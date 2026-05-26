Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Culture Live 26 Μαΐου 2026, 20:40

«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Πώς δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα της μόδας, η Ιζαμπέλα Μπλόου και ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ίδιας της βιομηχανίας της μόδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, η συντάκτρια μόδας και ο σχεδιαστής ήταν αχώριστοι –μέντορας και δάσκαλος αυτή, μαθητής και υπόσχεση αυτός, δυο «εραστές χωρίς σεξ»- αλλά η σχέση τους ήταν κάθε άλλο παρά λαμπερή.

Λίγοι μπορούν να συγκριθούν με την επιρροή της Ιζαμπέλα Μπλόου στον κόσμο της μόδας. Η Βρετανίδα συντάκτρια μόδας και πολυτάλαντη δημιουργική δύναμη διέθετε μια σχεδόν υπερφυσική ικανότητα να εντοπίζει ανερχόμενα ταλέντα και να ανανεώνει ό,τι παλιό και ξεπερασμένο: κάτω από το άγγιγμα του μαγικού ραβδιού της, το ντεμοντέ γινόταν φρέσκο.

Τραγικό ατύχημα

Η Μπλόου, η μεγαλύτερη κόρη της Έβελιν Ντελβς Μπρόουτον, γεννήθηκε στην βρετανική αριστοκρατία το 1958. Μεγάλωσε στο Hilles House, ένα αρχοντικό στο Gloucestershire, αλλά παρά το ειδυλλιακό περιβάλλον, είχε μια ταραχώδη ανατροφή.

Σχεδόν έχασε την επαφή με τη μητέρα της μετά το διαζύγιο των γονιών της, ενώ ο πατέρας της σπατάλησε την οικογενειακή περιουσία, αναγκάζοντας την οικογένεια να εγκαταλείψει το Hilles House και να μετακομίσει σε ένα ταπεινό εξοχικό σπίτι στην ίδια περιοχή.

Ίσως το πιο σημαντικό γεγονός που διαμόρφωσε την προσωπικότητα της Μπλόου ήταν ο θάνατος του μικρότερου αδελφού της, ο οποίος πέθανε υπό την επίβλεψή της όταν ήταν παιδί, ένα τραγικό ατύχημα που είχε μόνιμη επίδραση στην ψυχική της υγεία.

Βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Η Μπλόου, όμως, ήταν μια δημιουργική δύναμη. Το 1979, παραποίησε τα αποτελέσματα των Α-levels της για να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Νέα Υόρκη, έγινε βοηθός της Άννα Γουίντουρ, όταν έγινε αντιληπτή η ικανότητά της να αναγνωρίζει την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα.

Συνέχισε ανακαλύπτοντας τα μοντέλα Στέλα Τέναντ και ΣόφιΝταλ καθώς και τον σχεδιαστή καπέλων και αξεσουάρ Φίλιπ Τρέισι, αλλά ήταν η σχέση της με τον αείμνηστο Λι Αλεξάντερ ΜακΚουίν που διαμόρφωσε την καριέρα και τη δημόσια εικόνα της.

Η σκάουτερ συνάντησε τυχαία τον ΜακΚουίν στην παρουσίαση της μεταπτυχιακής του εργασίας το 1992 και, αφού βομβάρδισε τη μητέρα του με τηλεφωνήματα, έγινε μέντοράς του και έμπιστη φίλη του, μια ανεπίσημη προστάτιδα του ταλέντου του, επενδύοντας χρήματα σε αυτόν.

«Αν είσαι όμορφη, δεν χρειάζεσαι ρούχα. Αν είσαι άσχημη όπως εγώ, είσαι σαν ένα σπίτι χωρίς θεμέλια, χρειάζεσαι κάτι για να σε στηρίξει»

Εκκεντρικότητα και ταλέντο

Η Μπλόου είχε επίσης καθοριστική επίδραση στον κόσμο των εκδόσεων, ανανεώνοντας τότε συντηρητικά περιοδικά όπως τη Βρετανική και Αμερικανική Vogue, το The Sunday Times Style και το Tatler, χάρη στις πρωτοποριακές της ιδέες και τους φημισμένους φιλόδοξους προϋπολογισμούς της (που μερικές φορές οδηγούσαν σε καταστροφή).

Είναι εξίσου γνωστή για την εκκεντρικότητά της όσο και για το ταλέντο της. Σπάνια φωτογραφιζόταν χωρίς ένα από τα δημιουργήματα του Τρέισι στο κεφάλι της, και έχει μείνει στην ιστορία ότι είπε: «Αν είσαι όμορφη, δεν χρειάζεσαι ρούχα. Αν είσαι άσχημη όπως εγώ, είσαι σαν ένα σπίτι χωρίς θεμέλια, χρειάζεσαι κάτι για να σε στηρίξει».

Το κόλπο της

Στη Νέα Υόρκη, η Μπλόου έγινε δεκτή στον κύκλο του Ζαν Μισέλ Μπασκιά και του Άντι Γουόρχολ και έγινε διάσημη στη νυχτερινή ζωή για το χαρακτηριστικό της κόλπο στα πάρτι: το στριπτίζ.

Όμως η ιδιαιτερότητα της Μπλόου δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα της δημιουργικής της ενέργειας -τα ακραία της σκαμπανεβάσματα οφείλονταν στην εξουθενωτική συναισθηματική αναταραχή που τελικά θα της στοίχιζε τη ζωή.

Όσον αφορά την ψυχική της υγεία, η μόδα ήταν ταυτόχρονα καταφύγιο και καταλύτης: βρισκόταν στα καλύτερά της όταν δημιουργούσε, αλλά οι πτώσεις της προκαλούνταν από τις αλλεπάλληλες απολύσεις, το τέλος των δημιουργικών συνεργασιών και τη διαβόητα ασταθή φύση της εργασίας στον κλάδο της μόδας.

Η Μπλόου αυτοκτόνησε σε ηλικία 48 ετών τον Μάιο του 2007, αλλά η κληρονομιά της διαμόρφωσε τη μόδα για πάντα.

«Έφερνε ένα ρούχο σε μια σακούλα σκουπιδιών» είπε η Μπλόου το 2005, «το κοίταζα, και μετά ερχόταν μαζί μου σε ένα ΑΤΜ»

Στο σήμερα (ξανά)

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Ιζαμπέλα Μπλόου και τον Αλεξάντερ ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές φιλίες της βρετανικής μόδας

Η ταινία «Wild Bird», σε σκηνοθεσία του Άντριου Χέιγκ (ο άνθρωπος πίσω από το All of Us Strangers) απεικονίζει ένα οδικό ταξίδι μεταξύ του σχεδιαστή και της μέντοράς του

Ο Τόβι, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει στο Capote vs. The Swans και έχει εμφανιστεί στις παραστάσεις Angels and America και Who’s Afraid of Virginia Woolf?, έχει γράψει το σενάριο της ταινίας μικρού μήκους, η οποία φαντάζεται ένα υποθετικό οδικό ταξίδι μεταξύ της Μπλόου και του ΜακΚουίν, των οποίων η φιλία διαλύθηκε μετά την ανάδειξη του ΜακΚουίν σε επικεφαλής σχεδιαστή του οίκου Givenchy.

Γοητευτικός

Η Ολίβια Κόλμαν είναι γνωστή για τους ρόλους της ως Βασίλισσα Άννα στην ταινία, Η Ευνοούμενη του Γιώργου Λάνθιμου και ως Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στη σειρά The Crown.

«Πάντα με γοήτευε ο ΜακΚουίν, η καλλιτεχνική του δεξιοτεχνία και η προσωπικότητά του τόσο πάνω όσο και εκτός πασαρέλας, ενώ ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόταν υπήρξε αστείρευτη πηγή έμπνευσης» δήλωσε ο Τόβι στο Variety.

«Ως ηθοποιός, είναι ένας άνθρωπος που πάντα ήθελα να ενσαρκώσω, και ως σεναριογράφος, είναι ένας χαρακτήρας που λαχταρούσα να κατανοήσω σε βάθος».

«Η φιλία μεταξύ της Ιζαμπέλα και του Λι είναι υπέροχα τραγική και ατελείωτα συναρπαστική. Είναι τιμή μου να μιλάω για έναν από τους ήρωές μου, και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για την ομάδα που συγκροτήσαμε για να δώσουμε ζωή σε αυτή την ιστορία».

Οικονομική ενίσχυση

Οι δύο μορφές της μόδας, όπως ήδη είπαμε, ανέπτυξαν μια μακροχρόνια σχέση αφού η Μπλόου αγόρασε τη συλλογή αποφοίτησης του ΜακΚουίν, Jack the Ripper Stalks his Victims, για 5.000 λίρες το 1992.

«Έφερνε ένα ρούχο σε μια σακούλα σκουπιδιών» είπε η Μπλόου το 2005, «το κοίταζα, και μετά ερχόταν μαζί μου σε ένα ΑΤΜ». Στη συνέχεια, φιλοξενούσε τον ΜακΚουίν στο Hills, το σπίτι της στα Cotswolds, μαζί με μοντέλα όπως η Στέλα Τέναντ και η Σοφί Νταλ, τις οποίες η Μπλόου ανακάλυψε σε έναν δρόμο στο Kensington.

Δεν είναι, ωστόσο, η μόνη ταινία που αφηγείται την ιστορία της θρυλικής Ιζαμπέλα Μπλοου. Η ταινία «The Queen of Fashion», σε σκηνοθεσία του Άλεξ Μαρξ, ανακοίνωσε τον Μάιο του 2024 ότι πρωταγωνίστρια θα είναι η υποψήφια για Όσκαρ Άντρεα Ράιζμπορο.

Η ηθοποιός θα ενσαρκώσει τη Μπλόου, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «η απόλυτη σκάουτερ ταλέντων στον κόσμο της μόδας» μαζί με μια πλειάδα Βρετανών ηθοποιών – ο Φιον Ο’Σέι θα υποδυθεί τον καπελά κολλητό της, Φίλιπ Τρέισι, ο οποίος αποκαλούσε τη Μπλόου «αρχηγό» της σκηνής της μόδας του Λονδίνου στη δεκαετία του ’90.

Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν αυτοκτόνηε κι αυτός στις 11 Φεβρουαρίου του 2010.

