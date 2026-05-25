Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια

25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
Μπάσκετ 25 Μαΐου 2026, 18:05

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Από το βράδυ της Κυριακής (24/5) ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας της ιστορίας του, έχοντας επιστρέψει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά από 13 χρόνια.

Και τα προηγούμενα χρόνια κατάφερε να έχει μια συνεπή παρουσία στα Final Four, όμως κάτι του έλειπε και δεν κατάφερε να πάρει το βαρύτιμο τρόπαιο. Στο Final Four 2026 όμως τα είχε όλα και το πήρε! Και καλή ομάδα και μεγάλο μπάτζετ και «βαθύ» ρόστερ, και χαρακτήρα/αυτοπεποίθηση επέδειξε.

Γενικότερα ο Ολυμπιακός και σαν ομάδα και σαν οργανισμός διαχειρίστηκε την κάθε λεπτομέρεια της φετινής σεζόν ψύχραιμα, σωστά και εν τέλει αποτελεσματικά.

Ειδικότερα τώρα για το Final Four της Αθήνας, πρώτα από όλα διαχειρίστηκε τον χαρακτήρα του φαβορί τον οποίο ο ίδιος δικαίως εξασφάλισε με την απόδοσή του όλη τη χρονιά. Κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχειριστείς. Έτσι ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τη Euroleague μετά από πρωτιά στη regular season,  λύνοντας μια «κατάρα» πολλών ετών στη Euroleague.

Επιπλέον από τη στιγμή που έλειπε ο οικοδεσπότης Παναθηναϊκός το «Πρέπει» για τον Μπαρτζώκα και τους παίκτες του έγινε ακόμη μεγαλύτερο.

Δεύτερον ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το γεγονός του να παίζεις στην έδρα του «αιωνίου» αντιπάλου σου που επίσης δεν είναι εύκολο έστω κι αν παίζεις στη χώρα σου. Η αρνητική ενέργεια και αύρα που μπορεί να έχει το ΟΑΚΑ για τον Ολυμπιακό, ή το ΣΕΦ για τον Παναθηναϊκό (ή αντιστοίχως ο Αρης με τον ΠΑΟΚ) μπορεί να επηρεάσει μια ομάδα. Οι ερυθρόλευκοι όμως δεν επηρεάστηκαν γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν φροντίσει να κερδίσουν αρκετές φορές τους «πράσινους» μέσα στο σπίτι τους και έτσι σε συνδυασμό με την μαζική και πολυπληθή στήριξη που είχαν από τον κόσμο τους δημιούργησε θετικές συνθήκες προς τους ίδιους.

Τρίτον διαχειρίστηκε τα νεκρά διαστήματά του και είχε αρκετά τόσο στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε όσο και στον τελικό με τη Ρεάλ. Με τους Τούρκους, όποτε εκείνοι μείωναν, κάποιος ερυθρόλευκος έβγαινε «μπροστά» και απαντούσε διατηρώντας ένα μεγάλο προβάδισμα ως το τέλος. Με τη Ρεάλ  που ήταν ένα πολύ πιο δύσκολο ματς ήταν διαφορετικά. Οι Μαδριλένοι ξέφυγαν στο πρώτο ημίχρονο με διψήφιο αριθμό πόντων με τους Χολ, Γουόρντ, Πίτερς και Φουρνιέ να γυρίζουν την κατάσταση.

Αργότερα στα κρίσιμα σημεία πολύτιμο ρόλο έπαιξε ένας παίκτης που τα προηγούμενα Final Four δεν του είχαν «βγει» όπως θα ήθελε και εκείνος και Ολυμπιακός. Ο λόγος για τον Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού έδειχνε κομμάτι αγχωμένος όμως στο τέλος και με τη Ρεάλ να ετοιμάζεται να «αρπάξει» το τρόπαιο από τα χέρια των Πειραιωτών. Κάπως έτσι ο Βούλγαρος φόργουορντ τελείωσε με 12 πόντους, με τους περισσότερους να είναι σε καίρια χρονικά σημεία του ματς.

