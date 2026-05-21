21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Culture Live 21 Μαΐου 2026, 13:50

Γουίλεμ Νταφόε: «Δεν με έχει ενοχλήσει που δεν έχω λάβει Όσκαρ»

Ο Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Ελλάδα αυτές τις μέρες για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων» που γυρίστηκε στη χώρα μας.

Ο Γουίλεμ Νταφόε μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή του MEGA «Buongiorno» και τον Άρη Καβατζίκη, την Πέμπτη 21 Μαϊου.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με την Ελλάδα, η οποία ξεκινάει από τα παιδικά του χρόνια, καθώς μεγάλωσε με μία ελληνοαμερικανική οικογένεια.

Γουίλεμ Νταφόε: Η ξεχωριστή σχέση του με την Ελλάδα

«Όταν ήμουν παιδί στο Midwest στο Wisconsin, μεγάλωσα με μια ελληνοαμερικάνικη οικογένεια, και ξέρω ότι είναι κάτι διαφορετικό, αλλά και οι δύο γονείς γεννήθηκαν στην Ελλάδα.

Είχαν πολλά παραδοσιακά πράγματα για τη μουσική και το πώς ήταν το σπίτι τους και το φαγητό και ίσως αυτό φύτεψε κάποιο είδος σπόρου», είπε αρχικά για τη σύνδεσή του με τη χώρα.

Το αγαπημένο του μέρος στην Ελλάδα

«Την πρώτη φορά που ήρθα στην Ελλάδα, είχα έναν φίλο που η μητέρα του έκανε έρευνα στη Λέσβο, και αυτό ήταν μάλλον πριν από 40 χρόνια.

Και η Λέσβος εκείνη την εποχή, δεν ήταν καθόλου τουριστικό νησί. Λοιπόν ήταν μια αξέχαστη στιγμή, και θυμάμαι ένα μεγάλο ξενοδοχείο που χτίστηκε για επίσημες επισκέψεις και ήταν βασικά άδειο.

Και ήμουν ο μόνος καλεσμένος εκεί με την σύντροφο και τον γιο μου, που ήταν ένα μικρό παιδάκι. Ήμασταν οι μόνοι εκεί.

Ήταν ένα τεράστιο ξενοδοχείο και τρία άτομα του προσωπικού. Και τότε μια μέρα καθώς επιστρέψαμε στην πόλη, την Μυτιλήνη, υπήρχαν όλα αυτά τα λεωφορεία εκεί.

Και σκεφτήκαμε, έφτασαν οι τουρίστες.

Και προφανώς υπήρχε και μια επίσημη επίσκεψη για ΑμεΑ και όλο το ξενοδοχείο γέμισε με ανθρώπους που έκαναν διακοπές. Και ήμασταν μαζί τους.

Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.»

 Η νέα ταινία και τα γυρίσματα στην Κέρκυρα

«Είναι τέλειο που μπορείς να εργαστείς όλη μέρα και να πας για κολύμπι στο τέλος της ημέρας», είπε ο ηθοποιός.

«Δεν με έχει ενοχλήσει που δεν έχω λάβει βραβείο Όσκαρ. Είναι ωραίο εάν συμβεί, αλλά δεν το σκέφτομαι αυτό», είπε.

Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος
Φιάσκο 20.05.26

Το πολυσυζητημένο κινητό Trump Mobile κυκλοφόρησε έπειτα από μήνες καθυστερήσεων, όμως η πρώτη εμφάνιση του κινητού του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις

Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ
Παρουσία 20.05.26

Με δεκάδες συμμετοχές από διεθνείς παραγωγές και θεματικές που εκτείνονται από την αρχαιολογία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό πολιτιστικού διαλόγου και δημιουργικής έκφρασης.

Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;
Σε μια εποχή εμμονής με την ομορφιά, δύο γυναίκες αμφισβητούν τα πρότυπα και επαναφέρουν τη συζήτηση για το τι θα πει «είμαι άσχημος»

Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα
«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σχετικά με την πανελλαδική απεργία

Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου
Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη
Η δικογραφία, πίσω από την επιχείρηση - μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ. με τους 200 αστυνομικούς, αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας
«Για τους εμπλεκόμενους βουλευτές σας, φέρατε νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε 'ξεπλυμένους' και 'καθαρούς' για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα
«Καρφί» του προέδρου της Βουλής στα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κάνει ευρύτατη χρήση των επιστολικών στο σύνολο των ψηφοφοριών της Βουλής.

Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, μετά το 2013 όταν ξανά ο ίδιος τον είχε οδηγήσει εκεί - Όσα είπε ο «coach B» για το Final-4 της Αθήνας.

Οσμή: «Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες – Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις
Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια επιβάρυνση όσον αφορά σε ουσίες με συγκεκριμένα όρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξηγεί ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος

Global Sumud Flotilla: Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές – Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις
Τι ανακοίνωσε η οργάνωση δικαιωμάτων Adalah για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που απήγαγε το Ισραήλ - Σκληρή ανακοίνωση του March to Gaza Greece για την ελληνική κυβέρνηση

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

