Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream
Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Χουριά Μπουτελτζά και το Εμείς της επαναστατικής αγάπης
Language & Books 21 Μαΐου 2026, 13:31

Η Χουριά Μπουτελτζά και το Εμείς της επαναστατικής αγάπης

Για τη νέα επαυξημένη έκδοση του βιβλίου της Χουριά Μπουτελτζά «Οι Λευκοί, οι Εβραίοι κι εμείς. Μια πολιτική της επαναστατικής αγάπης»

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Είμαι εδώ επειδή με ξέρασε η Ιστορία. Είμαι εδώ επειδή οι Λευκοί ήταν στη χώρα μου, κι ακόμα είναι. Τι είμαι; Μια ιθαγενής της δημοκρατίας. Πρώτα απ’ όλα είμαι θύμα. Την ανθρωπιά την έχω χάσει. Το 1492 και ξανά το 1830. Και παλεύω μια ζωή να την ανακτήσω». Με αυτό τον τρόπο ορίζει τη θέση της η Χουριά Μπουτελτζά κάπου στην αρχή του βιβλίου της «Οι  Λευκοί, οι Εβραίοι κι εμείς. Μια πολιτική της επαναστατικής αγάπης», που μόλις κυκλοφόρησε, σε δεύτερη και επαυξημένη έκδοση, από τις εκδόσεις Opportuna, σε μετάφραση και εισαγωγή της Μυρτώς Ράις. Παιδί Αλγερινών που βρέθηκαν στη Γαλλία, η Μπουτελτζά είναι χρόνια τώρα στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων. Στα μάτια της Δεξιάς, της «Μακρονίας» και αρκετών Σοσιαλιστών, είναι το πρόσωπο του «ισλαμοαριστερισμού». Στα μάτια της ριζοσπαστικής Αριστεράς και του κόσμου των κινημάτων είναι μία από τις πιο σημαντικές αποαποικιακές φωνές, παρά τις επικρίσεις της σε ορισμένες εκδοχές «λευκού» αντιρατσισμού, ιδίως από τη στιγμή που όχι μόνο έχει προτείνει μια κριτική υποστήριξη της «Ανυπότακτης Γαλλίας», αλλά και προβάλλει τη συμπόρευση ανάμεσα στους «βάρβαρους», δηλαδή τα φτωχά στρώματα μεταναστευτικής καταγωγής, και τους «άξεστους», δηλαδή τη λευκή εργατική τάξη που στρέφεται προς την Ακροδεξιά, γύρω από κοινούς στόχους όπως η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε η Μπουτελτζά το 2016, ύστερα από χρόνια στράτευσης στο Κόμμα των Ιθαγενών της Δημοκρατίας, μια πρωτοβουλία ανθρώπων με καταγωγή από τις αποικίες, που συνειδητά υιοθέτησαν την ταυτότητα «ιθαγενείς» (που προέρχεται από αποικιακό νομικό πλαίσιο) για να επεξεργαστούν μια ριζοσπαστική εκδοχή πολιτικού αποαποικιακού αντιρατσισμού. Σε πείσμα της επίσημης «συμπεριληπτικής ρητορικής», η Μπουτελτζά επιμένει ότι η «λευκότητα είναι απόρθητο οχυρό», έστω και εάν το αυτοκρατορικό σχέδιο σήμερα συγκαλύπτεται από τη συστηματική προσπάθεια των λευκών να διεκδικήσουν το πρωτείο του ανθρωπισμού, του φεμινισμού και της αντιομοφοβίας. Ωστότο, το πρόβλημα της συνάντησης ανάμεσα στους ιθαγενείς και τους λευκούς παραμένει. «Πώς να συλλογιστεί κανείς την αγάπη μεταξύ μας, αν τα προνόμια των μεν βασίζονται στην καταπίεση των δε;», αναρωτιέται, για να συμπληρώσει, «η αγάπη και η ειρήνη έχουν ένα τίμημα. Πρέπει να πληρωθεί».

Στο κεφάλαιο με τον τίτλο «Εσείς, οι Εβραίοι», η Χουριά είναι ιδιαίτερα επικριτική: «Τελικά, ναι, είστε οι εκλεκτοί της Δύσης. Σας επέλεξε για τρεις κεφαλαιώδεις αποστολές: να επιλύσετε την κρίση ηθικής νομιμότητας του λευκού κόσμου, συνέπεια της ναζιστικής γενοκτονίας, να γίνετε υπεργολάβοι του ρατσισμού της Δημοκρατίας, και να είστε το οπλισμένο χέρι του δυτικού ιμπεριαλισμού στον αραβικό κόσμο». Από την άλλη υπενθυμίζει ότι το Ολοκαύτωμα στηρίχτηκε πάνω στις πρακτικές της αποικιοκρατίας: «Η απανθρωποποίηση μιας φυλής, η καταστροφή της, ο αφανισμός από προσώπου γης ήταν ήδη γραμμένα στα αποικιοκρατικά γονίδια του εθνικοσοσιαλισμού. Ο Χίτλερ ήταν απλώς καλός μαθητής». Εντοπίζει, όμως, και τον κοινό τόπο ανάμεσα στους ιθαγενείς και τους Εβραίους: «Το κοινό όμως μεταξύ μας είναι ότι δεν ανήκουμε στο νόμιμο σώμα του έθνους», ενώ υπενθυμίζει και τις παραδόσεις του Εβραϊκού σοσιαλιστικού αντισιωνισμού: «να ακολουθήσετε τα βήματα των περήφανων αγωνιστών του Μπουντ», για να συμπληρώσει: «Ο αντισιωνισμός θα είναι επίσης το πεδίο της ιστορικής σύγκρουσης ανάμεσα σε εσάς και τους Λευκούς, η ευκαιρία για τους δεύτερους να σας ζητήσουν τρεις φορές συγγνώμη: μια πρώτη για τη γενοκτονία, μια δεύτερη επειδή μετά το 1945 δεν σας αποκατέστησαν μέσω μιας πλήρους και απροϋπόθετης ευρωπαϊκής ιθαγένειας, και μια τελευταία επειδή σας δώρισαν μια ανοιχτή φυλακή, το Ισραήλ».

Προσεγγίζοντας το αναγκαίο «εμείς», η Μπουτελτζά στέκεται στο «εμείς οι γυναίκες ιθαγενείς» και είναι επικριτική απέναντι σε έναν «λευκό» φεμινισμό που στοχοποιεί τους ιθαγενείς στις φτωχογειτονιές για το σεξισμό τους και υποτίθεται ότι αγωνίζεται υπέρ των γυναικών στα προάστια. Όμως, αρνείται αυτή την «ιερή συμμαχία ενάντια στους άντρες των προαστίων», επιμένοντας ότι «μαζί με την Ασσάτα Σακούρ λέω: “Όσο οι άντρες μας είναι καταπιεσμένοι, δεν θα είμαστε ελεύθερες.”». Γι’ αυτό και αντιστρέφοντας το κλασικό φεμινιστικό σύνθημα επιμένει: «Όχι, το σώμα μου δεν μου ανήκει. Σήμερα ξέρω ότι η θέση μου είναι ανάμεσα στους δικούς μου». Όσο για το ιδιαίτερα φορτισμένο στη Γαλλία ζήτημα της «μαντήλας», υπογραμμίζει ότι όσες την επιλέγουν, το κάνουν «για ένα σωρό λόγους που ξεκινούν από την αναζήτηση πνευματικότητας και φτάνουν μέχρι την πολιτική αντίσταση περνώντας από τη βαθιά επίγνωση του εγώ και της αξιοπρέπειας. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε σώματα διαθέσιμα στην κατανάλωση των λευκών αρσενικών».

Απέναντι στη συστηματική βία μιας κρίσης του καπιταλισμού που είναι και κρίση του πολιτισμού, η Μπουτελτζά επιμένει στην ανάγκη για έναν «διεθνή καταμερισμό της αγωνιστικής εργασίας: οικιακός διεθνισμός σε εθνικό επίπεδο και αποαποικιακός διεθνισμός σε διεθνές επίπεδο», αλλά και για «αποαποικιακή πλειοψηφία». Το καταληκτικό κεφάλαιο, με τον προκλητικό τίτλο «Αλαχού Ακμπάρ», δεν καλεί μόνο σε κατανόηση της στροφής προς το Ισλάμ «για μια κοινότητα που, αφού δεν μπορεί να λύσει την οικονομική κρίση, επιχειρεί τουλάχιστον να ανταπεξέλθει στην κρίση νοήματος», αλλά και επιμένει στην ανάγκη για ένα νέο Εμείς, «της υπέρβασης της ράτσας και της κατάργησής της».

