26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη
Επικαιρότητα 26 Μαΐου 2026, 13:33

«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

«Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις», τονίζει ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, από κοινού με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Ενέργειας του κόμματος, Φραγκίσκο Παρασύρη, αναφορικά με τις κυβερνητικές εξηγήσεις για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, «διαβάσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την απάντηση του ΥΠΕΝ στη χθεσινή μας ανακοίνωση και εκπλαγήκαμε: μη έχοντας πειστική δικαιολογία για την αποχώρηση από τη Δυτική Κρήτη, το υπουργείο επέλεξε να μιλήσει για μια εντελώς διαφορετική περιοχή, το Βορειοδυτικό Ιόνιο, και για μια άλλη κοινοπραξία, με διαφορετική σύνθεση, διαφορετικές συμβατικές υποχρεώσεις και, πιθανώς, διαφορετικό τρόπο λήψης αποφάσεων».

Υπογραμμίζεται, άλλωστε, πως προκαλεί «εντύπωση ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται ‘ψήφος εμπιστοσύνης’ στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα, απλή ‘διαχείριση χαρτοφυλακίου’, παρά τη δεδομένη γεωπολιτική συγκυρία, με τις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες να αναζητούν νέες περιοχές εκτός Περσικού Κόλπου».

«Άλλο εταιρική δράση, άλλο κρατική πολιτική»

«Μήπως όμως το ΥΠΕΝ, που προσπαθεί να μας κάνει μάθημα, συγχέει βασικές έννοιες εταιρικής δράσης και κρατικής πολιτικής;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας πως «ο ίδιος ο πρωθυπουργός (7/11/2022) διαβεβαίωνε ότι οι έρευνες δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης θα συνέβαλλαν στην ενεργειακή ασφάλεια χώρας και Ευρώπης», ενώ «τον Φεβρουάριο του 2023, ο τότε υπουργός Ενέργειας δήλωνε για τις περιοχές της Κρήτης ότι ‘στόχος μας είναι να έχουμε την πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση εντός του 2025’».

«Σήμερα όλα αυτά ξεχάστηκαν», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «απλή ‘διαχείριση χαρτοφυλακίου’ ήταν, όπως προφανώς και η πριν λίγα χρόνια αποχώρηση των κολοσσών Total και Repsol, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας» και προσθέτει πως «όσο για το περί ‘πολύ σημαντικής δαπάνης’ των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών, γνωρίζει άραγε το ΥΠΕΝ ότι τα κόστη αυτά είναι πολύ μικρά συγκριτικά με το κόστος των ερευνητικών γεωτρήσεων και, φυσικά, με τους συνολικούς ετήσιους προϋπολογισμούς τέτοιων εταιρειών για έρευνα και ανάπτυξη νέων περιοχών;».

Παράλληλα, τονίζει πως πως «εντύπωση προκαλεί επίσης η δήλωση ότι η ΕΔΕΥΕΠ αναλαμβάνει τώρα να ‘αξιολογήσει τις δυνατότητες’ εκτέλεσης τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών. Αυτό όμως αντιβαίνει στη βασική φιλοσοφία λειτουργίας τόσο της ΕΔΕΥΕΠ όσο και του συστήματος των παραχωρήσεων» και αναρωτιέται: «Αν η κυβέρνηση επιλέγει πλέον να αναλάβει η ΕΔΕΥΕΠ τις κατά τη γνώμη της τρομακτικά δαπανηρές αυτές έρευνες, που ισχυρίζεται ότι δυσκολεύεται να εκτελέσει ο παγκόσμιος κολοσσός ExxonMobil, γιατί δεν το πράττει μέσω της HELLENiQ Energy, της οποίας το Δημόσιο είναι σημαντικός μέτοχος και η οποία ήδη είναι εταίρος των κοινοπραξιών; Συμμετείχε άραγε το Δημόσιο, μέσω των εκπροσώπων του, στις σχετικές αποφάσεις της εταιρείας;».

«Ας αναλογιστούν στο ΥΠΕΝ τι δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ σε διάστημα τριών ετών»

«Χρειάστηκε η δική μας ερώτηση για να μπει το ΥΠΕΝ στον κόπο να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, έστω και αν η ανακοίνωσή του δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα από όσα επιχειρεί να απαντήσει. Ας μη συγχέουν τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες, τις οποίες οι ίδιοι υπηρετούν κατά κόρον, με την υπεύθυνη στάση προάσπισης των εθνικών συμφερόντων, την οποία το ΠΑΣΟΚ έχει έμπρακτα και διαχρονικά επιδείξει», σημειώνει χαρακτηριστικά, συστήνοντας στους υπεύθυνους του ΥΠΕΝ να «φροντίσουν να μελετήσουν προσεκτικά τα δεδομένα, τους θεσμούς, τα γεγονότα και την πολιτική σημασία της αγοράς υδρογονανθράκων» και καλώντας τους να «αναλογιστούν τι δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ σε διάστημα περίπου τριών ετών και ας το συγκρίνουν με τα αποτελέσματα της δικής τους επταετίας, προτού επιχειρήσουν να κρυφτούν πίσω από τους χρόνους και τη λειτουργία της αγοράς υδρογονανθράκων».

Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Επικαιρότητα 26.05.26

Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική 25.05.26

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
Επικαιρότητα 22.05.26

«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

«Θάβουν» την εξεταστική για τις υποκλοπές με την πλειοψηφία των «151» – Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα καταγγέλλει η Αντιπολίτευση
Επικαιρότητα 22.05.26

Να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών και να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 όπως ζητούσε η αντιπολίτευση αποφάσισε η Βουλή.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Ζητά την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα κεφάλαια για να προχωρήσει σε συμφωνία
Το τελευταίο εμπόδιο 26.05.26

Αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από ιρανικά κεφάλαια ζητά η Τεχεράνη για να προχωρήσει η συμφωνία - Τα μισά μπροστά

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση του μισού ποσού πριν την υπογραφή της συμφωνίας και του υπολοίπου μετά τις 60 ημέρες όταν και θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για μόνιμο τερματισμό του πολέμου

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Κιλκίς: Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της
Ελλάδα 26.05.26

Η ανήλικη κατέθεσε στις Αρχές του Κιλκίας ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της και, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ψεύτικη, επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή

Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία
On Field 26.05.26

Ο «Μπαρτζωκισμός» ζει, βασιλεύει και οδηγεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό εκ του ασφαλούς. Και όλα όσα ζούσαν στο μυαλό του προπονητή του, τώρα είναι στην... μπασκετική εξουσία.

Φιόγκοι, τολμηρές εμφανίσεις και παραβάσεις των κανόνων – Η τελετή λήξης στο κόκκινο χαλί των Καννών
Στιλιστικός ανεμοστρόβιλος 26.05.26

Καθώς η La Croisette των Καννών έκλεισε για άλλη μια χρονιά, ας ρίξουμε μια ματιά στις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Επικαιρότητα 26.05.26

Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

Τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, σύμφωνα με τους Βρετανούς γιατρούς
Κόσμος 26.05.26

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει ξεκινήσει διαβούλευση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media, περιλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης της χρήσης τους από παιδιά κάτω των 16 ετών

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

