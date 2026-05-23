Ολυμπιακός – Ρεάλ: Αυτοί είναι οι διαιτητές του τελικού της Euroleague

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν στον μεγάλο τελικό της Euroleague στο «Telekom Center» της Αθήνας, το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00).

Οι δύο ομάδες είναι πανέτοιμες για να διεκδικήσουν την επιστροφή τους στην κορυφή της Ευρώπης, ενώ παράλληλα έγιναν γνωστοί και οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο κορυφαίους συλλόγους της φετινής σεζόν στη Γηραιά Ήπειρο.

Ο λόγος για τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς. Ο πρώτος βρέθηκε στον ημιτελικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ενώ οι άλλοι δύο ήταν στον άλλον ημιτελικό ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια.