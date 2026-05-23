Ο Μπρούνο Φερνάντες αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της σεζόν στην Premier League
Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι ο πολυτιμότερος παίκτης για τη σεζόν 2025/2026 στην Premier League.
- «Σαρώνει» η επιδημία Έμπολα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης
- Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη τον Απρίλιο – Τι συνέβη στην Ελλάδα
- Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος
- Σφοδρή αντιπαράθεση για τις υποκλοπές - Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της Εξεταστικής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η τελευταία… στροφή της Premier League έφτασε, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ολοκληρώνει την φετινή σεζόν στην τρίτη θέση και έχοντας εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην League Phase του επόμενου Champions League. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής χρονιάς στους «κόκκινους διαβόλους» δεν είναι άλλος από τον Μπρούνο Φερνάντες, που έχει κάνει μυθική χρονιά και είναι ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας με διαφορά.
Ο Πορτογάλος έκανε μία καταπληκτική και ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό της σεζόν… πετούσε φωτιές. Στην φετινή Premier League σκόραρε οκτώ φορές, ενώ μοίρασε και 20 ασίστ σε 34 συμμετοχές.
Ποιους προσπέρασε ο Μπρούνο Φερνάντες για το βραβείο
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπρούνο Φερνάντες χρειάζεται μόλις μία τελική πάσα για να σπάσει το ρεκόρ του Αγγλικού πρωταθλήματος στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Ο Φερνάντες άφησε πίσω τους παίκτες όπως ο Νταβίντ Ράγια, ο Γκάμπριελ και ο Ντέκλαν Ράις, που πήραν το πρωτάθλημα με την Άρσεναλ, οι Έρλινγκ Χάαλαντ και Αντουάν Σεμένιο της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και τους Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (Νότιγχαμ Φόρεστ) και Ιγκόρ Τιάγκο (Μπρέντφορντ).
- Εθνικός – Ολυμπιακός 9-20: Πάρτι από τις Ερυθρόλευκες και πρόκριση στους τελικούς
- Ο Μπρούνο Φερνάντες αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της σεζόν στην Premier League
- Τι είπε ο Ραζνάτοβιτς για το μέλλον του Σπανούλη
- Mundo Deportivo: «Ο Μοντέρο έχει επιλέξει Ολυμπιακό, δεν ανανεώνει στη Βαλένθια»
- Οι φοβερές δηλώσεις του Μπαρτζώκα για τον Φουρνιέ (vid)
- Πλησιάζει σε Νέστρουπ ο Παναθηναϊκός
- Σκαριόλο για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Δεν βρίσκεσαι κάθε χρόνο σε τελικό, πρέπει να δώσουμε το 100%»
- Παναθηναϊκός: Πέντε προπονητές σε 2,5 χρόνια με ένα μόνο Κύπελλο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις