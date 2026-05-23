Diamond League Σιαμέν: Μεγάλη νίκη με άλμα στα 8.46 μ. για τον Τεντόγλου (vid)
Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν εντυπωσιακός στο meeting της Σιαμέν για το Diamond League – Ισοφάρισε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο
Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγλου στην Κίνα, στο Diamond League που έγινε στη Σιαμέν. Μάλιστα, ο Έλληνας πρωταθλητής ισοφάρισε την καλύτερη φετινή επίδοση στον πλανήτη, κάνοντας ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8.46μ.
Ο Έλληνας «χρυσός» Ολυμπιονίκης -το 2020 και το 2021- με την επίδοσή του έκανε δικό του το ρεκόρ μίτινγκ, που ήταν 8.18μ., και ανήκε από πέρσι στον Κινέζο αθλητή, Μινγκούν Τζανγκ. Δεύτερος τερμάτισε ο Τζαμαϊκανός, Γκέιλ με 8.32, ενώ την τριάδα έκλεισε ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ με 8.29μ.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τεντόγλου ισοφάρισε την όγδοη καλύτερη επίδοση της καριέρας του, την οποία σημείωσε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων της Μαδρίτης.
Τα αποτελέσματα του αγώνα
- Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – 8.46μ – ρεκόρ μίτινγκ
- Τατζέι Γκέιλ (Τζαμάικα) – 8.32μ
- Μποζιντάρ Σαραμπόιουκοβ (Βουλγαρία) – 8.29μ
- Μάτια Φουρλάνι (Ιταλία) – 8.28μ
- Ανβάρ Ανβάροβ (Ουζμπεκιστάν) – 8.01μ
- Γουέιν Πίνοκ (Τζαμάικα) – 7.93μ
- Χενγκ Σου (Κίνα) – 7.84μ
- Λίαμ Άντκοκ (Αυστραλία) – 7.76μ
- Σι Γιουχάο (Κίνα) – 7.70μ
- Μινγκκούν Ζανγκ (Κίνα) – 7.66μ
