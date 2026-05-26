Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream
Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Stories 26 Μαΐου 2026, 23:30

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Τομ Χάρντι, 48, θα μπορούσε να είναι ένας άσπιλος σταρ. Ωστόσο οι δαίμονες του παρελθόντος του Βρετανού δεν έχουν εξορκιστεί, ακόμη και κάτω από «καθαρτικούς» προβολείς μιας καριέρας που έχει εκτιμηθεί από κοινό και κριτικούς.

Η διαδρομή του βέβαια έχει προοιωνίσει πολλά. Ο Χάρντι ήταν ένας παραβατικός έφηβος, με συλλήψεις για κλοπές, αποβολές από ιδιωτικά σχολεία και έναν εφιαλτικό εθισμό στο κρακ και το αλκοόλ που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή -του κόστισε απλά ένα γάμο.

Το διαβόητο ταπεραμέντο του, που στο παρελθόν είχε τρομοκρατήσει μέχρι και τη Σαρλίζ Θερόν, φαίνεται πως λειτούργησε ξανά ως καταλύτης στην πρόσφατη, μάλλον σοκαριστική απόλυσή του από τη σειρά του Γκάι Ρίτσι MobLand μετά από τσακωμούς και μια φημολογούμενη βεντέτα με την ντίβα της παραγωγής Έλεν Μίρεν.

Μεγαλώνοντας σε ένα μεσοαστικό σπίτι γεμάτο βιβλία, ο Τομ Χάρντι εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα εξαιρετικά σκληρό νιάτο

Η καριέρα του Τομ Χάρντι ισορροπούσε πάντα σε λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ιδιοφυΐα και την απόλυτη καταστροφή.

Η πρόσφατη αποπομπή του από το αστυνομικό δράμα MobLand, όπου υποδυόταν τον Χάρι Ντα Σούζα δίπλα στον Πιρς Μπρόσναν και τη Μίρεν, βέβαια δεν εξέπληξε όσους γνωρίζουν καλά την πορεία του.

Οι αναφορές για έναν Χάρντι που «περπατούσε στο πλατό σαν βασιλιάς», καθυστερούσε συστηματικά, απαιτούσε αλλαγές στο σενάριο και προκαλούσε την οργή της πειθαρχημένης, 80χρονης Μίρεν, θύμισαν σε πολλούς τις παλιές, σκοτεινές μέρες του Λονδρέζου σταρ.

«Η Μίρεν είναι ολοένα και πιο απογοητευμένη από τον τον Τομ και τη συμπεριφορά του. Η Dame Μίρεν ενοχλείται από την ασυνέπεια, είναι εξαιρετική επαγγελματίας και πειθαρχημένη. Το attitude και η αργοπορία του τη δυσαρεστούν» είχε πει πρόσωπο από την παραγωγή του επιτυχημένου τηλεοπτικού crime drama.

«H Μίρεν περιμένει κάτι καλύτερο από τους συνεργάτες της. Έχει υψηλό επίπεδο, είναι 80 ετών. Τα έχει δει όλα. Το συνεργείο των παρασκηνίων τα παρακολουθεί όλα, η Μίρεν δεν απολαμβάνει τις σκηνές μαζί του. Όλα έχουν γίνει αρκετά προσωπικά μεταξύ τους. Νιώθει σαν ο Τομ να την εκνευρίζει. Είναι πολύ, πολύ αλαζόνας» πρόσθεσε.

Μέχρι τα 16 του είχε εθιστεί στο αλκοόλ και το κρακ. «Θα πουλούσα και τη μητέρα μου για μια δόση» είχε εξομολογηθεί

Μια άλλη πηγή λέει ότι ο Τομ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την 44χρονη ηθοποιό του Peaky Blinders, Σάρλοτ Ράιλι, είναι οξύθυμος στα γυρίσματα.

«Έχω υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο μέχρι τώρα, η κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου μου στην πλάτη έχει τραυματιστεί. Έχω και ισχιαλγία. Και έχω αυτό… ίσως είναι πελματιαία απονευρωσίτιδα; Από πού έγινε αυτό αυτό; Και γιατί; Γιατί;! Τράβηξα και τον τένοντα στο ισχίο μου. Όλα καταρρέουν τώρα και δεν πρόκειται να βελτιωθούν» είχε πει ο ίδιος στο Esquire UK.

Ο Χάρντι πρόδωσε τους πάντες γράφει η Daily Mail. Για έναν άνθρωπο από ένα υπόβαθρο που περιγράφει ως «οδυνηρά μεσοαστικό», η ιστορία του είναι γεμάτη σκοτάδι.

Ο Τομ Χάρντι γεννήθηκε στο Ιστ Σιν, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, και ήταν το μοναχοπαίδι του κωμικού και μυθιστοριογράφου Έντουαρντ Χάρντι, που σπούδασε στο Κέιμπριτζ, και της καλλιτέχνιδας συζύγου του Άννας.

