Στην εντατική μετά από τροχαίο ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου (vid)

Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Μάριος Οικονόμου ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα και υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τον 33χρονο πρώην ποδοσφαιριστή να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο στη οδό Μακρυγιάννη, που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τον 33χρονο να μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από το ασθενοφόρο που έφτασε άμεσα στο σημείο.

Ο δρόμος που έγινε η σύγκρουση χαρακτηρίζεται από κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς ως πολύ επικίνδυνος και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί σοβαρά τροχαία περιστατικά. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ζητήσει επανειλημμένα παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αλλά δεν έχουν εισακουστεί από τους αρμόδιους φορείς.

Η ΑΕΚ στο πλευρό της οικογένειας του Μάριου Οικονόμου

Η κατάσταση του Μάριου Οικονόμου είναι κρίσιμη, με την ΑΕΚ να επιβεβαιώνει τη δυσάρεστη είδηση και να δηλώνει στο πλευρό του πρώην παίκτη της, αλλά και στην οικογένειά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 33χρονος έχει γεννηθεί στα Ιωάννινα, ενώ είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024, όταν αποχώρησε από τον Παναιτωλικό.

Εκτός από την ΑΕΚ και την ομάδα του Αγρινίου, έχει αγωνιστεί επίσης σε Μπολόνια, Κοπεγχάγη, ΠΑΣ Γιάννινα, ΣΠΑΛ, Μπάρι και Κάλιαρι, ενώ ήταν έξι φορές διεθνής την Εθνική Ελλάδας.