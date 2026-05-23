Εθνικός – Ολυμπιακός 9-20: Πάρτι από τις Ερυθρόλευκες και πρόκριση στους τελικούς

Το εισιτήριο για τους τελικούς των playoffs του πρωταθλήματος «σφράγισε» η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, το Σάββατο (23/5) το μεσημέρι. Στον δεύτερο ημιτελικό των playoffs της Water Polo League, με πρώτη σκόρερ την Πλευρίτου, με πέντε γκολ (τέσσερα η Σάντα, τέσσερα η Τριχά), οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν με 20-9 τον Εθνικό, ως φιλοξενούμενες στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, έκαναν το 2-0 στη σειρά και προκρίθηκαν στη φάση των τελικών.

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού στρέφουν την προσοχή τους στους τελικούς του πρωταθλήματος, με αντίπαλο τον ΝΟ Βουλιαγμένης, με πρώτη «μάχη» στο κολυμβητήριο του Πειραιά, την Τετάρτη (27/5).

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ (1-0), όμως ανέβασε «στροφές» και προηγήθηκε με 4-1, με τέρματα των Πλευρίτου (4:55, 3:17), Σάντα (4:28) και Αντριους (3:50), ενώ «έκλεισε» την πρώτη περίοδο με 5-2, με σκόρερ την Τριχά στην παίκτρια παραπάνω (0:18). Οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποίησαν φανταστική δεύτερη περίοδο, αφού με επί μέρους σκορ 8-0 και γκολ της Πλευρίτου (0:13), ολοκλήρωσαν το ημίχρονο μπροστά με +11 (2-13).

Στο τρίτο οκτάλεπτο, τα κορίτσια του Θρύλου χαλάρωσαν στην άμυνα και δέχθηκαν τέσσερα τέρματα, όμως σκόραραν άλλα τόσα (4-4), με την Σάντα (0:50) να «γράφει» 17-6. Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το προβάδισμά του και έφτασε στο τελικό 20-9, με γκολ της Κουρέτα (0:21).

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-8, 4-4, 3-3

Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραμπέτσου 2, Γαλανοπούλου, Οικονόμου, Μαμόγλου 2, Τσιμάρα, Χατζηκυριακάκη 1, Μπέτα, Σταυρίδου, Κανετίδου, Τσιούγκρη, Κοντογιάννη 1, Μπεκρή, Καραγιάννη 3, Κλαψιάνου

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 1, Σάντα 4, Τριχά 4, Άντριους 1, Σιούτη 1, Διρχαλίδου, Νίνου 1, Πλευρίτου 5, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Βαν Ντεν Ντόμπελστιν, Λαναρά, Δρακωτού