Τέταρτον ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύθηκε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό την υπεροχή του στους ψηλούς, αν και θα μπορούσε να το κάνει και περισσότερο. Σε κάποια σημεία που η Ρεάλ θα μπορούσε να έχει ξεφύγει παρέμεινε κοντά ή προσπερνούσε στο σκορ, ανανεώνοντας επιθέσεις από επιθετικά ριμπάουντ. Δώδεκα επιθετικά ο απολογισμός για την ομάδα του Μπαρτζώκα, μόλις 7 για εκείνη του Σκαριόλο, η οποία στον ημιτελικό με τη Βαλένθια είχε σαρώσει με 19.

Επίσης ο πρωταθλητής Ευρώπης εκτέλεσε 27 βολές, έναντι 18 των Ισπανών, φθείροντας με φάουλ το «κοντό» από τους τραυματισμούς, ρόστερ των αντιπάλων του.

Για το τέλος αφήνουμε τον παράγοντα τύχη που και αυτός χρειάζεται για μια μεγάλη επιτυχία. Βλέπετε σε προηγούμενα Final Four ο Ολυμπιακός δεν την είχε μαζί του στα σουτ των Μίτσιτς και Γιουλ, ενώ τώρα του «έκλεισε» το μάτι, καθώς η Ρεάλ αστόχησε σε μερικά αμαρκάριστα τρίποντα, με αποκορύφωμα εκείνο του Φελίζ στα 13” (88-85 το σκορ), από το οποίο θα μπορούσε να στείλει το ματς στην παράταση.

Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός κατέκτησε δικαίως την Ευρωλίγκα με όλα όσα παρουσίασε σε ολόκληρη τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

ΥΓ: Θα μπορούσε κάποιος να πει πως αν η Ρεάλ είχε στη διάθεσή της τους Ταβάρες και Γκαρούμπα τα πράγματα να ήταν διαφορετικά όσον αφορά τον τελικό νικητή. Από την άλλη όμως η απουσία τους έδωσε την ευκαιρία στην ισπανική ομάδα να παίξει πιο γρήγορα και ένα πιο «ανοικτό» μπάσκετ και να αναδειχθεί σε καταλυτική μορφή ο Τρέι Λάιλς (24π.), «χτυπώντας» κυρίως από μακριά.

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%

Μπάσκετ 25.05.26

Ρολάν Γκαρός: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη – Χτυπάει «κόκκινο» ο υδράργυρος στο Παρίσι!

Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια
Αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη μετά τις ισχυρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Έπειτα από τη διακοπή ενός μηνός που πραγματοποιήθηκε για να σημειωθούν όλες οι αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με αποτέλεσμα ο κύριος χώρος διεξαγωγής να μεγαλώνει.

Ένοχος για κατάχρηση πόρων του κόμματος SNPΟ δήλωσε ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού της Σκωτίας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει τον Απρίλιο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

Οι Αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού. - Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη του Ρολάν Γκαρός την Τρίτη (26/5), η οποία θα είναι μία από τις θερμότερες ημέρες Μαΐου που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες στο Παρίσι.

Τέσσερις νεαροί παρέσυραν και τραυμάτισαν με το ΙΧ που επέβαιναν το θύμα ενώ επέστρεφε σπίτι της - Νωρίτερα της είχαν επιτεθεί με ύβρις ενώ πέταξαν εναντίον της αυγά και άλλα αντικείμενα

Μία σημαντική πρωτοβουλία ανοικτή στο κοινό, με ομιλητές διεθνούς κύρους και επίκεντρο τις εξελίξεις στις τεχνολογίες αιχμής που διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας και της ιατρικής

«Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά» - Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν με τις Συμφωνίες του Αβραάμ - Ζητά από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να ανοίξουν τον δρόμο

Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Οι δύο εμπλεκόμενοι γονείς της 3χρονης βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

