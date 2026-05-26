Με Ελ Κααμπί η αποστολή του Μαρόκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο (pic+vid)

Στις τελικές επιλογές του Μοχάμεντ Ουαμπί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, που πέτυχε δύο γκολ στο σημερινό φιλικό του Μαρόκου με το Μπουρουντί, βρίσκεται στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μοχάμεντ Ουαμπί για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναχί.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, με τον στράικερ του Ολυμπιακού να έχει 34 τέρματα σε 69 συμμετοχές με το εθνόσημο.

Υπενθυμίζουμε ότι το Μαρόκο βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τη Βραζιλία, την οποία θα αντιμετωπίσει στις 14 Ιουνίου (01:00 ώρα Ελλάδας), την Σκωτία (20/6, 01:00) και Αϊτή (26/6, 01:00), έχοντας πολλές πιθανότητες να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

أسود الأطلس جاهزون لكأس العالم 🌍🏆 🚨 The Atlas Lions are ready for the World Cup 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/BsJoHXNTWF — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 26, 2026

Πριν ταξιδέψει στις ΗΠΑ, η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα δώσει δύο ακόμα φιλικά: Με την Μαδαγασκάρη στις 2 Ιουνίου και με τη Νορβηγία στις 7 Ιουνίου.

Η ανάρτηση για την αποστολή του Μαρόκου:

اللائحة النهائية لمنتخبنا الوطني المشاركة في كأس العالم 2026 🌍🏆 🚨 Here is our National Team’s final squad list for the FIFA World Cup 2026! Let the adventure begin 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ZKAzdUkblR — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 26, 2026

Αναλυτικά η αποστολή του Μαρόκου:

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Καζουί (Μπερκάν), Αχμέντ Ρεντά Τανγκαουτί (Αγκφάρ)

Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζραουί (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ανάς Σαλαχαντίν (PSV), Γιουσέφ Μπελαμάρι (Αλ Αχλί), Ασράφ Χακίμι (Παρί), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Γκενκ), Τσαντί Ριάντ (Κρίσταλ Πάλας), Ναγιέφ Αγκέρ (Μαρσέιγ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Μέχελεν)

Μέσοι: Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ), Νέιλ Ελ Αιναουί (Ρόμα), Σοφιάν Άμραμπατ (Μπέτις), Αζεντίν Ουναχί (Ζιρόνα), Μπιλάλ Ελ Κχανούς (Στουτγάρδη), Ισμαέλ Σαϊμπάρι (PSV)

Επιθετικοί: Αμπντεσαμπάντ Εζαλζουλί (Μπέτις), Τσεμσντίν Ταλμπί (Σάντερλαντ), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ Αΐν), Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Μπραχίμ Ντίαθ (Ρεάλ), Γιασίν Γκεσίμ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Αμαϊμουνί (Άιντραχτ)