Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση στο Telekom Center Athens και πλέον, το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο μετράει αντίστροφα για τον ημιτελικό κόντρα στη Βαλένθια (22/5, 21:00).

Οι Μαδριλένοι πραγματοποίησαν την προπόνησή τους χωρίς απρόοπτα και μάλιστα συμμετείχε και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Four, καθώς αποκτήθηκε μετά το πέρας του χρονικού ορόσημου για μεταγραφές στην Euroleague.

Ο Μάριο Χεζόνια, σε δηλώσεις που έκανε απάντησε με αρκετή δόση χιούμορ στον Φακούντο Καμπάτσο, σχετικά με το τελευταίο σουτ των Μαδριλένων και τον Σέρχιο Γιούλ.

«Όχι, θα την έδινε σε μένα. Είπε ψέματα! Εγώ θα πάρω το τελευταίο σουτ. Είναι ακόμα… επηρεασμένος με την παλιά σχολή της Ρεάλ και δεν καταλαβαίνει. Συγχωρήστε τον, έκανε λάθος. Ο Σέρχιο (Γιουλ) μου παραδίδει τα κλειδιά τώρα.

Είναι πάντα ξεχωριστό να είσαι εδώ. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και βλέπω γνώριμα πρόσωπα. Είναι κάτι διαφορετικό όμως τώρα, άλλη νοοτροπία. Πρέπει να δώσουμε το 200% για να πάρουμε το τρόπαιο», κατέληξε ο Κροάτης φόργουορντ.

Δείτε πλάνα από την προπόνηση της Ρεάλ