Τα κείμενα που συμπληρώνουν αυτή τη δεύτερη έκδοση και περιλαμβάνουν μια συνέντευξη της Μπουτελτζά από τη μεταφράστρια Μυρτώ Ράις και δύο πολύ πιο πρόσφατες παρεμβάσεις της δείχνουν πώς η Μπουτελτζά συνέχισε να επεξεργάζεται αυτό το αναγκαίο Εμείς συμπεριλαμβανομένης της πρότασης που πρόσφατα διατύπωσε για έναν διεθνιστικό πατριωτισμό, που θα περιλαμβάνει το «αποαποικιακό Frexit», την ανάκτηση της εθνικο-λαϊκής κυριαρχίας και τη ρήξη με τον νεοφιλελευθερισμό, ως τις αναγκαίες προϋποθέσεις και για έναν κομμουνισμό που τα μάτια της πρέπει να είναι αποαποικιακός, ακριβώς επειδή «για να γίνει υπερβατικότητα, θα πρέπει να βάλει στην αγκαλιά του την ποικιλότητα των ανθρώπων, την ποικιλότητα των περιπτώσεων, την ποικιλότητα των πολιτισμών, και μαζί όλες τις ανάγκες της ψυχής».

Για την Μπουτελτζά έχουμε ανάγκη το «Εμείς της συνάντησής μας, το Εμείς της υπέρβασης της ράτσας και της κατάργησής της, το Εμείς της νέας πολιτικής ταυτότητας που πρέπει μαζί να επινοήσουμε, το Εμείς της αποαποικιακής πλειοψηφίας. Το εμείς της ποικιλότητας των πιστεύω, των πεποιθήσεων και των ταυτοτήτων μας, το Εμείς της αλληλοσυμπλήρωσης και της διαφύλαξής τους. Το Εμείς της ειρήνης που δικαιούμαστε γιατί την έχουμε πληρώσει ακριβά […] το Εμείς της επαναστατικής αγάπης».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Economy
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

inWellness
inTown
Books
Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα
Τι σημαίνει «νοιάζομαι» 18.05.26

Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα

Ένας φιλόσοφος επιστρέφει στη φροντίδα και το παράδοξο που αντιπροσωπεύει ότι ίδιο το γεγονός ότι νοιαζόμαστε

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η Γάζα και το βλέμμα της
Καταστροφή και χειραφέτηση 14.05.26

Η Γάζα και το βλέμμα της

Ο Σάββας Μιχαήλ στο τελευταίο του βιβλίο αναμετριέται με την καταστροφή στη Γάζα, από την οπτική κάποιου που αρνείται να ταυτίσει την εβραϊκότητα με τον Νετανιάχου

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση 07.05.26

Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»
Κινεζικές Σπουδές 06.05.26

«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»

Οι επιμελητές της νέας σειράς κινεζικής ιστορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μιλούν στο in για την ανάγκη μας να κατανοήσουμε την Κίνα, ιδίως στην εποχή της ανόδου της.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Σκληρότερη γραμμή 21.05.26

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Σύνταξη
Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα
Η ανακοίνωση 21.05.26

Εικοσιτετράωρη απεργία σε επισιτισμό και τουρισμό στις 24 Ιουνίου - Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σχετικά με την πανελλαδική απεργία

Σύνταξη
Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου
Αυτοδιοίκηση 21.05.26

Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου

Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Σύνταξη
Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη
Ελλάδα 21.05.26

Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη

Η δικογραφία, πίσω από την επιχείρηση - μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ. με τους 200 αστυνομικούς, αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Σύνταξη
Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
Επικαιρότητα 21.05.26

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας

«Για τους εμπλεκόμενους βουλευτές σας, φέρατε νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε 'ξεπλυμένους' και 'καθαρούς' για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα

«Καρφί» του προέδρου της Βουλής στα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κάνει ευρύτατη χρήση των επιστολικών στο σύνολο των ψηφοφοριών της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»
Euroleague 21.05.26

Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, μετά το 2013 όταν ξανά ο ίδιος τον είχε οδηγήσει εκεί - Όσα είπε ο «coach B» για το Final-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Οσμή: «Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες – Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις
Σενάρια που αποκλείστηκαν 21.05.26

«Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες - Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις της οσμής

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια επιβάρυνση όσον αφορά σε ουσίες με συγκεκριμένα όρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξηγεί ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές – Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις
Μετά την κατακραυγή 21.05.26 Upd: 13:05

Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla - Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις

Τι ανακοίνωσε η οργάνωση δικαιωμάτων Adalah για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που απήγαγε το Ισραήλ - Σκληρή ανακοίνωση του March to Gaza Greece για την ελληνική κυβέρνηση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies