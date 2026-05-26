Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»

Ο Τομ Χάρντι, 48, θα μπορούσε να είναι ένας άσπιλος σταρ. Ωστόσο οι δαίμονες του παρελθόντος του Βρετανού δεν έχουν εξορκιστεί, ακόμη και κάτω από «καθαρτικούς» προβολείς μιας καριέρας που έχει εκτιμηθεί από κοινό και κριτικούς.

Η διαδρομή του βέβαια έχει προοιωνίσει πολλά. Ο Χάρντι ήταν ένας παραβατικός έφηβος, με συλλήψεις για κλοπές, αποβολές από ιδιωτικά σχολεία και έναν εφιαλτικό εθισμό στο κρακ και το αλκοόλ που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή -του κόστισε απλά ένα γάμο.

Το διαβόητο ταπεραμέντο του, που στο παρελθόν είχε τρομοκρατήσει μέχρι και τη Σαρλίζ Θερόν, φαίνεται πως λειτούργησε ξανά ως καταλύτης στην πρόσφατη, μάλλον σοκαριστική απόλυσή του από τη σειρά του Γκάι Ρίτσι MobLand μετά από τσακωμούς και μια φημολογούμενη βεντέτα με την ντίβα της παραγωγής Έλεν Μίρεν.

Μεγαλώνοντας σε ένα μεσοαστικό σπίτι γεμάτο βιβλία, ο Τομ Χάρντι εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα εξαιρετικά σκληρό νιάτο

Η καριέρα του Τομ Χάρντι ισορροπούσε πάντα σε λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ιδιοφυΐα και την απόλυτη καταστροφή.

Η πρόσφατη αποπομπή του από το αστυνομικό δράμα MobLand, όπου υποδυόταν τον Χάρι Ντα Σούζα δίπλα στον Πιρς Μπρόσναν και τη Μίρεν, βέβαια δεν εξέπληξε όσους γνωρίζουν καλά την πορεία του.

Οι αναφορές για έναν Χάρντι που «περπατούσε στο πλατό σαν βασιλιάς», καθυστερούσε συστηματικά, απαιτούσε αλλαγές στο σενάριο και προκαλούσε την οργή της πειθαρχημένης, 80χρονης Μίρεν, θύμισαν σε πολλούς τις παλιές, σκοτεινές μέρες του Λονδρέζου σταρ.

«Η Μίρεν είναι ολοένα και πιο απογοητευμένη από τον τον Τομ και τη συμπεριφορά του. Η Dame Μίρεν ενοχλείται από την ασυνέπεια, είναι εξαιρετική επαγγελματίας και πειθαρχημένη. Το attitude και η αργοπορία του τη δυσαρεστούν» είχε πει πρόσωπο από την παραγωγή του επιτυχημένου τηλεοπτικού crime drama.

«H Μίρεν περιμένει κάτι καλύτερο από τους συνεργάτες της. Έχει υψηλό επίπεδο, είναι 80 ετών. Τα έχει δει όλα. Το συνεργείο των παρασκηνίων τα παρακολουθεί όλα, η Μίρεν δεν απολαμβάνει τις σκηνές μαζί του. Όλα έχουν γίνει αρκετά προσωπικά μεταξύ τους. Νιώθει σαν ο Τομ να την εκνευρίζει. Είναι πολύ, πολύ αλαζόνας» πρόσθεσε.

Μέχρι τα 16 του είχε εθιστεί στο αλκοόλ και το κρακ. «Θα πουλούσα και τη μητέρα μου για μια δόση» είχε εξομολογηθεί

Μια άλλη πηγή λέει ότι ο Τομ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την 44χρονη ηθοποιό του Peaky Blinders, Σάρλοτ Ράιλι, είναι οξύθυμος στα γυρίσματα.

«Έχω υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο μέχρι τώρα, η κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου μου στην πλάτη έχει τραυματιστεί. Έχω και ισχιαλγία. Και έχω αυτό… ίσως είναι πελματιαία απονευρωσίτιδα; Από πού έγινε αυτό αυτό; Και γιατί; Γιατί;! Τράβηξα και τον τένοντα στο ισχίο μου. Όλα καταρρέουν τώρα και δεν πρόκειται να βελτιωθούν» είχε πει ο ίδιος στο Esquire UK.

Ο Χάρντι πρόδωσε τους πάντες γράφει η Daily Mail. Για έναν άνθρωπο από ένα υπόβαθρο που περιγράφει ως «οδυνηρά μεσοαστικό», η ιστορία του είναι γεμάτη σκοτάδι.

Ο Τομ Χάρντι γεννήθηκε στο Ιστ Σιν, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, και ήταν το μοναχοπαίδι του κωμικού και μυθιστοριογράφου Έντουαρντ Χάρντι, που σπούδασε στο Κέιμπριτζ, και της καλλιτέχνιδας συζύγου του Άννας.

Ο ηθοποιός είπε ότι το σπίτι ήταν γεμάτο βιβλία και μουσική, με πολλά δώρα και διακοπές στο εξωτερικό – καθώς και μια ακριβή ιδιωτική εκπαίδευση.

«Μεγάλωσα συνηθίζοντας να έχω την απόλυτη, αμέριστη προσοχή από τη μητέρα μου», είπε στην Daily Mail. «Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα. Ήμουν λίγο άτακτο αγόρι όταν ήμουν μικρός. Όχι, επιτρέψτε μου να το διορθώσω: ήμουν πολύ άτακτο αγόρι!»

Όταν ήταν 11 ετών, ένας αστυνομικός που επισκέφτηκε το σχολείο του τον προειδοποίησε για τους κινδύνους των εισπνεόμενων ουσιών. Η αντίδρασή του ήταν, λέει, αντελώς αντίθετη από αυτό που θα περίμενε κανείς. «Σκέφτηκα, μπαμ – τώρα ξέρω πώς θα την ακούσω» θυμάται.

Ο Τομ άρχισε να πίνει και γρήγορα εθίστηκε στο αλκοόλ και το κρακ μέχρι την ηλικία των 13 ετών.

Λίγα χρόνια αργότερα, αποβλήθηκε από το οικοτροφείο του, το Reed’s, στο Σάρεϊ, για κλοπή. Μέχρι την ηλικία των 16 ετών, ο Τομ ήταν μια σκιά του εαυτού του, εθισμένος σε ουσίες, ποτό και κοκαΐνη. Είχε συνεχώς προβλήματα με την αστυνομία και μάλιστα συνελήφθη για βόλτα με αυτοκίνητο.

«Θα πουλούσα και τη μητέρα μου για μια δόση» είχε εξομολογηθεί.

Το ποτό και τα ναρκωτικά συνέβαλαν στη διάλυση του γάμου του με τη Σάρα Γουόρντ που κατέρρευσε -όπως και ο ίδιος.

Ο εθισμός συνέχισε να τον βασανίζει και έφτασε στο αποκορύφωμά του το 2003 όταν βρέθηκε να κείτεται σε μια λίμνη αίματος και εμετού στο Σόχο, στο κεντρικό Λονδίνο, αφού κατέρρευσε από υπερβολική χρήση κρακ.

«Έπρεπε να χάσω κάτι», είπε στο Hello! «Μερικές φορές πρέπει να χάσεις κάτι που αξίζει περισσότερο για σένα από το ποτό σου».

Με τη βοήθεια των γονιών του, ο Χάρντι μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης και έκανε ψυχοθεραπεία.

Καθαρός και νηφάλιος πια ο Χάρντι θέλησε να ξαναγράψει το κεφάλαιο της ζωής του. Εξασφάλισε αρκετούς τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς ρόλους και ίδρυσε τη δική του ομάδα ρεπερτορίου, τη Shotgun Theatre.

«Ήθελα ο πατέρας μου να είναι περήφανος για μένα και άρχισα να ασχολούμαι με την υποκριτική επειδή δεν υπήρχε τίποτα άλλο που μπορούσα να κάνω και σε αυτήν βρήκα μια φιλόξενη όαση, την αγαπώ και μαθαίνω κάθε μέρα μέσα από αυτή» είχε πει όντας πια καθαρός, με τον δρόμο της παραβατικότητας πίσω του.

Ωστόσο, αν και τα ναρκωτικά φαίνεται να είναι πλέον ένα παρελθοντικό κεφάλαιο στην πολυτάραχη ζωή του Βρετανού, οι δαίμονες μοιάζει να μην τον έχουν εγκαταλείψει.

Ο Χάρντι παραμένει ένας ατίθασος ακόμη και στα σετ των μεγάλων παραγωγών που επενδύουν εκατομμύρια στο όνομα του.

Η Μίρεν δεν είναι η πρώτη που συγκρούεται μαζί του. Το 2015, στα γυρίσματα του Mad Max: Fury Road, η Σαρλίζ Θερόν είχε εμπλακεί σε έναν άγριο δημόσιο καυγά μαζί του εξαιτίας της πολύωρης καθυστέρησής του, φτάνοντας στο σημείο να ζητήσει απόμια γυναίκα παραγωγό να βρίσκεται συνεχώς δίπλα της για να την προστατεύσει. Η Θερόν ήταν «τρομοκρατημένη από την επιθετική του στάση».

«Γαμημ%%νο τσογλάνι» είχε πει η πρωταγωνίστρια της ταινίας, μετά τις επίμονες καθυστερήσεις του που την έκαναν να να περιμένει ώρες στο πλατό.

Η Σαρλίζ είχε επίσης μια γυναίκα παραγωγό να είναι μαζί της ανά πάσα στιγμή ως «προστασία», καθώς «φοβόταν από την επιθετική συμπεριφορά του Χάρντι», σύμφωνα με το βιβλίο του Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road.

Αναφερόμενος στην ένταση, ο Τομ παραδέχτηκε πως έφταιγε. «Εκ των υστέρων, καταλαβαίνω πως είχε ξεπεράσει τα όρια μου με διάφορους τρόπος. Η πίεση ήταν συντριπτική, και για δύο μας».

«Αυτό που χρειαζόταν [η Θερόν] ήταν ένας καλύτερος, ίσως πιο έμπειρος συνεργάτης από μένα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Θα ήθελα να πιστεύω ότι τώρα που είμαι μεγαλύτερος και πιο άσχημος, θα μπορούσα να ανταποκριθώ σε αυτή την περίσταση».

Όπως φαίνεται όμως από το ρεπορτάζ του Puck και του Daily Mail, ο Χάρντι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εγωισμό του ούτε στο MobLand, οδηγώντας τον παραγωγό Τζεζ Μπάτεργουορθ στα πρόθυρα της παραίτησης και το Paramount+ στην απόφαση να «κόψει» τον πρωταγωνιστή της σειράς ενόψει της τρίτης σεζόν.

Με το σώμα του ταλαιπωρημένο από τραυματισμούς (δύο χειρουργεία στο γόνατο, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, ισχιαλγία) και την επαγγελματική του φήμη να δέχεται ακόμα ένα πλήγμα, ο Τομ Χάρντι καλείται να αποδείξει για ακόμα μια φορά αν μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες των δικών του επιλογών.