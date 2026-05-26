Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα

Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Επικαιρότητα 26 Μαΐου 2026, 21:28

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα που φιλοδοξεί να προσφέρει ένα νέο όραμα στους πολίτες, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο.

Όπως σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός η διακήρυξη αυτή θα είναι «η δική μας πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα, μια πυξίδα προς ένα νέο όραμα και ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα».

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις που θα περιλαμβάνει αυτή η Διακήρυξη, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή».

«Με τη σημερινή μας Διακήρυξη απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους 7 βασικές Δεσμεύσεις» σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Πρώτον: Δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια

«Για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, για αξιοπρεπείς μισθούς, για στήριξη του κόσμου της εργασίας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, για την Συμπερίληψη και την Ισότητα, για ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, για πλήρη ισότητα φύλων και κατοχύρωση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+, για μια μεταναστευτική πολιτική που εγγυάται τόσο την ασφάλεια των συνόρων όσο και την ανθρωπιστική υποδοχή και ισότιμη συμπερίληψη προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας» τόνισε.

Δεύτερον: Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες

«Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος, για λογοδοσία παντού ισχυροποιώντας τους θεσμούς που προστατεύουν τα δικαιώματα κάθε πολίτη, για ένα Κράτος εγγύησης της ασφάλειας των βασικών αγαθών και των δικαιωμάτων των πολιτών» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Τρίτον: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας

«Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση, για καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη, για φορολογική δικαιοσύνη και μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας, για σύγχρονους χρηματοδοτικούς θεσμούς και κανόνες στις τράπεζες» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Τέταρτον: Δεσμευόμαστε για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία

«Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός, για αξιοπρεπείς αμοιβές σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους και καθηγητές, για προσιτή οικονομικά στέγη στα νέα ζευγάρια, για να έχουν θέση σε παιδικούς σταθμούς όλα τα παιδιά της χώρας, για δωρεάν οργανωμένη φροντίδα υπερηλίκων με χρόνια νοσήματα, για δικαίωμα όλων στον Πολιτισμό και στήριξη των ανθρώπων της τέχνης και της δημιουργίας» υπογράμμισε από το Θησείο ο κ. Τσίπρας.

Πέμπτον: Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων

«Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, για δίκαιη πρόσβαση όλων στα βασικά αγαθά για τη ζωή: Το νερό, την τροφή, την ενέργεια, για Δίκαιη Μετάβαση στην Πράσινη οικονομία, για Ενεργειακή Δημοκρατία αντί της Ενεργειακής Ολιγαρχίας» πρόσθεσε μιλώντας ενώπιον χιλιάδων κόσμου.

Έκτον: Δεσμευόμαστε για ψηφιακή Δημοκρατία και κυριαρχία

«Για εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας, για ισχυρό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων και κυβερνοασφάλεια, για τεχνολογία, καινοτομία, και αξιοποίηση δεδομένων στην υπηρεσία και της κοινωνίας» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας.

Έβδομον: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης

«Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, για μια Ελλάδα που προασπίζει την κυριαρχία της και πρωταγωνιστεί σε πρωτοβουλίες ειρήνης και ασφάλειας κάνοντας ξανά το όνομα της στον κόσμο συνώνυμο της Ειρήνης, της Ελευθερίας της Δημοκρατίας» κατέληξε αναλύοντας τις δεσμεύσεις του νέου κόμματος.

«Με αυτές τις αξίες απευθυνόμαστε σήμερα σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, γιατί η δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη πραγματώνεται μόνο με δημοκρατία» συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ
Επικαιρότητα 26.05.26

Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ

Πόλεμος ανακοινώσεων για τα σενάρια συγκυβέρνησης της Αριστεράς με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη.

Επικαιρότητα 26.05.26

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες

Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

Επικαιρότητα 26.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη

«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική 25.05.26

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πολιτική 25.05.26

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Πολιτική 24.05.26

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Νέα ανάρτηση 24.05.26

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Επικαιρότητα 23.05.26

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Πολιτική 23.05.26

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Επικαιρότητα 22.05.26

Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Επικαιρότητα 22.05.26

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης

«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

Δημοσκόπηση 26.05.26

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Ελλάδα 26.05.26

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Τεχνολογία 26.05.26

Τα ψεύτικα emails που στοχεύουν στην παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ., λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

On Field 26.05.26

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον

Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Ελλάδα 26.05.26

Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Τσίπρας από Θησείο 26.05.26 Upd: 21:43

Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία - Η ΕΛ.Α.Σ. «αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο»

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ), το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε στο Θησείο. Με μπλε και κόκκινα πανιά το ταξίδι ξεκίνησε με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

