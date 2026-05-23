Μιλουτίνοφ: «Να έχουμε την ίδια ενέργεια, με τη βοήθεια του κόσμου μας»
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αναφέρθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ τόνισε πως οι Ερυθρόλευκοι δεν πρέπει να αφήσουν τη Ρεάλ να επιβάλλει τον ρυθμό της.
Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό της Euroleague, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μιλά στη NOVA στο περιθώριο της προπόνησης των Ερυθρόλευκων.
Ο Σέρβος σέντερ τόνισε πως οι Πειραιώτες δεν πρέπει να αφήσουν τους «μερένγκες» να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, στάθηκε στο γεγονός πως οι Ισπανοί έχουν ξεμείνει από ψηλούς, ενώ αποθέωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού για την ατμόσφαιρα που δημιούργησε.
Οι δηλώσεις του Νίκολα Μιλουτίνοφ:
«Να έχουμε την ίδια ενέργεια, την ίδια επιθετικότητα και να κυριαρχήσουμε. Η Ρεάλ έχει την εμπειρία, την ποιότητα, ξέρει να παίζει τελικούς. Η δουλειά δεν έγινε, πνευματικά και σωματικά να είμαστε εκεί. Να παίξουμε το μπάσκετ μας».
Για την έλλειψη των σέντερ της Ρεάλ: «Θα είναι κάτι νέο, κάτι διαφορετικό, ίσως θα προσπαθήσουν να τρέξουν και να ανοίξουν το γήπεδο. Από την αρχή πρέπει να βγάλουμε ενέργεια και να επιβάλουμε τον ρυθμό μας και όχι να πάμε στον δικό τους».
Για την ατμόσφαιρα: «Ο κόσμος μας βοήθησε τρομερά στον ημιτελικό. Ήταν η πιο έντονη ατμόσφαιρα από τότε που έχω έρθει στον Ολυμπιακό. Με τη δύναμή τους, που αύριο θα είναι μεγαλύτερη».