Ο ηθοποιός είπε ότι το σπίτι ήταν γεμάτο βιβλία και μουσική, με πολλά δώρα και διακοπές στο εξωτερικό – καθώς και μια ακριβή ιδιωτική εκπαίδευση.

«Μεγάλωσα συνηθίζοντας να έχω την απόλυτη, αμέριστη προσοχή από τη μητέρα μου», είπε στην Daily Mail. «Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα. Ήμουν λίγο άτακτο αγόρι όταν ήμουν μικρός. Όχι, επιτρέψτε μου να το διορθώσω: ήμουν πολύ άτακτο αγόρι!»

Όταν ήταν 11 ετών, ένας αστυνομικός που επισκέφτηκε το σχολείο του τον προειδοποίησε για τους κινδύνους των εισπνεόμενων ουσιών. Η αντίδρασή του ήταν, λέει, αντελώς αντίθετη από αυτό που θα περίμενε κανείς. «Σκέφτηκα, μπαμ – τώρα ξέρω πώς θα την ακούσω» θυμάται.

Ο Τομ άρχισε να πίνει και γρήγορα εθίστηκε στο αλκοόλ και το κρακ μέχρι την ηλικία των 13 ετών.

Λίγα χρόνια αργότερα, αποβλήθηκε από το οικοτροφείο του, το Reed’s, στο Σάρεϊ, για κλοπή. Μέχρι την ηλικία των 16 ετών, ο Τομ ήταν μια σκιά του εαυτού του, εθισμένος σε ουσίες, ποτό και κοκαΐνη. Είχε συνεχώς προβλήματα με την αστυνομία και μάλιστα συνελήφθη για βόλτα με αυτοκίνητο.

«Θα πουλούσα και τη μητέρα μου για μια δόση» είχε εξομολογηθεί.

Το ποτό και τα ναρκωτικά συνέβαλαν στη διάλυση του γάμου του με τη Σάρα Γουόρντ που κατέρρευσε -όπως και ο ίδιος.

Ο εθισμός συνέχισε να τον βασανίζει και έφτασε στο αποκορύφωμά του το 2003 όταν βρέθηκε να κείτεται σε μια λίμνη αίματος και εμετού στο Σόχο, στο κεντρικό Λονδίνο, αφού κατέρρευσε από υπερβολική χρήση κρακ.

«Έπρεπε να χάσω κάτι», είπε στο Hello! «Μερικές φορές πρέπει να χάσεις κάτι που αξίζει περισσότερο για σένα από το ποτό σου».

Με τη βοήθεια των γονιών του, ο Χάρντι μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης και έκανε ψυχοθεραπεία.

Καθαρός και νηφάλιος πια ο Χάρντι θέλησε να ξαναγράψει το κεφάλαιο της ζωής του. Εξασφάλισε αρκετούς τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς ρόλους και ίδρυσε τη δική του ομάδα ρεπερτορίου, τη Shotgun Theatre.

«Ήθελα ο πατέρας μου να είναι περήφανος για μένα και άρχισα να ασχολούμαι με την υποκριτική επειδή δεν υπήρχε τίποτα άλλο που μπορούσα να κάνω και σε αυτήν βρήκα μια φιλόξενη όαση, την αγαπώ και μαθαίνω κάθε μέρα μέσα από αυτή» είχε πει όντας πια καθαρός, με τον δρόμο της παραβατικότητας πίσω του.

Το 2003 βρέθηκε αναίσθητος μέσα σε μια λίμνη αίματος και εμετού στο Soho, μετά από κρακ και πολύ, πολύ ποτό

Ωστόσο, αν και τα ναρκωτικά φαίνεται να είναι πλέον ένα παρελθοντικό κεφάλαιο στην πολυτάραχη ζωή του Βρετανού, οι δαίμονες μοιάζει να μην τον έχουν εγκαταλείψει.

Ο Χάρντι παραμένει ένας ατίθασος ακόμη και στα σετ των μεγάλων παραγωγών που επενδύουν εκατομμύρια στο όνομα του.

Η Μίρεν δεν είναι η πρώτη που συγκρούεται μαζί του. Το 2015, στα γυρίσματα του Mad Max: Fury Road, η Σαρλίζ Θερόν είχε εμπλακεί σε έναν άγριο δημόσιο καυγά μαζί του εξαιτίας της πολύωρης καθυστέρησής του, φτάνοντας στο σημείο να ζητήσει απόμια γυναίκα παραγωγό να βρίσκεται συνεχώς δίπλα της για να την προστατεύσει. Η Θερόν ήταν «τρομοκρατημένη από την επιθετική του στάση».

«Γαμημ%%νο τσογλάνι» είχε πει η πρωταγωνίστρια της ταινίας, μετά τις επίμονες καθυστερήσεις του που την έκαναν να να περιμένει ώρες στο πλατό.

Η Σαρλίζ είχε επίσης μια γυναίκα παραγωγό να είναι μαζί της ανά πάσα στιγμή ως «προστασία», καθώς «φοβόταν από την επιθετική συμπεριφορά του Χάρντι», σύμφωνα με το βιβλίο του Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road.

«Γαμημ%%νο τσογλάνι» είχε πει η συμπρωταγωνίστρια του στο Mad Max, Σαρλίζ Θερόν. Η Θερόν είχε ζητήσει από την παραγωγή «προστασία από την ακραία επιθετική συμπεριφορά του»

Αναφερόμενος στην ένταση, ο Τομ παραδέχτηκε πως έφταιγε. «Εκ των υστέρων, καταλαβαίνω πως είχε ξεπεράσει τα όρια μου με διάφορους τρόπος. Η πίεση ήταν συντριπτική, και για δύο μας».

«Αυτό που χρειαζόταν [η Θερόν] ήταν ένας καλύτερος, ίσως πιο έμπειρος συνεργάτης από μένα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Θα ήθελα να πιστεύω ότι τώρα που είμαι μεγαλύτερος και πιο άσχημος, θα μπορούσα να ανταποκριθώ σε αυτή την περίσταση».

«Αυτό που χρειαζόταν η Σαρλίζ ήταν ένας καλύτερος, ίσως πιο έμπειρος συνεργάτης. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα που μεγάλωσα και άσχημανα, θα μπορούσα να ανταπεξέλθω καλύτερα».

Όπως φαίνεται όμως από το ρεπορτάζ του Puck και του Daily Mail, ο Χάρντι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εγωισμό του ούτε στο MobLand, οδηγώντας τον παραγωγό Τζεζ Μπάτεργουορθ στα πρόθυρα της παραίτησης και το Paramount+ στην απόφαση να «κόψει» τον πρωταγωνιστή της σειράς ενόψει της τρίτης σεζόν.

Με το σώμα του ταλαιπωρημένο από τραυματισμούς (δύο χειρουργεία στο γόνατο, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, ισχιαλγία) και την επαγγελματική του φήμη να δέχεται ακόμα ένα πλήγμα, ο Τομ Χάρντι καλείται να αποδείξει για ακόμα μια φορά αν μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες των δικών του επιλογών.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

inWellness
inTown
Culture Live
«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άλλος κυνηγός επικηρυγμένων 26.05.26

Ο άνθρωπος πίσω από τη στολή του Mandalorian - Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα

Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 26.05.26

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

Σύνταξη
Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Culture Live 26.05.26

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο
«Απέχεις» 25.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον
«Η Ολίβια άντεξε» 25.05.26

Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον

O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης
Η δραπεύτηση 25.05.26

Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων
A new hope? 25.05.26

Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων αλλά στη Disney δεν πανηγυρίζουν

Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες
Παγίδα 24.05.26

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες

«Έχω υποδυθεί πολλούς κακούς. Μου αρέσουν και τα δύο. Πιστεύω ότι και τα δύο είναι σημαντικά στοιχεία του κινηματογράφου», δήλωσε ο Νίκολας Κέιτζ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»
Ύμνος Παγκοσμίου Κυπέλλου 24.05.26

Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»

Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι μεταξύ των αστέρων της μπάλας που εμφανίζονται στο επίσημο βιντεοκλίπ του ύμνου του Μουντιάλ 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί
Stop-motion 24.05.26

Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε
Η επιστροφή 23.05.26

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε

Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson
Μπάσκετ 26.05.26

Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson

Ο Άρης Betsson εξακολουθεί να παίζει σε «στενό» μαρκάρισμα τον Βασίλη Σπανούλη προκειμένου ο Έλληνας τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Τι προσφέρει ο «Αυτοκράτορας» στον 44χρονο τεχνικό.

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώνεται η πραγματική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»
ΕΛΣΤΑΤ 26.05.26

Κατεβάζει ταχύτητες η ιδιωτική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το α' τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια διχασμένη αγορά, με τα σούπερ μάρκετ να θριαμβεύουν και τις μικρές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να κρατηθούν στα πόδια τους

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία
Κόσμος 26.05.26

Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία

Με τα αμερικανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «αρκετούς νεκρούς» από σοβαρό δυστύχημα σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Το είχαν σκάσει από τη φυλακή
Ελλάδα 26.05.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Το είχαν σκάσει από τη φυλακή

Πρόκειται για δύο 17χρονους κι έναν 15χρονο - Υπάλληλος του καταστήματος κράτησης φέρεται να αναγνώρισε από το βίντεο της ληστείας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, έναν από τους δράστες και ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές.

Σύνταξη
Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη
Επικαιρότητα 26.05.26

Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης

Σύνταξη
Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Δημοσκόπηση 26.05.26

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Ελλάδα 26.05.26

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Σύνταξη
Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 26.05.26

Τα ψεύτικα emails που στοχεύουν στην παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Σύνταξη
Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ., λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

Σύνταξη
«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
On Field 26.05.26

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον

Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 26.05.26

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies