Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η κρίση των γυρισμάτων στην Καλιφόρνια δεν είναι πια μόνο πρόβλημα των στούντιο. Έχει γίνει πολιτικό ζήτημα πρώτης γραμμής. Η φυγή παραγωγών προς άλλες πολιτείες και χώρες πιέζει υποψηφίους για την πολιτειακή και τοπική εξουσία στις ΗΠΑ να πάρουν θέση, καθώς πίσω από κάθε ταινία ή σειρά που χάνεται δεν βρίσκονται μόνο μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας, συνδικάτα, μικρές επιχειρήσεις και ολόκληρες τοπικές οικονομίες.

Από τη λάμψη στην αγωνία για δουλειές

Όπως σημειώνει το Politico, η στροφή του Χόλιγουντ προς την πολιτική δεν γεννήθηκε από ιδεολογική πολυτέλεια, αλλά από ανάγκη. Η βιομηχανία του θεάματος έχει δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα: από το 2022 έως το 2024, η κομητεία του Λος Άντζελες έχασε περίπου 42.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο.

Το τέλος της εποχής των τεράστιων δαπανών της τηλεοπτικής έκρηξης, η πανδημία της Covid-19, οι δύο μεγάλες απεργίες του 2023 και τώρα ο φόβος μαζικών απολύσεων από την πιθανή εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance έναντι 111 δισ. δολαρίων έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα διαρκούς ανασφάλειας.

Η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο τη «βιομηχανία του θεάματος» με την κλασική έννοια. Αφορά εργαζομένους της μεσαίας τάξης, τεχνικούς, κομπάρσους, οδηγούς, μοντέρ, συνεργεία, ανθρώπους που ζουν από την παραγωγή χωρίς να εμφανίζονται ποτέ στο κόκκινο χαλί.

Η κρίση του Χόλιγουντ γίνεται κρίση της Καλιφόρνια

Η αναταραχή στον κλάδο συμπίπτει με την ευρύτερη κρίση ακρίβειας στην Καλιφόρνια, η οποία γίνεται ακόμη πιο έντονη σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες. Εκεί, το υψηλό κόστος ζωής πιέζει χιλιάδες εργαζομένους που δεν είναι ούτε σταρ ούτε επικεφαλής στούντιο.

Έτσι, το Χόλιγουντ λειτουργεί πλέον ως μικρογραφία ευρύτερων οικονομικών προβλημάτων στην Καλιφόρνια: υψηλό κόστος ζωής, απώλεια θέσεων εργασίας και αυξανόμενη ανησυχία για το μέλλον χιλιάδων εργαζομένων.

Η πολιτική και οικονομική σύμβουλος Κατ Κόνολι το περιγράφει χαρακτηριστικά: «Είναι μια οικονομική μηχανή και ο κόσμος το βλέπει πλέον έτσι. Δεν πρόκειται πια για λάμψη και γκλάμουρ, αλλά για θέσεις εργασίας της μεσαίας τάξης και των συνδικάτων που χάνονται. Το να σταματήσει η φυγή των παραγωγών από την πολιτεία είναι αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους», είπε. «Πάρα πολλοί άνθρωποι ψηφίζουν με τα πόδια τους και φεύγουν».

Οι παραγωγές ως εκλογικό διακύβευμα

Η περσινή απόφαση της Καλιφόρνια να αυξήσει τα κίνητρα… για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Αυτή η κίνηση δεν είχε μόνο οικονομική σημασία. Έδειξε στους ανθρώπους του Χόλιγουντ ότι μπορούν να κερδίσουν πολιτικές μάχες στο Σακραμέντο.

Ο πρώην βουλευτής της περιοχής του Λος Άντζελες, Μάικ Γκάτο, σημείωσε ότι τέτοιες επιδοτήσεις αποτελούν πλέον «προσδοκία» και δεν θεωρούνται πια «τολμηρές ή πρωτοποριακές».

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ενιαία. Παρότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, που θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία, έχει προσπαθήσει να προσφέρει οικονομική στήριξη στη βιομηχανία, και παρότι οι επίδοξοι διάδοχοί του υπόσχονται περισσότερη βοήθεια, ένα μέρος του κλάδου εμφανίζεται απαισιόδοξο.

Κάποιοι βλέπουν τα φορολογικά κίνητρα ως έναν αγώνα προς τα κάτω, όπου κάθε πολιτεία προσπαθεί να προσφέρει περισσότερα από την άλλη. Άλλοι θεωρούν ότι τα προβλήματα έχουν γίνει τόσο μεγάλα ώστε «η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να τα λύσει».

Το ερώτημα των φορολογικών κινήτρων

Ο παραγωγός Άνταμ Φράτο, γνωστός από σειρές όπως τα «Haven» και «Cleverman», εκτιμά ότι το υψηλό κόστος ζωής στην Καλιφόρνια ίσως είναι τόσο μεγάλο εμπόδιο ώστε τα κρατικά κίνητρα να μην αρκούν.

Κατά την άποψή του, η πολιτική γύρω από τα κίνητρα λειτουργεί και ως μήνυμα προς τους ψηφοφόρους και τα συνδικάτα.

«Προσπαθεί να συσπειρώσει τον κόσμο γύρω από τους εργαζομένους ενός σημαντικού και συμβολικού αμερικανικού εξαγώγιμου προϊόντος. Και αυτό είναι θεμιτό. Απλώς δεν πιστεύω ότι βγάζει νόημα οικονομικά».

Από τις αξίες στην επιβίωση

Η επισφαλής κατάσταση της βιομηχανίας αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο το Χόλιγουντ εμπλέκεται στην πολιτική. Οι εποχές όπου η πολιτική δράση του κλάδου ήταν κυρίως έκφραση αξιών ή κοινωνικών ευαισθησιών αρχίζουν να υποχωρούν.

Ο βουλευτής της πολιτειακής συνέλευσης Τζέσι Γκάμπριελ το έθεσε ωμά: το Χόλιγουντ δεν έχει πια την πολυτέλεια να αφιερώνει όλη του την πολιτική ενέργεια στο «ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο, τον Λευκό Οίκο και τις κοινωνικές υποθέσεις».

Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι του Χόλιγουντ

Ο Γκάμπριελ λέει ότι το θέμα ακούγεται όλο και περισσότερο στις συνομιλίες του με ψηφοφόρους. Και δεν προέρχεται μόνο από όσους εργάζονται άμεσα σε παραγωγές.

Μια παραγωγή που φεύγει από την Καλιφόρνια δεν αφήνει πίσω της μόνο άδεια πλατό. Αφήνει λιγότερη δουλειά για τεχνικούς, λιγότερο τζίρο για μικρές επιχειρήσεις και μικρότερη κίνηση σε ολόκληρη την τοπική οικονομία.

*Η κεντρική εικόνα έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία και δεν απεικονίζει πραγματικό γεγονός