Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Χρήστος Τζόλης ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μια σπουδαία σεζόν για τον ίδιο, καθώς εκτός από την καταλυτική συμβολή του στην κατάκτηση του βελγικού πρωταθλήματος από την Κλαμπ Μπριζ, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της λίγκας για τη σεζόν 2025-26!

Αναμφίβολα μια σπουδαία διάκριση για τον Έλληνα διεθνή επιθετικό, η οποία προέκυψε μέσω της ψηφοφορίας στην οποία μετείχαν προπονητές και ποδοσφαιριστές των ομάδων της λίγκας…

Σε δηλώσεις που έκανε ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αρχικά ρωτήθηκε για την εμπειρία του να πετάξει με ελικόπτερο στην Αμβέρσα από το Μπριζ, προκειμένου να βρεθεί στην τελετή που διοργάνωσε η Pro League για την βράβευση των κορυφαίων.

Στην αρχική ερώτηση τί ήταν πιο τρελό; Οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τίτλου ή η πτήση με το ελικόπτερο, ο Τζόλης απάντησε αυθόρμητα: «Λίγο και από τα δύο. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα σε ελικόπτερο. Στην αρχή φοβήθηκα λίγο, αλλά μετά διασκεδάσαμε πολύ με τα παιδιά».

Εν συνεχεία και μετά την αποθέωσή του κατά την παραλαβή του βραβείου του στο Χρηματιστήριο της Αμβέρσας όπου και φιλοξενήθηκε η λαμπερή εκδήλωση, παραδέχθηκε: «Από ομιλίες δεν ξέρω και πολλά. Είμαι ποδοσφαιριστής και ξέρω μόνο πώς να αποδίδω στο γήπεδο, όχι πώς να μιλάω σε μια γεμάτη αίθουσα».

Όσο για το ότι κέρδισε το βραβείο του MVP, όχι όμως και το «Χρυσό Παπούτσι» (το βραβείο του πρώτου σκόρερ, το οποίο κέρδισε ο Τρεσόλντι) ο Τζόλης απάντησε: «Για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι καλύτερο τρόπαιο. Το να σε ψηφίζουν οι συμπαίκτες σου, αλλά και οι αντίπαλοι προπονητές και παίκτες, σημαίνει πολλά. Εκτιμώ απίστευτα το ότι με θεωρούν τον καλύτερο παίκτη αυτής της σεζόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρω το επόμενο Χρυσό Παπούτσι. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, μεταξύ άλλων και με τον θρύλο της Μπριζ, Χανς Βανάκεν. Θα το δούμε τον Ιανουάριο. Πρώτα θα απολαύσω αυτό το τρόπαιο. «Αυτή ήταν η καλύτερη ατομική σεζόν της καριέρας μου και πήραμε το δεύτερο αστέρι με την Κλαμπ Μπριζ. Τι άλλο να ζητήσω;»

Επίσης ο Έλληνας ποδοσφαιριστής της Μπριζ ρωτήθηκε και για τον μέλλον του καθώς υπάρχουν φήμες για ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες του εξωτερικού για εκείνον και κυρίως από Αγγλία και Γερμανία: «Εκεί σίγουρα κυκλοφορούν καλύτεροι παίκτες από μένα. Στην Premier League και στην Bundesliga το επίπεδο είναι σαφώς κατά πολύ υψηλότερο».

Τέλος ερωτηθείς να αποκαλύψει την μεταγραφή των ονείρων του ο Χρήστος Τζόλης απάντησε: «…η Μπαρτσελόνα, αλλά ξέρω ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Η Μπάρτσα δεν πρόκειται να αγοράσει εξτρέμ από την Κλαμπ Μπριζ. Είναι και παραμένει ένα παιδικό όνειρο».