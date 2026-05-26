«Πιθανός ο δανεισμός του Βαγιαννίδη της Σπόρτινγκ»
Ανοικτό το ενδεχόμενο δανεισμού του Γιώργου Βαγιαννίδη από τη Σπόρτινγκ, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Πορτογαλία.
Όλα ανοιχτά παραμένουν στο ποδοσφαιρικό μέλλον του Γιώργου Βαγιαννίδη, με δημοσίευμα στην Πορτογαλία να ασχολείται με τον Έλληνα διεθνή μπακ.
Συγκεκριμένα, η A BOLA αποκαλύπτει πως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας σκέφτεται το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει δανεικό, προκειμένου να «αποκτήσει αγωνιστική εμπειρία και, τελικά, να επιστρέψει σε διαφορετική κατάσταση ωριμότητας».
Τι λένε στην Πορτογαλία για τον Βαγιαννίδη και τη Σπόρτινγκ
«Ο 24χρονος Γιώργος Βαγιαννίδης απέχει πολύ από το να δικαιολογήσει τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ που κατέβαλε η Σπόρτινγκ στον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του τη σεζόν 2025/26 και, σύμφωνα με την A BOLA , η πιθανότητα ο Έλληνας να δοθεί δανεικός την επόμενη σεζόν για να αποκτήσει αγωνιστική εμπειρία και, τελικά, να επιστρέψει σε διαφορετική κατάσταση ωριμότητας και έτοιμος να ανταποκριθεί περισσότερο στις προσδοκίες που έχουν τεθεί γι’ αυτόν είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι» και συμπληρώνει:
«Με τη σεζόν να έχει μόλις ολοκληρωθεί για την Σπόρτινγκ, η διοίκηση του συλλόγου κατανοεί ότι ο Έλληνας παίκτης έχει κάποιες ικανότητες που μπορούν να αναπτυχθούν. Αλλά ενώ αυτό ισχύει, είναι επίσης αλήθεια ότι η πρώτη επιλογή για τη θέση του δεξιού μπακ είναι ο Ισπανός Ιβάν Φρεσνέντα , ο οποίος έχει κάποια χρηματιστηριακή αξία στην Αγγλία , αλλά η αποχώρηση του οποίου θα μπορούσε να εμποδιστεί από το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο τέλος της σεζόν, το οποίο τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης».
