024 – Έως 31 Δεκεμβρίου η υποβολή
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Μαΐου 2026, 10:19

Για διευκόλυνση των υπόχρεων, η ΑΑΔΕ τους απέστειλε ήδη και σχετική ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής myAADEapp, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα κινητά τους τηλέφωνα.

Διαθέσιμη είναι πλέον η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων, τα οποία αποδέχονται στο έτος 2024.

Η υποχρέωση υποβολής αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχές πέρυσι, εφόσον και οι φορείς οι οποίοι τους κατέβαλαν (εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία για τα σχετικά ποσά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Για διευκόλυνση των υπόχρεων, η ΑΑΔΕ τους απέστειλε ήδη και σχετική ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής myAADEapp, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα κινητά τους τηλέφωνα.

Η διαδικασία υποβολής

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία γίνεται αυτοματοποιημένα: υποβάλλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση Ε1 για το φορολογικό έτος 2025, προσθέτοντας τα ποσά των αναδρομικών στις αποδοχές που είχαν δηλώσει τότε, ως εισοδήματα που είχαν το 2024.

Με την επιλογή της δήλωσης αναδρομικών Ε1 για το φορολογικό εισιτήριο 2025, τα σχετικά ποσά μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς της περσινής τους δήλωσης, χωρίς όμως δυνατότητα παρέμβασης σε άλλα πεδία ή κωδικούς της. Εφόσον ο φορολογούμενος προχωρήσει στην οριστική υποβολή, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό και, αν προκύπτει επιπλέον φόρος, δημιουργείται νέα ταυτότητα οφειλής.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι αναδρομικές αποδοχές δηλώνονται στο φορολογικό έτος στο οποίο αναγράφονται και όχι στην καταβολή τους. Για τον λόγο αυτό, τα αναδρομικά που εισήχθησαν το 2024, παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του 2026, αλλά δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση στο αντίστοιχο έτος.

Η ηλεκτρονική δυνατότητα παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Ο πρόσθετος φόρος που θα βεβαιωθεί από τη νέα εκκαθάριση καταβάλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Η διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στα αναδρομικά που αναφέρονται στο 2024. Εφόσον οι φορολογούμενοι ελέγχουν το φετινό ενημερωτικό εισαγωγικό και δουν ότι εκεί φαίνεται διακριτά ποσά τα οποία αναφέρονται άλλα προηγούμενα, οφείλουν επίσης να μπουν εκ νέου στην εφαρμογή ελέγξουν αν υπάρχει ενεργή η σχετική επιλογή για κάθε έτος.

Η δυνατότητα αυτή αφορά κυρίως όσους έχουν ήδη υποβάλει τη φετινή δήλωση, αλλά ενδέχεται να μην έχουν αντιληφθεί ότι στο ηλεκτρονικό αρχείο εισοδημάτων υπάρχου αναδρομικά προηγούμενων χρήσεων.

Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι με τη συγκεκριμένη διαδικασία, τα ποσά παρουσιάζονται προσυμπληρωμένα και δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση στοιχείων των υπολοίπων του Ε1.

Για άλλες αλλαγές ή διορθώσεις, απαιτείται ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση. Στις περιπτώσεις βάσης δικαστικών μέτρων προσοχής, καθώς οι τυχόν τόκοι επιμερίζονται και δηλώνονται με το έτος είσπραξης, στους αντίστοιχους κωδικούς δήλωσης φόρου εισοδήματος κάθε έτους.

Παράλληλα, «τρέχουν» και οι φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογικών επεκτείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η πληρωμή της α΄δόσης επιτρέπεται έως το τέλος Ιουλίου. Για όσους επιλέγουν εφάπαξ εξόφληση του φόρου, εξακολουθεί να ισχύει η κλιμακωτή έκπτωση.

