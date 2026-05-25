Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα playoffs της Stoiximan Greek Basketball League, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ, ενώ από την άλλη, ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι ΑΕΚ – Άρης.

Η σειρά των Κιτρινόμαυρων με τους Θεσσαλονικείς είναι στο 1-1 και οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν απόψε στα Άνω Λιόσια (19:00), με το νικητή να παίρνει την πρόκριση για την τελική 4άδα της Stoiximan Greek Basketball League.

Σήμερα, ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των τελικών. Ο πρώτος θα γίνει την Τετάρτη 3 Ιουνίου και θα αρχίσει στις 21:00, ενώ ο δεύτερος είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 5 Ιουνίου και πάλι στις 21:00. Ο τρίτος στις 8/6 (21:00), εάν χρειαστεί τέταρτος στις 10/6 (21:00) και αν χρειαστεί πέμπτος στις 13/6 (18:00).

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο και έχει το απόλυτο πλεονέκτημα στα playoffs και κατ’ επέκταση στους τελικούς.

Οι τελικοί της GBL

Game 1: Τετάρτη 3 Ιουνίου (21:00)

Game 2: Παρασκευή 5 Ιουνίου (21:00)

Game 3: Δευτέρα 8 Ιουνίου (21:00)

Game 4: Τετάρτη 10 Ιουνίου (21:00 – αν χρειαστεί)

Game 5: Σάββατο 13 Ιουνίου (18:00 – αν χρειαστεί)

* Υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής, κυρίως όσον αφορά τις ώρες των τζάμπολ